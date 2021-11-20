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Formula 1 / Katar GP Haberler

Gasly: "Bu pistte araç inanılmaz hissettiriyor"

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Katar GP'sine dördüncü sırada başlayacak olan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, AT02'nin Losail pistinde inanılmaz bir hissiyata sahip olduğunu söyledi.

Gasly: "Bu pistte araç inanılmaz hissettiriyor"

Sıralama hakkında konuşan Fransız pilot, "Sıralamalar gerçekten inanılmazdı, hafta sonu boyunca çok ama çok iyi bir performans ortaya koyduk. Bu pist benim en sevdiğim pistlerden biri, buradaki sürüş inanılmaz, aracın dengesi çok iyi, sınıra kadar zorlayabildik."

"Üçüncü seansın son turunda 0.1 saniye daha iyi bir turla geliyordum bu nedenle Valtteri'ye çok yakındık, onun turunu geliştirip geliştirmediğini bilmiyorum ama bizim turumuz çok iyi bir şekilde bir araya geliyordu."

"15. virajın çıkışında biraz fazla zorladım, ön kanat kırıldı ve sağ lastiği patlattı. Günün sonunda biz işimizi yaptık, iki üst sıra takımın arkasında dördüncü sıraya yerleştik ve şu ana kadar takım olarak etkileyici bir hafta sonu geçirdik." dedi.

Gasly, üçüncü sıralama seansında attığı son turda kerblerden geçtiği sırada ön kanadını kırdı ve lastik patlattı.

Bu kerbe çok fazla çıkıp çıkmadığı hakkında soruları yanıtlayan Gasly, "Bilmiyorum, ön kanadımızın diğerlerine göre daha hassas olduğunu biliyoruz - Bahreyn'de kırıldı, Monza'da kırıldı, Sochi'de farklı kerblerde kırıldı, bu nedenle daha hassas bir ön kanada sahibiz."

"Tam olarak ne olduğuna bakmalıyım ancak çok fazla dışarı taşmadım gibi duruyordu ancak bir anda kırılıverdi." dedi.

İlk 10'a kalan isimler arasında Verstappen, iki Mercedes ve Sainz orta lastikle yarışa başlarken, diğer isimler ise yumuşak lastikte yarışa başlayacaklar. 

Gasly, ilk seansta orta hamur lastikle piste çıkarken, ikinci seansta yumuşak lastikle en hızlı turunu attı. Orta hamurla üçüncü seansa geçebileceği durumu sorulduğunda Gasly, "Evet biliyorum ancak orta lastik ile yarışa başlamak istemedim."

"Birinci viraja kadar uzun bir mesafe var ve hafta sonunun başından beri start performansını maksimuma çıkarmak istediğim gayet netti, bu nedenle ilk turda iyi bir start alıp üzerine koymaya çalışacağım ve bu konuda da doğru seçimi yaptığımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.

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