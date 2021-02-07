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Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Bahreyn 1'de araçla daha önce hiç olmadığım kadar mutluydum"

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Ocon: "Bahreyn 1'de araçla daha önce hiç olmadığım kadar mutluydum"
Ekleyen:
, Editör

Geçtiğimiz sene Formula 1’e geri dönen Esteban Ocon, Renault’yla birlikte senenin sonuna doğru “özel bir şeyler yakalamaya” çok yaklaştıklarını düşünüyor.

Fransız pilot yarışlardan bir sene uzakta kaldıktan sonra, kendisini toparlamak ve Renault’nun F1 aracına alışabilmek için biraz zamana ihtiyaç duymuştu.

Takım arkadaşı Daniel Ricciardo’yla olan farkını git gide azaltan Ocon, Sakhir GP’sinde 2. olarak ilk podyum finişini almıştı.

Ocon sezonun sonuna geldikçe performansında görülen artışın araca duyduğu güvendeki artıştan kaynaklandığını ve böylece araç düzeninde daha çok şey deneyerek pist üstünde nelerin performans getirdiğini deneyimleyebildiğini söyledi.

Ocon, “Benim tarafımda, senenin başına kıyasla gittikçe daha çok şey deniyorduk.”

“İlk başlarda sürüşümü ve pist üstünde yaptıklarımı düzeltmeye çalışıyordum. Fakat ne yazık ki F1’de mühendislerinizle aracın üstünde çalıştığınızda daha çok tur zamanı kazanıyorsunuz çünkü günün sonunda size özgüveni bu sağlıyor. Sürüş sonrasında bununla beraber geliyor.”

“Günün sonunda senenin sonlarına doğru çok daha iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Araçla daha mutluydum, hatta Bahreyn 1’de araçla sezon boyunca olduğumdan daha mutluydum.”

“Araç orada çok güçlü hissettiriyordu. Bir şeylere çok yaklaştığımızı hissediyordum, kesinlikle doğru yönde doğru ilerlemeyi kat ediyorduk.” dedi.

Ocon, Renault’yla yarışmaya başladıktan sonra ilk defa yeni bir aracı öğrenmenin zorluğuyla yüzleştiğini - çünkü Force India ve Mercedes’te geçirdiği zamanda elde ettiği bazı kazanımları sil baştan öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Ocon, “Temel olarak araç, testlerde sürdüğüm Mercedes’inki ya da Force India’nınki gibi çalışmıyor. Aynı değiller ve dolayısıyla aynı özelliklere de sahip değiller.”

“Virajları aynı şekilde almıyorsunuz, biraz daha farklı. Araca yaklaşımınız ve araç düzenindeki uygulamalarınız aynı değil.”

“O yüzden bildiğimi sandığım bazı şeyleri yeniden öğrenmem gerekti. Geri geldiğimde işlerimi Force India’daki gibi yapıp aracın bana uydurulacağını düşünmüştüm. Fakat böyle olmadı.”

“Her araç farklı. Ve evet, bundan şunu öğrendim: turlarınızda daha hızlı gidebilmek için en iyi yolu bulmanız gerekiyor. Ve açıkçası bu sene bunu gittikçe daha iyi anlamaya başladık.” dedi.

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Editör Memet Kağan Bilgili

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