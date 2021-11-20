Hamilton: "Bizi piste doğru zamanda çıkardıkları için minnettarım"

2021 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Katar Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın oldu.

Mercedes, antrenmanlardaki güçlü formunu sıralama turlarına da taşıdı ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Max Verstappen'in önünde en hızlı zamanı yaparak 2021 Formula 1 Katar Grand Prix'sine pole pozisyonundan başlama hakkı elde etti.

Hamilton, "Dün, benim için gerçekten zor bir gündü. Aslında Perşembe ve Cuma, kendimi pek iyi hissetmiyordum. Bu yüzden antrenman boyunca gerçekten zorlandım ve dün iyi değildim, bu yüzden gerçekten çok çabaladım."

"Dün gece gece yarısına kadar buradaydım, her zaman geç saatlere kadar çalışan mühendislerle birlikteydim. Çok çalışıyorlar ve geliştirebileceğim birçok alan buldular. Üçüncü antrenman için bazı değişiklikler yaptık ve işe yaramış gibi göründü. Daha sonra da bunu sıralamalara taşımamız gerekiyordu."

"Bizi doğru zamanlarda piste çıkardıkları için çok minnettarım. Hiç trafiğe takılmadık. Sonrasında, o son tur çok güzeldi, gerçekten çok iyi bir turdu. Bu pistte sürmek harika, inanılmaz hızlı, tüm orta ve yüksek hızlı virajlar çok hızlı. İyi hissettirdi." dedi.

Hamilton, çarşamba gününden beri pek iyi olmadığını ancak bugün harika hissettiğini söyledi.

"Çarşambadan beri biraz midem ağrıyor ama bugün harika hissettim. Dün gece gerçekten iyi uyudum. Bu büyük bir fark yarattı."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Pole pozisyonunun sahibi Hamilton, Pazar günkü yarış hakkında, "Çok hızlı bir pist olduğu için, antrenmanlarda edindiğimiz küçük deneyime dayanarak bir şey düşünemiyorum. Takip etmesi en kolay pist değil."

"Aynı zamanda da lastikler üzerinde büyük bir aşınma oluşturmuyor ve en az ilk üç araç orta lastikte. Sert lastik bir C1 lastiği. Yani oldukça uzun bir yol kat edebilir gibi görünüyor ama bir veya iki pit stop olabilir. Yarın öğreneceğiz. Birinci viraja doğru oldukça uzun bir yol var ve rüzgar arkadan esiyor. Ancak birinci viraja doğru güzel ve geniş bir yol var. Bu yüzden her şeyimi vereceğim." dedi.