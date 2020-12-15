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Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?

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Ferrari'nin arkasındaki devasa sensörler, ne manaya geliyor?
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik

Birçok takım 2021 F1 sezonu için çözümlerini test etmeye başladılar ancak Abu Dhabi'de Ferrari'nin aracının arkasına yeni parçaları ölçmek için eklediği büyük sensör tezgahı büyük ilgi çekti.

İtalyan ekip, Abu Dhabi GP öncesindeki ilk antrenman seansında daha önce hiç görmediğimiz tarzda tırmık şeklindeki sensörleri aracına ekledi. Bu tasarım, gelecek sene için yapılacak değişikliklerin ne kadar karmaşık olduğunu işaret ediyor.

Tırmığın çerçevesi, hava akışının yer değiştirmesini sınırlamak ve üzerine monte edilen sensörler tarafından yakalanan okumalar üzerindeki etkisini en aza indirmek için yoğun bir şekilde şekillendirildi.

İlginç bir şekilde, bu oldukça büyük tırmık aynı zamanda daha hava akışı odaklı bir şekilde monte edilmiş sensörlere sahip. Böylece bu tasarım, normalde görmeye alıştığımız daha sert ızgara tarzı tasarımlardan ayrışıyor.

Bu tasarım bize Ferrari'nin difüzörün yanında yer alan mantar şeklindeki bölüm ile aerodinamistlerinin neler üzerinde, ne tür hava akımları üzerinde çalıştığını işaret ediyor. 

Bu tırmık şeklindeki büyük sensör, Ferrari'nin aracına eklediği yeni parçaları ölçmesi için yer alıyor.

Ferrari SF1000 taban kıyaslaması, Abu Dhabi GP

Ferrari SF1000 taban kıyaslaması, Abu Dhabi GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Tasarımcılar, hava akımını lastiklere ulaşmadan önce yönlendirmek için tabandaki kırpılmış bölüm başlamadan önce üç kavisli kanatçık eklediler.

Bunun dışında ilk taban prototipinde en arkada yer alan yukarı doğru kıvrılmış bölümün yerine birkaç dikey kanatçık yer aldı. Ferrari tasarımcıları şimdiden hava akımını etkili bir şekilde kullanabilmek için mikro çözümler üzerinde çalışmaya başladılar.

Renault'nun test parçaları

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 floor detail
Renault F1 Team R.S.20 floor 2021

2021 için ilk tasarımını Bahreyn'de test eden Renault da Abu Dhabi'de yeni bir taban test etti. 

Son tasarımında Renault tabanın arka kısmına Ferrari'nin bir önceki tasarımında yer alan köpek kulağı tarzı kıvrım ekledi.

Yeni kurallarda tabanın arka kısmındaki aerodinamik özelliği olan çözümler kaldırıldığı için, takımlar daha çok o bölgeyi geliştirmeye odaklanacak gibi görünüyorlar. Takımlar, difüzöre olan negatif etkiyi azaltmak için arka tekerleğin ön kısmında çözümler arıyorlar.

Haas'ın çözümleri

Haas F1 Team VF-20 taban kıyaslaması

Haas F1 Team VF-20 taban kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Haas da Abu Dhabi'de 2021 parçalarını test eden takımlar kervanına katıldı ve VF20'ye ilk defa gelecek sene ile alakalı parçaları ekledi. 

Haas, bazı rakipleri gibi kırpılan bölümde çok fazla kaynak harcamazken arka tarafta çok daha karmaşık bir tasarımı piste çıkardı.

Haas, bu sene performansını iyileştirebilmek için arka tekerleğin ön bölümüne ciddi kaynak harcamıştı. Bu kapsamda tabanın arka tekerleğin ön bölümüne gelen kısmında yarıklar, kesikler, kanatçıklar ve dikey kanatçıklar kullanılmıştı.

Bu bölüm daha çok arka tekerleğin ön bölümündeki türbülansı azaltarak difüzör performansını iyileştirmek için kullanılıyor. Difüzörün daha performanslı çalışması, doğal olarak yere basma gücünü arttırıyor.

2021 versiyon tabanlarda da takımlar, kurallar dahilinde önceden öğrendikleri çözümleri kullanmaya çalışıyorlar.

Tabanın dış kısmında köpek kulağı şeklinde yukarı kıvrılmış bölüm yer alıyor ancak tabanın iç tarafında henüz diğer takımlarda görmediğimiz tarzda üçgene yakın yatay bir parça bulunuyor. Bu parça dikey bir kol ile tabana bağlanıyor. 

Red Bull

Red Bull Racing RB16 floor detail

Red Bull Racing RB16 floor detail

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull Portekiz'de 2021 için ilk çalışmasını yaparken Abu Dhabi'de bu çalışmaları sürdürdü ve sorularına daha fazla cevap bulmaya çalıştı.

Rakipleri gibi Red Bull'un tabanında da Portekiz'dekine göre farklılıklar vardı. Arka tekerleğin ön tarafında, tabanın daha iç kısmında büyük bir kanat yer aldı.

Bunun dışında takım, Bahreyn'de test ettiği tek destek kollu arka kanadı yeniden kullandı. Takım bu tarz arka kanadı, Abu Dhabi GP'de kullanılmaya devam etti.

Red Bull Racing RB16 tek destek kollu arka kanat

Red Bull Racing RB16 tek destek kollu arka kanat

Fotoğraf: Giorgio Piola

Mercedes'in DAS'ı

Mercedes, rakiplerinin aksine Abu Dhabi'de 2021 için aerodinamik çözümleri test etmedi ancak buna karşı antrenmanları farklı şekilde 2021 için kullandı. 

Mercedes, bu sene birçok kez antrenmanlarda aracı DAS olmadan piste çıkardı. Böylece pilotların bu sistem olmadan aracın tepkilerini görmeleri sağlandı.

Sistem bu sene pilotların ön lastiklerini hızlı bir şekilde ısıtmasında yardımcı oldu. Bu, özellikle güvenlik aracı, sanal güvenlik aracı ya da yeniden start gibi durumlarda pilotların sistemden faydalanmasını sağladı.

Abu Dhabi'de birinci antrenman seansında Mercedes, Bottas'ın aracını DAS devrede olmadan piste çıkarırken Hamilton'ın geri dönüşünde alıştığı şekilde aracı sürmesi sağlandı.

DAS gelecek sene araçta yer almayacağı için Mercedes, zaman zaman yaptığı bu çalışmalarla onları hazırlamaya çalıştı.

Mercedes AMG F1 W11 DASlı ve DASsız tasarım

Mercedes AMG F1 W11 DASlı ve DASsız tasarım

Fotoğraf: Giorgio Piola

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Giorgi Piola

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