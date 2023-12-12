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IMSA Daytona December testing
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Lamborghini Daytona'daki testte 1.000 km'nin üzerinde yol kat etmekten memnun

Lamborghini'nin motor sporları şefi Giorgio Sanna, geçen hafta Daytona'daki IMSA grup testinde zirveye çıkan yeni SC63 LMDh otomobilinin teknik ilerlemesinden memnun.

Charles Bradley
Editör Charles Bradley
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Lamborghini SC63

Iron Lynx tarafından işletilen yeni prototip sadece GTP zaman çizelgelerinin zirvesinde yer almakla kalmadı, iki gün boyunca toplam 1.150 km yol kat etti.

Bu, 3.8 litrelik, çift turbolu V8 motorlu otomobilin Avrupa'da Imola, Paul Ricard, Almeria ve Jerez'de yapılan özel testlerin ardından Sebring'den itibaren IMSA SportsCar Championship Endurance Cup yarışlarına katılacağı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk piste çıkışı oldu.

Takım son hazırlıklarını yaparken teste gecikmeli başlamanın yanı sıra, ilk günün sonuna doğru sadece sol arka lastiğinin patlaması pistte harcanan zamanın kaybına mal oldu.

Sadece ilk gün piste çıkan Andrea Caldarelli 1:35.027'lik tur zamanıyla geçen yılki Daytona 24 Saat pole zamanından yaklaşık bir saniye uzakta kaldı. Ancak otomobil Daytona'da yarışmayacak. Çünkü 2 Mart'ta Katar'da yapılacak açılış yarışı öncesinde Dünya Dayanıklılık Şampiyonası homologasyonu için Avrupa'ya geri gönderilecek.

Sanna, "Daytona testi, önümüzdeki sezona hazırlanırken SC63 ile veri toplamak ve deneyim kazanmak için bir fırsat daha sağladı. Özellikle de geliştirme ve Lamborghini Squadra Corse tarihi açısından böylesine önemli bir pistte."

"İlk çıkışından önce araç üzerinde yapılması gereken daha çok iş var. Ancak teknik ilerlemeden ve Iron Lynx ekibi ile fabrika pilotlarımızın çalışmalarından memnunuz." dedi.

Lamborghini SC63

Photo by: Lamborghini Squadra Corse

Lamborghini SC63

Romain Grosjean, Daniil Kvyat ve Mirko Bortolotti perşembe günü sırayla direksiyon başına geçerken, Caldarelli, Grosjean ve Kvyat'ın ABD'deki ilk yarışları Sebring'de olacak. Bortolotti ve Caldarelli Daytona'da Iron Lynx'in GTD Pro sınıfı Huracan'ıyla yarışacak.

Iron Lynx şimdi bu hafta içinde ABD'deki son LMDh sezon öncesi testi için Austin'deki Circuit of Americas'a[COTA] gidiyor.

Iron Lynx'in patronu Andrea Piccini Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Planımız sadece koşmaya devam etmek. [COTA] birkaç açıdan çok ilginç bir pist. WEC ile yarışacağımız bir pist, bu yüzden orada test yapmak önemli. Ayrıca GT araçlarımızı da orada olacak."

"Öte yandan, COTA çok engebeli bir pist. Bu yüzden ortağımız KW ile geliştirmekte olduğumuz amortisörler için çok önemli, bu yüzden oraya gitmeyi dört gözle bekliyoruz. ABD'de çok sayıda engebeli yarış pisti var ve bu da önemli noktalardan biri olacak." dedi.

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