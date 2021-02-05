Szafnauer: "İstediği ortama kavuşan Vettel, şampiyona üçüncüsü olabilir"

Sebastian Vettel, 2015 yılında başladığı Ferrari macerasının ardından yeni sezonda Aston Martin ekibine geçiş yapacak.

Bu, Vettel'in 2014 Red Bull'dan sonra ilk kez İngiltere merkezli bir ekip için çalışacağı anlamına geliyor.

Ferrari'ye kıyasla daha farklı bir yapıda çalışacak olan Vettel'in son yıllardaki zorlu formunu geride bırakması ve yeniden güçlenmesi bekleniyor.

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer de RTL ile olan son röportajında Vettel'in yeni ekibiyle beraber eski formunu yeniden yakalayabileceğini söyledi.

"Seb, şampiyonluğa ulaşan diğer takımların bize kıyasla hangi alanlarda daha iyi veya daha farklı olduğunu anlamamıza kesinlikle yardımcı olacak ve sonrasında bu alanları geliştirmemize yardım edecek."

"Şu anda her zamanki gibi çok motive olmuş durumda. Gerçekten çok motive. Çok fazla şeyi merak ediyor ve bize sürekli sorular soruyor. Çalışma şeklimizi, yaptığımız şeyleri ve bunları ele alış şeklimizi geçmişte öğrendikleriyle karşılaştırıyor."

"Seb'i olabileceği en iyi seviyeye getirebileceğimize gerçekten eminim. Doğru ortamla, doğru motivasyonla ve yarışmaktan duyduğu hazzın geri dönmesiyle tüm dünyaya iyi bir iş çıkaracağını gösterecektir. Burada farklı çalışıyoruz ve sürücülere diğer takımlardan farklı davranıyoruz. Tekrar yarışmaktan zevk almasını sağlayacağız."

“İstediği şey tam olarak buydu ve ekibimiz bu konuda çok iyi. Ona yeniden keyif alması için ihtiyaç duyduğu ortamı ve desteği vereceğiz."

"Geçmişteki sürücülerimiz hakkında en sevdiğim şeylerden biri, birlikte gerçekten iyi şekilde çalışmaları oldu. Lance ve Seb'den de aynı şeyi bekliyorum. Öncelikle takım arkadaşı, ikincil olarak da rakip olmalılar. Birbirlerinden bir şeyler öğrenecekler ve bu da takımı ileriye taşıyan şey olacak."

Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: YouTube screen grab Sebastian Vettel, Aston Martin F1 Team Fotoğraf: Aston Martin Racing

Vettel geçtiğimiz haftalarda takımın fabrikasına ilk ziyaretini yaptı ve 2021 aracı için koltuk ayarı yaptırdı.

O anları anlatan Szafnauer, "Harikaydı. Sebastian gerçek bir profesyonel. Dört kez dünya şampiyonu olmayı başardı ve bunu başarmasının nedenini görebiliyorsunuz. Çok çalışıyor. Sorular soruyor ve çok büyük bir bilgisi var."

"Bir şeyleri bilmek istiyor, sürekli daha fazlasını öğrenmek istiyor. Takımın her yönüyle (takım/araç performansı) gelişmesine yardım etmek istiyor. Çünkü F1'de eğlenmek istiyor. Eğlenmek onun için rekabet, rahat hissetmek ve yeteneğini gösterebildiği seviyede sürmesi anlamına geliyor." dedi.

Sonrasında Szafnauer'e Vettel'in araçla ilgili tercihi soruldu ve Szafnauer, "Tuhaf bir şekilde aracımızı süren hemen hemen her sürücü daha stabil bir arka tarafa sahip olan araçları seviyor. İyi dengeli bir araca sahip olmak için her zaman bu stabilite üzerinde çalıştık. O hale getirmek için elimizden geleni yapacağız."

"Yeni aracı zaten simülatörde kullandı ve bize yeni araç hakkında bazı geri bildirimler sundu. Ancak kışın yaptığımız çalışmaların çoğu onun katkısı olmadan gerçekleşti. Yani yeni araçta çok fazla etkisi olmadı." yanıtını verdi.

Son olarak Szafnauer, Vettel'in şampiyonayı üçüncü bitirme ihtimaliyle ilgili, "Sebastian'ın bunu gerçekleştirme konusunda çok büyük bir şansa sahip olduğunu düşünüyorum. Ancak öncelikle çok yetenekli ve hızlı bir sürücü olan Lance'i yenmesi gerekecek."

"Lance çok, çok yetenekli bir sürücü. Formula 1'de zorlu bir öğrenme süreci var ama aynı zamanda pek çok doğal yeteneği de var. Aracı çok hızlı sürebiliyor. Sebastian için kolay olmayacak."

"Lance çok hızlı bir pilot ve özellikle ıslak zeminde bunu görebiliyorsunuz. Bunu birkaç kez gösterdi."

"Bence ikisi çok iyi çalışacak." dedi.