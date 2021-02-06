F1 takımları, bütçe sınırının yarattığı zorluklarla nasıl mücadele ediyorlar?

Bu sürecin içerisinde uzun ve yerleşmiş bir rutin ve ritim süreci bulunmakta, ancak 2021 yılındaki kış arası, pek çok farklı nedenden dolayı, yeni bir yaklaşım ortaya konmasına neden oldu.

Öncelikle, 2020 sezonunun oldukça geç bitmesi, Abu Dhabi finalinin 13 Aralıkta yapılması, nedeniyle takımların pek çoğu, fabrikalarında sert COVID-19 kısıtlamaları altında çalışmaktalar.

Aynı zamanda normal AR-GE çalışmaları ve üretim takviminde pek çok değişiklik oldu, bu da pek çok mekanik parçanın dondurulmasına, yani 2020'den getirilmesine, ve yeniden dizayn edilmesine gerek olmamasına neden oldu.

Bununla beraber, sporun gördüğü en büyük kural değişikliği öncesinde takımlar, 2022 araçları için yapılan AR-GE çalışmalarına erkenden başladılar.

Tüm bunlara ek olarak, FIA'nın yeni Finansal Kuralları'nın bir parçası olarak getirilen yeni bütçe sınırı da ilk kez takımları etkileyecek.

En iyi fonlamaya sahip olan ilk üç takım; Mercedes, Red Bull Racing ve Ferrari, 2021'de getirilecek olan 145 milyon Dolar'lık harcama limitinden en çok etkilenen takımlar olacaklar. Yukarıdaki takımların en büyük düzenlemeleri yapması gerekecek, ki buna, çalışanları F1 dışındaki projelere yönlendirerek hesaplardan bu çalışanların maaşlarını silmek örnek olarak verilebilir.

Ancak büyük üçlü bu konuda yalnız olan isimler değiller.145 milyon Dolar ile başlayan ve 2022'de 140 milyon Dolar'a, 2023'te ise 135 milyon Dolar'a kadar düşen bütçe sınırında McLaren, Alpine ve Aston Martin gibi takımların da bir çözüm bulması gerekiyor.

Bu da tüm alanlarda yeterliliği sağlamak ve normalde eskiden FIA tarafından kısıtlanmayan alanlarda en iyi verimi yakalamakla alakalı bir şey olacak.

Eski Renault takım patronu Cyril Abiteboul geçtiğimiz sene konu hakkında, "En çok harcayandan ziyade en iyi harcamayı yapanların öne çıkacağı bir rekabetçilik geçişi olacak."

"Bu, tamamen yeni bir düşünce tekniği, bir şeyleri yapmanın yeni bir yönü, buna ek olarak bu sistem en çok harcamayı yapabilenin becerisini değil; planlamayı, yeteneklerin yönetimini, kaynakların yönetimini, iyi bir uygulama biçimini ödüllendiren bir sistem." demişti.

Mercedes teknik direktörü James Allison ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda Alman takımın 2021 sezonuna doğru ilerlerken yaşadığı en büyük sorunlardan birkaçının, düşük harcama seviyesine uyum göstermekle alakalı olduğunu söyledi.

Allison açıklamalarında şunları söyledi: "Bu sorunlardan belki de en büyüğü yeni finansal kurallara, bütçe sınırı kurallarına alışmak oldu. Bu zorluklar ise bizim, bir organizasyon olarak, bu kuralların getirdiği daha sıkı alana alışmamız üzerine oldu."

"Ve 2020 boyunca bunun üzerine çalışmaya devam ettik, kış arasında da kuralların neler söylemeye çalıştığından emin olduğumuzu görmek istedik."

"Aynı zamanda da bu kurallar içerisinde bize tanınan her türlü fırsatı yakalamaya çalışıyoruz, çünkü tüm kurallar bize, ne söylediklerini tamamen anlamaya başladığınızda, bir fırsat getirir. BU kuralları anlayıp takımımıza ve şirketimize adapte etmemiz, kurallar sonrasında en fazla verimi alabilmek ve bir bütçe sınırı altında işleyen F1'in yeni dönemine hazır olmak için çok önemli."

