Gasly: "Silverstone, AlphaTauri'nin zayıflıklarını ortaya çıkardı"

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İtalyan takım zorlu bir cuma günü geçirdi ve Gasly ikinci antrenmanda 18. olurken, takım arkadaşı Tsunoda 16. sırada yer aldı.

Gasly, aracında hasar olduğu için iyi bir seans geçiremediğini ve Silverstone pistinin hızlı virajlarının, aracın rakiplerine karşı zayıflıklarını ortaya çıkardığını belirtti.

Gasly, "Bizim zayıflıklarımızı ortaya çıkarıyor."

"Bizim favorimiz olmayan çok uzun ve 180 derece virajlar var. Ayrıca 1-2. virajlar, Maggots ve Beckets gibi yüksek hızlı yerler var. Buralarda zorlanıyoruz."

"McLaren ise tam tersi. Bu tür virajlarda çok hızlılar ve bugün de bunu gördük."

"Garajda bazı parçalara hasar verdik, bu da her şeyi daha da kötüleştirdi. Fakat genel olarak tempo eksikliğimiz var, bu yüzden yarın için çözüm bulup bulamayacağımızı göreceğiz." dedi.

Tsunoda, takımın bir gecede büyük bir değişiklik bulmadığı sürece cumartesi günü Q1'den yukarı çıkmakta zorlanacaklarını söyledi.

Japon sürücü, "Oldukça uzağız, yani arada küçük bir fark yok. Bu yüzden büyük adımlar atmamız gerekiyor. Umarım yarın daha iyi gider."

"Şimdiye kadar Q2'ye çıkmakta bile zorlanacak gibi duruyoruz. Yani zorlu hafta sonlarından biri oluyor." dedi.

Gasly, aracın karakteristiği yüzünden Avusturya'da da pek umutlu olmadıklarını ancak bunun vazgeçecekleri anlamına gelmediğini belirtti.

Gasly, "Bu iki hafta sonu, pistin özellikleri yüzünden oldukça zorlu olacak."

"Fakat hafta sonuna yenilgiye uğrayacağımızı düşünerek başlayamayız, bu yüzden çalışmamız gerekiyor."

"Kolay olmadığını biliyoruz ama eğer pazar günü iyi bir sonuç alma şansımızın olmasını istiyorsak, en iyi formumuzda olmamız ve daha da iyisini yapmaya çalışmamız gerekiyor." dedi.