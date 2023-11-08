Romain Grosjean, IndyCar 2024 sezonunda Juncos Hollinger Racing ile yarışacak
IndyCart akımı Juncos Hollinger Racing, 2024 sezonu için Romain Grosjean ile anlaştıklarını duyurdu.
37 yaşındaki Romain Grosjean, 2024 sezonunda kısa süre önce Callum Ilott’un boşalttığı 77 numaralı Chevrolet motorlu aracın koltuğuna oturacak. Fransız pilot önümüzdeki sezon Agustin Canapino ile takım arkadaşı olacak.
Yeni takımı hakkında açıklama yapan Grosjean, şunları söyledi: “JRH’nin son sezonlardaki gelişimini yakından takip ediyordum.”
“Takım son dönemde büyük bir ilerleme kaydetti. İyi sonuçlar alacağımızı ümit ettiğim 2024 sezonunda deneyimimle takıma katkı sunacağım için heyecanlıyım.”
Grosjean, 179 kez start aldığı, 10 kez podyuma çıktığı Formula 1 kariyerinin ardından Indy Car serisine geçmişti. Formula 1 deki son yarışında, Bahreyn Grand Prix’sindeki korkutucu kazası sonrası Fransız pilot Formula 1’den uzaklaşmıştı.
Fransız pilot IndyCar’daki ilk sezonu olan 2021’de birkaç yarışa katılmış, Dale Coyne Racing ile üç podyum ve bir pole pozisyonu elde etmişti.
Grosjean sonrasında serinin tüm yarışlarına katılmaya karar verdi ve Andretti takımına katıldı ve son iki sezona burada devam etti.
Photo by: Josh Tons / Motorsport Images
Callum Ilott, Juncos Hollinger Racing Chevrolet
Juncos Hollinger Racing’in ortağı ve takım müdürü Ricardo Juncos, Grosjean’ın takıma katılımının takımı gelecek sezon için başka bir seviyeye taşıyacağını söyledi.
Juncos, Grosjean’ın katılımını şöyle yorumladı: “Romain Grosjean motor sporlarında benzersiz bir tecrübeye sahip.”
“Onun liderliği ve deneyimi, JHR’yi IndyCar’da zirveye taşımayı amaçladığımız sezonda tam da ihtiyacımız olan şey.”
Formula 1 takımı Williams’ın eski hissedarı ve yönetim kurulu üyesi olan, şu an JHR ortaklarından biri olan Brad Hollinger ise şunları söyledi: “Romain Grosjean motor sporlarının zirvesinde yarışmış bir isim.”
“Hem pistte hem de pist dışında performansımızı değerlendirirken onun tecrübesi bizim için çok değerli olacak.”
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