"Tüm bunlar çok büyük bir işti ve çok ama çok uzun bir süredir bizi diken üzerinde tuttu."

Bütçe sınırının getirilmesi tüm takımlar için bir öğrenme süreci yarattı, bu süreç ise harcamalarını nasıl yönetecekleri konusunda sezonun kalan kısmında da devam edecek.

Geçtiğimiz Aralık ayında açıklamalarda bulunan McLaren CEO'su Zak Brown şunları söyledi: "Bu, üç senelik bir yolculuk olacak, çünkü seneler geçtikçe bütçe sınırı daha da azalacak."

"2021'e hazırız ve 2022 ile 2023 için bir plana sahibiz. Bu planlara şu anda sahibiz, ancak bu planların hiçbirine karşı bir şey yapmamamız gerekiyor; çünkü bu süreci anlamak için, bütçe sınırı altında nelerin etkili olacağını görmek ve bütçe sınırlamasında performans dayalı bir şekilde ilerlemenin nasıl olacağını görmek için kendimize de bir alan bırakmak istiyoruz."

"2021 için hazırız, 2022 ve 2023 için de bir planımız var, ancak bu planların gidişatında farklı çıkış noktaları da var. 2021'de, harcamamıza izin verilen paradan maksimum performansı en etkili şekilde alabilmek üzerine öğrendiğimiz derslere göre bu çıkış noktalarını da kullanabilme imkanımız var."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Verilen kış arasında McLaren çok farklı bir zorlukla karşı karşıya kaldı. Woking merkezli takım, Renault güç ünitesini bırakıp Mercedes'e geçiş yaptı ve bu nedenle elindeki kaynakları yapılan bu geçişe göre kullanmaları gerekiyor.

McLaren üretim direktörü Piers Thynne konu hakkında şunları söyledi: "Bütçe sınırı kurallarına geçiş yaparken korumamız gereken belirli unsurlar bulunmakta."

"FIA, bu senenin bütçe sınırının dışında bulunan, Geçici Taşıma (TCO) parçalarından bir liste ortaya çıkardı."

"Bu parçalar, eğer geçen senenin aracında kullanıldıysa, 2021 aracında da kullanılabilir. Getirilen TCO kurallarını da mümkün olan en büyük şekilde kullandık, vites kutusunun iç parçaları ve bir takım süspansiyon parçaları gibi, böylece 2021 bütçemizin bir kısmını bu parçaların dizaynı ve üretimi için kullanmamış olduk."

Thynne'a göre getirilen bütçe sınırı, her takımın aşması gereken bir başka zorluk.

"F1 her zaman bir takım sınırlamalar içerisinde çalışmakla alakalı oldu, bu da gerek teknik sınırlamalar, gerek zaman sınırlaması veya bütçe sınırlamasıyla oldu."

"Bununla beraber, getirilen yeni bütçe sınırının doğası, bizim daha önce yaşadığımız hiçbir şeye benzemiyor. Yapılan yaklaşımda bir takım değişikliklerin olması gerekecek, çünkü performans ve masraf arasında ters bir orantı var."

"Evet, bütçe sınırına uymanız gerekecek, ancak bunu performans kaybetmeden yapmanız gerekiyor."

"Daha ucuz bir araba yapmanız mümkün değil. Eğer bunu yaparsanız, daha yavaş bir araba yaparsınız. Tüm alanlardaki etkiyi görebilmek için bu duruma daha geniş bir çerçeveden bakmanız lazım, aynı zamanda aracın performansına da zarar vermemelisiniz."

"Hangi takımların bu yaklaşımı iyi bir şekilde oturtabileceğini görmeniz, bence gelecek seneye kadar pek mümkün olmayacak. Çünkü TCO kuralları 2021 için olacak olan tabloyu yaratmış oldu. Asıl zorlu görev ise 2022 aracının tasarımında ve üretiminde ortaya çıkacak."

Bütçe sınırı konusunda en çekici durumda yer alan takım ise Aston Martin olabilir. Takımın bir önceki senelerde ortaya koyduğu etki, boyundan büyük işler başarması nedeniyle, büyük bir ilgi çekmişti.

