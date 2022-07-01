Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Gasly: "Silverstone, AlphaTauri'nin zayıflıklarını ortaya çıkardı" Sonraki / Albon: "Yeni aracı sürmek zordu"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Leclerc: "Turu bir araya getirirsek iyi bir konumda olacağız"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında temiz bir tur çıkarmaları halinde güçlü olacaklarını düşünüyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Leclerc: "Turu bir araya getirirsek iyi bir konumda olacağız"
Haberi dinle

Ferrari pilotları cuma günü oldukça güçlü göründüler ve kuru zeminde geçen ikinci seansta Carlos Sainz en hızlı zamanı yaparken, Charles Leclerc beşinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Bugün ilk seansta pek fazla sürüş yapamadık ama yarın sıralama turları ıslak zeminde geçebilir. Bu yüzden bazı verilere sahip olmak amacıyla ıslak zeminde birkaç tur attık."

"Yağmur durduğunda yumuşak lastiğe geçiş yaptık ama kırmızı bayrak nedeniyle herhangi bir tur tamamlayamadık."

"İkinci seans ise nispeten biraz daha temizdi ve aracın performansının gayet iyi göründüğünü söyleyebilirim."

"Rekabetçi olacağımıza eminim, sadece her şeyi bir araya getirmek lazım."

Sainz ise lider bitirmesine rağmen kendisi için kolay bir gün olmadığını söylüyor.

"İlk seansta çok fazla tur atamadığımız için ikinci seans yoğun geçti. Hem kısa hem de uzun sürüşlerde ne durumda olduğumuzu görmek adına çok yoğun bir sürüş programımız vardı."

"Genel anlamda oldukça zorlu bir seanstı."

"Rüzgar, yüksek hızlı bölümlerde doğru dengeyi bulmamızı zorlaştırdı. Ayrıca düşük hızlı bölümlerde lastikler için doğru dengeyi yakalamak da zordu."

"Genel olarak hızlı göründük fakat gelişmemiz gerekiyor."

"Yarınki sıralama turları hava nedeniyle ilginç bir hal alabilir. Bu nedenle ilk seansta ıslak zeminde  atılan her tur faydalıydı Bakalım yarın neler olacak?"

Sparks behind Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Sparks behind Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Gasly: "Silverstone, AlphaTauri'nin zayıflıklarını ortaya çıkardı"
Önceki haber

Gasly: "Silverstone, AlphaTauri'nin zayıflıklarını ortaya çıkardı"
Sonraki haber

Albon: "Yeni aracı sürmek zordu"

Albon: "Yeni aracı sürmek zordu"
Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Perez: "Dördüncülük dünyanın sonu değil" Britanya GP
Formula 1

Perez: "Dördüncülük dünyanın sonu değil"

Horner: "Verstappen, Leclerc'in spini yüzünden son turu bıraktı" Britanya GP
Formula 1

Horner: "Verstappen, Leclerc'in spini yüzünden son turu bıraktı"

F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı Silverstone
FIA F2

F2 Britanya: Doohan, Formula 2'deki ilk zaferini yağmur altında aldı

Son Haberler

Alonso: "Son turda bataryam bitti"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Son turda bataryam bitti"

Sainz: "Sıralamalarda Q1'deki delta zamanlarının gösterilmesi sinir bozucuydu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Sıralamalarda Q1'deki delta zamanlarının gösterilmesi sinir bozucuydu"

Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "1-2 yapma fırsatı karşımıza çıkarsa, Ferrari stratejik oyunlar oynamalı"

Hamilton, Verstappen'in yuhalanmasını kınadı: "Biz bundan daha iyiyiz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Verstappen'in yuhalanmasını kınadı: "Biz bundan daha iyiyiz"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.