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Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"

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Giovinazzi: "Ferrari 3. sezonum için 'açık' hedefler koydu"
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Alfa Romeo F1 pilotu ve Ferrari genç sürücü programının mezunlarından Antonio Giovinazzi, 3. F1 sezonuna girerken Ferrari’nin kendisine açık hedefler koyduğunu söyledi.

2019’da Kimi Raikkönen’in yanında zorlu bir çaylak sezonu geçirdikten sonra Giovinazzi, 2. senesinde formunu yükseltti.

Gridin en tecrübeli ismi olan takım arkadaşı Raikkönen’e çok daha fazla yaklaşabildi ve ikisi de 2020 sezonunu dörder puanla tamamladılar. Hatta Giovinazzi 9-8 gibi çok küçük bir farkla da olsa 2007 dünya şampiyonunun sıralamalarda geçti.

Alfa Romeo’nun 2 sürücüsünden birini seçen Ferrari de bu performanstan etkilenerek Giovinazzi’nin bir sezonu daha İsviçreli takımla geçirmesine karar verdi. Formula 2 şampiyonu Mick Schumacher’i ise Haas takımındaki boş koltuklardan birine yerleştirdi.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, Autosport/Motorsport.com’la röportajında; Giovinazzi’nin 2021’de de yükselişine devam etmesini ve daha çok takım lideri rolü üstlenmesini umduğunu söyledi.

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Giovinazzi de 3. sezonu için Ferrari’nin kendisine ‘açık’ hedefler koyduğunu söyledi.

Autosport/Motorsport.com’a konuşan Giovinazzi, “Ferrari için gayet açık - sürücü olarak gelişimime devam etmemi ve iyi sonuçlar almamı istiyorlar.”

“Bu benim açımdan da gayet açık, gelecek sezon hedefim bu olacak.”

“Diğer yandan takımla önceki 2 sezonda yaptığımız gibi, iyi bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyorum ve 3. sezona girerken, burası şimdiden ailemmiş gibi hissediyorum.”

“Tekrar birlikte çalışabilmemiz çok güzel, Kimi’yle de tabii ki. Bu şekilde bir sürücü olarak gelişmem de daha kolay olacak.” dedi.

2020’de rekabetçi olmayan araçları sebebiyle hem Raikkönen hem de Giovinazzi düzenli bir şekilde puan alamadı, Ferrari’nin motor performansında gösterdiği düşüş de bunun sebeplerinden biriydi.

Giovinazzi, kişisel gelişiminin kaçınılmaz bir şekilde altındaki aracın performansıyla ilişkilendirileceğini bildiğini söyledi, fakat takımın bu sonuçlara rağmen motivasyonunu düşürmemesini de övdü.

27 yaşındaki İtalyan pilot, “Umarım daha iyi bir araca sahip oluruz ve puan kazanmamız da kolaylaşır. Performans yönünden ve sonrasında sonuçlar yönünden büyük bir gelişim göstermemizi diliyorum.”

“Bu kadar gerideyken takım için de kolay olmadığını düşünüyorum. Ekibimi ve takımı her zaman zorlamaya çalışıyorum.”

“Günün sonunda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum - takımı her zaman motive görüyorum.”

“Elbette puan kazandığınızda bir sonraki yarışa daha motive girdiğinizi hissediyorsun, fakat ekibimden, takımımdan şikayetçi olamam çünkü her zaman kendilerini zorluyorlar ve bu zor sezonda bunu görmek çok güzel bir şey.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Antonio Giovinazzi
Takımlar Alfa Romeo , Scuderia Ferrari
Editör Memet Kağan Bilgili

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