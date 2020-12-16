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Formula 1 / Son dakika

Shwartzman: "Bir Ferrari sürmek harikaydı"

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Shwartzman: "Bir Ferrari sürmek harikaydı"
Ekleyen:
, Editör

Ferrari'nin genç sürücüsü Robert Shwartzman, Abu Dhabi testlerinin ardından yorulduğunu söylese de, Ferrari ile yaptığı ilk sürüşten memnun olduğunu belirtti.

Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu genç sürücü testinde Ferrari için Robert Shwartzman ve Antonio Fuoco görev yaptı.

Shwartzman, 129 turla günün en çok tur atan ismi oldu ve iki yarış mesafesinden daha fazla tur attı.

En iyi turu 1:38.157 olan Rus sürücü, hem C4 hem de C5 lastikleri kullandı. Testin ardından genç sürücü, kendisini yorgun hissettiğini ama verilen fırsattan ötürü mutlu olduğunu belirtti.

"Kendimi çok iyi hissediyorum, gerçekten harikaydı ve rüyam gerçek oldu! Küçük bir çocukken Ferrari'nin kazandığı yarışları seyrediyordum ve her zaman 'Direksiyona geçip bu aracı sürebileceğim gün ne zaman gelecek?' diye düşünüyordum. O gün nihayet geldi ve çok güzeldi."

"Bunun sadece bir başlangıç ​​olduğunu hissediyorum ve geleceğim için bu adımı attığım noktaya ulaştığım için mutluyum. Harika!"

"Bugün en kolay gün değildi ve şu anda çok yorgunum çünkü uğraşmam gereken çok fazla yeni şey vardı. Çok fazla tur attım ve çok fazla bilgi edindim."

"Sert frenlemeler nedeniyle boynumun arkası biraz ağrıyor ama bunun dışında kendimi gerçekten iyi hissediyorum."

"Sürüş açısından bu aracı sürmek F2 araçlarından daha kolay, bu yüzden sorun yok. Bugün en çok turu atan bendim ve her birinde gerçekten harika hissettim."

Robert Shwartzmann, Ferrari SF1000

Robert Shwartzmann, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonio Fuoco, Ferrari SF1000

Antonio Fuoco, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Antonio Fuoco ise simülatörde yapacağı çalışmalar öncesinde SF1000'le oldukça değerli turlar atmış oldu.

İtalyan sürücü 126 tur attığı seansta 1:37.817 yaptı.

"Bu, çok güzel bir gündü ve iki yarış mesafesinden fazla olan 126 tur atarak programımızı tamamlamayı başardık. Takımla birlikte, gelecek sezon için neyin faydalı olacağını analiz etmek için pek çok veri topladık."

"Simülatörde çalışma konusunda uzmanlaşmış bir sürücü olarak, zaman zaman gerçek aracın direksiyonuna geçebilmek, kokpitte olmanın nasıl bir his olduğunu hatırlamak adına benim için son derece faydalı. Bunun da ötesinde, özellikle Maranello'daki simülatörlerimizle ile pist üstündeki SF1000 arasındaki korelasyonu doğrulama şansımız oldu."

"Son olarak şunu söylemeliyim ki, ne zaman bir Ferrari'yi sürme fırsatı sunulsa, oldukça heyecanlanıyorum. Bir İtalyan olarak, son sekiz yıldır bu ailenin bir parçası olmak gurur verici ve aracı kullanmam için yeniden beni seçmelerinden ötürü Ferrari'ye teşekkür ederim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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