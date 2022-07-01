Leclerc: "Turu bir araya getirirsek iyi bir konumda olacağız"

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Ferrari pilotları cuma günü oldukça güçlü göründüler ve kuru zeminde geçen ikinci seansta Carlos Sainz en hızlı zamanı yaparken, Charles Leclerc beşinci sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Leclerc, şöyle dedi: "Bugün ilk seansta pek fazla sürüş yapamadık ama yarın sıralama turları ıslak zeminde geçebilir. Bu yüzden bazı verilere sahip olmak amacıyla ıslak zeminde birkaç tur attık."

"Yağmur durduğunda yumuşak lastiğe geçiş yaptık ama kırmızı bayrak nedeniyle herhangi bir tur tamamlayamadık."

"İkinci seans ise nispeten biraz daha temizdi ve aracın performansının gayet iyi göründüğünü söyleyebilirim."

"Rekabetçi olacağımıza eminim, sadece her şeyi bir araya getirmek lazım."

Sainz ise lider bitirmesine rağmen kendisi için kolay bir gün olmadığını söylüyor.

"İlk seansta çok fazla tur atamadığımız için ikinci seans yoğun geçti. Hem kısa hem de uzun sürüşlerde ne durumda olduğumuzu görmek adına çok yoğun bir sürüş programımız vardı."

"Genel anlamda oldukça zorlu bir seanstı."

"Rüzgar, yüksek hızlı bölümlerde doğru dengeyi bulmamızı zorlaştırdı. Ayrıca düşük hızlı bölümlerde lastikler için doğru dengeyi yakalamak da zordu."

"Genel olarak hızlı göründük fakat gelişmemiz gerekiyor."

"Yarınki sıralama turları hava nedeniyle ilginç bir hal alabilir. Bu nedenle ilk seansta ıslak zeminde atılan her tur faydalıydı Bakalım yarın neler olacak?"

Sparks behind Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images