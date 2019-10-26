Netflix sayesinde Meksika GP'ye daha fazla kadın taraftar gidiyor

Yarış organizatörü CIE'nin başkanı olan Alejandro Soberon, bu seneki bilet satışlarında kadınlar arasında % 30 artış olduğunu söyledi.

Soberon, "Kadınların yarışa olan ilgisinde % 30 artış olduğunu gördük. Bu seri, kendisini izleyene kadar yarışları çok aşırı sıkıcı bulan kadınlar üzerinde etkisi oldu ve yarışların arka planında drama olduğunu gördüler. Farklı bir hikaye anlatım tarzı oldu. Bu sayede ilgiye yardımcı oldu."

"Önceden yarışa yalnız başına gelen erkekler için artık bir sorun var! Önceden özgür bir hafta sonu oluyordu ancak artık kadınlar da 'Hey, ben de geleceğim' dediği için özgür bir hafta sonu olmayacak." dedi.

Soberon, Netflix dizisinin pilotların da insan olduğunu gösterdiğini, bunun da sporu daha çekici hale getirdiğini düşünüyor.

Soberon, "Bence çok büyük bir başarı. Harika bir fikirdi ve çok iyi hazırlandı. Arka planlarda olanları daha geniş bir şekilde gösterdi."

"Pilotlar artık çok uzakta değiller, bir şekilde onlara dokunabiliyorsunuz. Onların da insan olduklarını gördük. Tüm bu teknolojilerin ve çılgınlıkların arasında 300 km/s hızda yarışırken uzaylı gibi görünüyorlardı. Netflix serisi, onların insan olduğunu bize gösterdi."

"Tam olarak kimlerin bilet aldığını biliyoruz. Onların cinsiyetlerini, yaşlarını, nereden geldiklerini biliyoruz. Araştırıyoruz ve bu sektörün temelinde bu yer alıyor. Bu açıdan gerçekten ilgi artışı olduğunu görüyoruz."

"Nasıl olduğunu test ettik. İlgi artışı doğrudan Netflix serisiyle alakalı. En azından Meksika'da seri inanılmaz başarılı oldu." dedi.

Amerika GP organizatörü Bobby Epstein da Netflix serisi sayesinde çok ciddi talep artışı olduğunu söylemişti.