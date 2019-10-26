Vettel: "Favori yok"

Sebastian Vettel cuma günkü ilk antrenman seansında geride kalmasına rağmen ikinci seansta iyi bir tempo ortaya koydu ve hem seansı hem de günü ilk sırada tamamladı.

Seans sonrası konuşan Vettel, Ferrari'nin güçlü temposuna rağmen favorinin kimse olmadığını söyledi.

Vettel, "Zor bir gündü. Bu pistte araçtan istenen davranışı elde etmek genellikle zor oluyor çünkü çok fazla kayma oluyor. Ama öğleden sonra her şey o kadar da kötü değildi. Doğru ritmi yakaladım ve tempoyu yavaş yavaş arttırdık. İşlerin nasıl gideceğini göreceğiz ama daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum çünkü aracı daha güçlü hale getirebiliriz."

"Cumartesi günü mücadelenin oldukça yakın olacağına inanıyorum. Üç büyük takım da pole pozisyonunu alabilecek durumda gibi görünüyor, şimdi cumartesi günü işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Üzerinde çalışmaya devam etmemiz gereken bazı konular var Mesela denge ve sürülebilirler gibi şeylerden bahsediyorum. Yine de ne olursa olsun sıralama turlarının çok yakın olacağını düşünüyorum."

"Sabahı benim için zor olduğunu düşünüyorum. İlk virajlarda sürekli pist dışına taştım. Genelde çimleri biçmeyi seviyorum ve bence bugün Meksika'da yaptığım şey buydu! (gülüyor) Ama öğleden sonra bundan kaçınmaya çalıştım."

"Doğrusu Charles bence ilk sektörde bazı zorluklar yaşadı. Ama burada iyi bir tur atmak çok zor ve bugün birçok sürücünün hata yaptığını gördük. Dediğim gibi cumartesi günü mücadelenin çok yakın olacağından şüphem yok." dedi.

Kendisini favori olarak görüp görmediği sorusuna, "Favori miyim bilmiyorum. Favori demek, kimsenin o kişinin kazanacağından şüphe etmemesi demek. Cuma antrenmanlarından sonra birinin favori olarak kabul edileceğini zannetmiyorum." yanıtını verdi.

Vettel, lastikleri anlamak adına Charles Leclerc'le iki farklı çalışma yaptıklarını söyledi.

"Takım arkadaşım ve ben bu programı paylaştık. Ben orta lastikleydim. Genel olarak diğer takımlarla karşılaştırıldığında her şey o kadar da kötü değildi. Henüz tam bilgileri almadım, ancak her şey nispeten normal olduğu görülüyor. Yumuşak lastikten bahsedersek, aracıma yeni bir set takıldı ve sonra sadece birkaç tur attım."

"Charles ve diğer herkesin yumuşak lastiklerle sorun yaşadığı açık. Duruma bakacağız."