Grosjean, Andretti'ye dava açtı

Takımla yollarını ayıran 37 yaşındaki İsviçre doğumlu Fransız pilot, son gelişmeleri sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Andretti Autosport IndyCar ekibiyle çalışmaktan keyif aldım ve iki sezon boyunca paylaştığımız başarılardan gurur duyuyorum. Amerikan açık tekerlek yarışlarının en üst sınıfında edindiğim pek çok dostluk için minnettarım."

"Önümüzdeki yıllarda Andretti Autosport'un iyi isimleriyle yarışmaya devam etmeyi umuyordum. Bunun gerçekleşmemesi beni hayal kırıklığına uğrattı ve Andretti ekibindeki isimler için en iyisini diliyorum. Şimdi IndyCar kariyerimi mükemmellik arayışı içinde devam ettirmek için başka seçenekler peşindeyim."

"Haklarımı korumak için Indiana'da Andretti Autosport'a karşı bir tahkim süreci başlattım. Barnes & Thornburg, LLP'den John Maley ve Mark Owens tarafından temsil ediliyorum."

Bu açıklama Grosjean'ın takımda yarışacağına dair güvence almasına rağmen, bunun gerçekleşmediğini işaret ediyor.

Formula 1'de 179 GP'ye çıkan Grosjean, 2021 yılında Rick Ware Racing ve Dale Coyne Racing ile geçirdiği ilk IndyCar sezonunun ardından Andretti'ye katıldı ve son iki sezonda üç ikincilik, beş ilk beş ve iki pole pozisyonu elde etti. Her iki yılda da şampiyonayı 13. sırada tamamladı.

Karışık sonuçlar, Grosjean'ın takımdaki geleceğini tehlikeye atarken, geçtiğimiz ayın başında, NBC Sports'a takımdan ayrıldığını doğruladı.

Bu süre zarfında, diğer takımlarla görüştüğünü kabul etti ve Motorsport.com, görüştüğü taraflardan birinin takım sahibi Dale Coyne olduğunu doğruladı.

Andretti Global'in şu anda 2024 sezonu için onaylanmış üç sürücüsü bulunuyor; 2022 Indianapolis 500 galibi Marcus Ericsson, Colton Herta ve Kyle Kirkwood.