Lawrence Stroll'ün yönetimi altında ise takım, yeni bir fabrikaya geçiş yapacak ve bu fabrikanın tamamlanma tarihi ise Ağustos 2022 olarak gösteriliyor.

Bu genişleme sürecinde, bütçe sınırının 2022 ve 2023'te nereye varacağının dahil edilmesi gerekiyordu.

Lawrence Stroll, Racing Point'in sahibi, medyaya açıklamalarda bulunuyor Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ancak aynı zamanda takımın, son birkaç senede başarılı olmasına neden olan düşünce yapısını da kaybetmemesi gerekiyor - daha büyük her zaman daha iyi değildir. Bu da yönetilmesi çok karışık bir problem gibi görünüyor.

Aston Martin teknik direktörü Andy Green, F1'de geleneksellemiş olan büyük takımların, yaşadıkları sorunlara para ve iş gücü aktarmalarıyla oluşan avantajı kaybettiklerini düşündüğünü söyledi.

Geçtiğimiz sezonun sonlarında konuşan Green şunları söyledi: "Bence bu takımlar şu anda dinazor oldular, ve sizin de küçük, sınırlı ve etkili olmanız gerekiyor."

"Ve bence bu da bizim güçlü yanımız. Bence, kuralların finansal kısmına baktığımızda, bizim olduğumuz yere gelmeye başladılar, bu kurallar sayesinde zamanında büyük takımlar olarak adlandırılan takımlarla mücadele edebileceğiz, çünkü onlar şu anda büyük takım olamıyorlar."

"Biraz geri gelmek zorunda kalacaklar, bizim seviyemize yaklaşmaları gerekecek. Ve biz de bunu yıllardır yapıyoruz. Çok uzun bir süre boyunca bu seviyede kaldık. Ve bence biz de oldukça iyi bir iş yapıyoruz."

"Ancak bu demek değil ki biz bunun en iyisini yapıyoruz, veya daha iyisini yapamayız. Tabii ki de yapabiliriz. Ancak bunu çok uzun zamandır yapıyoruz."

"Ve bence masraf üzerinden ilerleyen bir sistemde nasıl çalışacağını bilen insanlar ve grupların bulunduğu bir sisteme sahibiz. Ve bence bu da bize yardımcı olacak."

Stroll takımı satın aldığından beri çalışan sayısı arttı, ancak Green yeni fabrikanın yapılmasıyla daha fazla alan olacağı gerçeğine rağmen büyümeye devam etmeyecekleri konusunda ısrarcıydı.

"Biz şu anda hâlâ 900 insanı birden işin içerisine katmayı planlamıyoruz, bu tamamen farklı bir strateji."

"Fabrika da her zaman bizim kontrolümüzün dışında olan üretim kısmını bize kazandırıyor. Bu kadar küçük bir takım olduğumuz için üretim konusunda çok büyük bir dışa bağımlılık söz konusuydu."

"Bunların bir kısmını kendi içimize kazandıracağımız için sipariş süresini kısaltabileceğiz. Bu yüzden bence bu da yeni fabrikanın getirisinin büyük bir kısmı. Sadece çalışan sayısında büyük bir sıçrama olacağı için değil. Kendi yeterliliğimizi gittikçe artırmak için yapılmış bir şey."

"Ve bence tamamen temiz bir kağıtla, kuralların ne olduğunu ve nasıl düzenlememiz gerektiği konusunda, kendimize tamamen özel olarak üretilmiş ve F1'in yeni dönemine uygun olan bir fabrika üretmek konusunda çok ideal bir konumdayız."

Thynne'ın da dediği gibi, bütçe sınırı ile ilgili genel tablo 2021'in ötesinde daha net olacak, çünkü kimin şu andaki sezona hazırlanmakla beraber diğeri için de hazırlıklarını sürdürdüğü ve yeni teknik kuralların getirdiği zorlukları atlatmakta en iyi işi yaptığını görebileceğiz.

İşlerin nasıl ilerlemiş olacağını görmek gerçekten heyecan verici olacak.