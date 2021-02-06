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Formula 1 / Son dakika

Haas, ihtiyaç duyduğu takdirde Grosjean ve Magnussen'i F1'e çağırabilir

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Haas, ihtiyaç duyduğu takdirde Grosjean ve Magnussen'i F1'e çağırabilir
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Haas Formula 1’ın takım patronu Gunther Steiner, Roman Grosjean veya Kevin Magnussen’in takımın ihtiyaç duyması halinde yedek pilot olarak çağrılabileceğini söyledi.

Steiner, bunun bir seçenek olduğunu ancak önceliğin Mick Schumacher ve Nikita Mazepin’ın herhangi bir son dakika sorunu yaşamasına karşılık, sürekli olarak yarışlarda bekleyecek bir yedek bulmak olduğunu dile getirdi.

Şu anda Haas’ın iki eski sürücüsü de yeni işlerini ABD’de buldular. Magnussen IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda yer alırken, Grosjean da NTT IndyCar Serisi’nde yarışacak.

İki pilot da ve düzenli olarak yarışa katılamayabilir veya F1 yarışları için seyahat etmekten kaçınabilir.

Yine de takıma karşı herhangi bir bağlılık olmaksızın eğer yarışa ulaşmaları için yeterli zaman varsa, yarışlara çağırılabilirler.

Grosjean bu hafta, eğer F1’den bir istek alırsa yarışlara katılmak için hazır olduğunu açıkça belirtti.

Steiner Motorsport.com'a ‘’Eğer müsait olurlarsa gelebilirler.’’

‘’Bence geri dönüş onları mutlu edecektir. Onlara daha sormadım fakat kötü hisler beslediklerini düşünmüyorum.’’ dedi.

Steiner iki sürücüyle de sık sık kontak kuruyor ve yeni işlerde görev aldıkları için memnun.

‘’Aslında Romain’e biraz önce bir mesaj göndermiştim, ona bir şey sormam gerekiyordu. Kevin’la da geçen hafta sonu Daytona’da olduğu zaman konuştum. İkisi için de mutluyum.’’

‘’Her zaman söylendiği gibi, ayrı yollara gittik fakat hayatta hala birlikte çalışıyoruz. Aramız açık değil. Mutlu değillerdi, ama mutsuz da değillerdi. İyi zaman geçirdiler, birlikte iyi zamanlar geçirdik.’’

‘’Hayatta her iyi şeyin bir sonu vardır. Bu son, onlardan biriydi fakat ilişkimizi hâlâ sürdürüyoruz. Sevdikleri şeyleri yapmaya devam ettikleri için onlar adına çok mutluyum.’’

Steiner geçen sene olduğu gibi, bu sene de yarış hafta sonlarında takımda bir yedek sürücü istediklerini onayladı. Grosjean’ın kazasından sonra, son iki yarışta Grosjean’ın yerini dolduran Pietro Fittipaldi’yle sözleşme yenileme ihtimalini ortadan kaldırmadı.

‘’COVID dolayısıyla, bu sene de geçen sene olduğu gibi bir yedek sürücü taşımamız gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman ihtiyaç duyacağınızı bilemezsiniz. Eğer üçüncü bir sürücüye ihtiyacımız varsa, bunun için en iyi zaman şu andır.’’

‘’Herhangi birini açıklamak için acelemiz yok. Görüldüğü üzere Pietro ile konuşuyoruz. Ancak bizim tarafımızdan da onun tarafından da bir acele yok.’’

Çeviri: Betim Aker

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Seri Formula 1
Pilotlar Kevin Magnussen , Romain Grosjean
Takımlar Haas F1 Team
Editör Adam Cooper

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