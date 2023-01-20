Steiner: "Mick'in Mercedes'e geçmesinden memnunum"

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Haas, Mick Schumacher'in 2022 sonunda biten kontratını uzatmama kararı almış ve taraflar, sezon sonunda yollarını ayırmışlardı.

Bunun sebebi Mick'in istikrarlı sonuçlar alamaması ve takıma pahalıya patlayan bazı ciddi kazalar yapmasıydı.

Sezon ilerledikçe tecrübeli takım arkadaşı Kevin Magnussen'i yakalamayı başaran Mick, yine de Haas'ı kendisini takımda tutmaya ikna edemedi. Bundan ötürü de koltuğunu Nico Hulkenberg'e kaybetmiş durumda.

Mick sonrasında başka bir yerde koltuk bulamadı ve Ferrari sürücü akademisinden de çıkarıldı. Ancak Mercedes kendisine kapılarını açtı ve yedek pilotluk görevine getirdi.

Anlaşma sonrası ilk kez Mick hakkında konuşan Haas patronu Steiner, genç sürücünün Mercedes'e geçerek doğru kararı verdiğini söyledi.

RTL'e konuşan Steiner, "Bence Mick, Mercedes ile iyi bir konumda. Sonuçta Mercedes'in birçok kardeş (müşteri) takımı var."

Mick Schumacher, Mercedes Reserve Driver Fotoğraf: Mercedes AMG

"De, Vries Williams'la piste çıktı ve bu sayede AlphaTauri'de tam zamanlı bir koltuğa sahip oldu."

"Bence Mick iyi bir konumda. Sürücülerin hastalanmamasını umduğum için, umarım bu yıl yarışmaz. Ancak böyle bir şey olursa, o zaman Mick direksiyona geçebilir ve yarışabilir."

"Bazen bir adım geri gitmek, iki adım ileri gitmenizi sağlar."

"Mevcut takımıyla artık iyi bir konuma geldi ve gelecekte tam zamanlı bir kokpite sahip olmak adına iyi bir şansa olacak." dedi.

Steiner, aralarının iyi olmadığı düşüncelerine rağmen Mick'le gayet normal bir ilişkileri olduğunu ekledi.

"Hayatta böyle şeyler olabiliyor. Sık sık ayrılıklar oluyor, ki bunlar kavga ederek ayrıldığınız anlamına gelmiyor."

"Sonuçta ikimiz de gayet nettik, bu yüzden birbirimizle konuştuğumuzu ve selamlaştığımızı söyleyebilirim."