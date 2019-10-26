Grosjean: "Renault'nun yasaklı sistemi 2015'ten beri kullanılıyor"
Romain Grosjean, Renault'nun son haftalarda çok konuşulan ve kurallara aykırı kabul edilen fren sisteminin takımın Lotus olduğu 2015 Belçika GP'den bu yana kullanıldığını söyledi.
Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg, takımın sürücülere yardımcı olan fren dengesini önceden ayarlayan bir sistem kullanması nedeniyle Japonya GP'den diskalifiye edilmişlerdi.
FIA, teknik açıdan kurallara aykırı bir durum olmadığını açıkladı ancak hakemler, "pilotun aracı yalnız başına ve yardımsız kullanmalı" sportif kuralının ihlal edildiğini belirledi.
Takım, bu sistemin sürücüye yardımcı olduğunu kabul etti ve ana amacın sürücünün iş yükünü hafifletmek olduğunu söyledi.
Renault takım patronu Cyril Abiteboul, bu sistemi bir süredir kullandıklarını kabul etmiş ancak tam olarak ne kadar süredir olduğunu söylememişti.
Enstone kökenli takımın Lotus olduğu dönemde yani 2015'te orada bulunan Grosjean, sistemin ilk olarak 2015 Belçika'da kullanıldığını açığa çıkardı.
O dönemde sistemi yasal görüp görmediği sorulduğunda Grosjean, "Bunu onlara sordum. Öyle olsaydı yapmazlardı. Ancak iyi bir sistemdi." dedi.
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Racing Point'in takım patronu Otmar Szafnauer, kendilerinin sistemi kullanmak istediklerinde FIA'nın onay vermemesi nedeniyle protesto etmek zorunda kaldıklarını söylemişti.
Renault'nun takım patronu Abiteboul ise, sistemi bir süredir kullandıkları için mevcut araca eklerken yeniden onay almanın peşine düşmediklerini ifade etmişti.
Renault'dan yapılan açıklamada performans avantajı olmadığı söylense de, Racing Point sürücüsü Lance Stroll öyle düşünmüyor.
Stroll, "Bir avantajı olduğu için onlara açık bir ceza verdiler. Ancak şahsen sistemin artılarını ya da eksilerini, ne kadar kullandıklarını, ne kadar zaman ya da performans kazandırdığını bilmiyorum."
"Ancak bir ceza verildiyse, bunun bir nedeni vardır. Grand prix boyunca fren dengesi konusunda pilotlara çok fazla iş düşüyor. Bunu ortadan kaldırmak, tabii ki yardımcı olur." dedi.
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Jack Benyon
Grosjean: "Renault'nun yasaklı sistemi 2015'ten beri kullanılıyor"
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