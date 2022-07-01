Shovlin: "Uzun sürüşler ümit vericiydi"

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Britanya GP'ye büyük umutlar bağlayan ekiplerden biri de Mercedes'ti. Takımların neredeyse tamamı, Silverstone'a ciddi güncellemeler getirdiler ve Mercedes de aracının bazı bölgelerine güncelleme yaptı.

Yarış hafta sonu başlamadan önce FIA'ya gönderilen belgede Mercedes; ön süspansiyonda, sidepodun ön tarafında, tabanda, arka kanatta ve tabanın uç kısmındaki kanatta güncelleme yaptığını bildirdi.

Bu güncellemeler, dalgalanmayla mücadele etmekten ziyade, yere basma gücünü artırmak için araçtalardı ve işe yaramış gibi durdular.

Lewis Hamilton, ikinci antrenman seansını liderin sadece 0.163 saniye arkasında tamamlamayı başardı ve Mercedes'in potansiyelini gözler önüne serdi.

Silverstone'daki ilk günün ardından konuşan Shovlin, "ileriye doğru bir adım atmış gibi durduklarını" söylese de zıplama sorununun devam ettiğini ekledi.

Shovlin, "İleri doğru bir adım atmışız gibi duruyor çünkü normalde, cuma günlerinin sonunda zirveye bu kadar yakın olmuyoruz. Ancak Ferrari ve Red Bull'dan daha fazlasının geleceğini düşünüyorum. Yine de uzun sürüş çalışmalarımız ümit vericiydi."

"Normalde uzun sürüşlerde yarım saniyelik ya da bazen 0.7, 0.8 saniyelik farklar görürdük. Burada ise fark böyleymiş gibi görünmedi. Muhtemelen bunun bir nedeni de pistte yatıyor, pist aracımıza uyuyor."

"Üzerinde çalışmamız gereken hâlâ çok fazla şey var. Bugün fazlasıyla zıplama vardı ve zıplama, yüksek hızlı virajlarda durumu çetrefilli hâle getiriyor. Umuyorum ki güncellemeler, bizi doğru yöne götürmüştür." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, bugün yüksek hızlarda zıplama sorunu yaşıyordu ve bu, İngiliz pilotun viraj performansına da etki ediyordu. Dokuzuncu virajda zıplama nedeniyle pistten taştığı anlar yaşayan Hamilton, Becketts Virajı'nda ise oldukça güçlüydü.

Shovlin de buna değindi ve şunları söyledi:"Becketts, Hamilton'ın güçlü durduğu ve dengenin iyi gözüktüğü virajlardan biriydi. Dokuzuncu virajda ise biraz sorun yaşıyoruz. Ayrıca 15. virajda da biraz zıplıyoruz. Ancak bunlar, ofise döndüğümüzde odaklanacağımız ve yarın için bir şeyler bulmaya çalışacağımız şeyler."

Shovlin, pilotlarının araç ayarı anlamında farklı yönlere gittiğini söyledi.

"Araçlar, ayar anlamında güne tamamen aynı şekilde başladılar. Biz, iki lastiğe [orta ve sert] de bakmak istedik. Bu yüzden George, ikinci antrenmana sert lastikle başladı ve bu lastikle yol tutuşu konusunda sorun yaşadı. Bu tarz serin koşullarda sert lastikler ile yol tutuşu bulmak zor."

"George'un sert lastikle başlamış olması, onu seansta biraz geriye düşürmüş oldu. Fakat sonrasında George'un uzun sürüşlerine bakarsanız, her şey iyi bir şekilde bir araya geldi."

"Pilotlarımız, araç ayarı konusunda ayrıldılar ama dediğim gibi, ikisinin de yarış temposu iyi durdu."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İkinci antrenman turunda Hamilton, liderin sadece 0.163 saniye arkasında ikinci sırada yer alırken; diğer Mercedes pilotu Russell, 8. sıradaydı.

Shovlin, iki pilot arasındaki fark hakkında şunları söyledi: "George, ikinci antrenman turlarına sert lastikle başladı. Sonrasında yumuşak lastiğe geçtiğinde duble bir alışma süreci yaşadı. Lewis ise orta hamurla başladı. Ayrıca, Lewis, George'un turlarında neler keşfettiğini gördü."

"George lastik ısıtma sorunları yaşıyordu ve bunu gören Lewis, turundan önce bir tane de lastik ısıtma turu attı. Lastikleri doğru aralığa getirmek zor gibi duruyor. Yarın hava daha da soğuk olabilir."

"Bu pist, aracı güvendiğinizde büyük zaman kazanabileceğiniz bir pist çünkü burada büyük hızlı virajlar var. Arka tarafın yere yapışacağından emin olmanız gerekiyor."

Shovlin, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu sezonki yarışlarda her şeyi denedik. Bence bundan şunu öğrendik: Sıralama turlarına gidilirken büyük adımlar atmak iyi bir fikir değil. Çünkü eğer büyük bir şey deneyip, yanlış hamleyi yaparsan; Kapalı Park'a yanlış ayarlarla giriyorsun ve hem sıralama hem de yarış bununla geçiyor."

"Bu hafta sonuna oldukça agresif başladık ve daha fazlasının geleceğini söyleyebilirim. Ancak dediğim gibi, bu sezon her şeyi denedik ve hiçbiri cuma günlerine doğru yaklaşımı sergilememizi sağlamadı."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images