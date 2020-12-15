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Formula 1 / Son dakika

"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"

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"F1 çevirmeni en büyük COVID-19 salgını korkusunu yarattı"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Formula 1 motor sporları direktörü Ross Brawn, bu sene sporun karşı karşıya kaldığı en büyük COVID-19 salgınını bir çevirmenin başlattığını açıkladı.

Her ne kadar Brawn bunun hangi yarışta olduğunu söylemese de, anlaşılana göre bu durum Eylül ayında Sochi'de yapılan Rusya GP'sinde ortaya çıktı.

F1 ve FIA, Avusturya'da yapılan sezon başlangıcından itibaren sert protokoller ortaya koydu, ki bunun içerisinde yarış hafta sonlarında hem düzenli olarak seyahat eden çalışanlara hem de lokal hakemlere ve görevlilere yapılan detaylı COVID-19 testleri bulunmakta.

17 yarış boyunca FIA, 78.000'in üzerinde test yaptı ve sadece 78 tane pozitif vaka tespit edildi, ancak bu rakamlar yarışların arasında yapılması zorunlu olan, yarış hafta sonunda yapılmayan testleri içerisinde barınmamakta. 

Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton, elde ettikleri pozitif test sonucunun ardından yarış kaçırmak zorunda da kaldılar.

FIA, F1, takımlar ve medya içerisinde çalışan 1300 kişi tüm yarışlara katıldı, bunların içerisinde bazı yarışlara katılmayan F2, F3 ve Porsche Supercup takımları bulunmamakta.

Brawn, COVID'den etkilenen sürücülerin oldukça yüksek olan oranının altını çizdi ve bir çevirmenin ne kadar büyük bir salgına neden olduğunu anlattı. 

F1 podcastine konuşan Brawn şunları söyledi: "1000'de 1 oranın biraz üzerindeydi. Ve bu vakalara bakmak ürkütücü, çünkü üç sürücüde pozitif vaka çıktı, ki 20 sürücü arasında biraz kötü bir oranda. Ve bu da sizin düşünmeniz gereken bir durum."

"Pozitif olan diğer 78 insanın çoğu ise pistte çalışan veya bulunduğumuz ülkedeki insanlarla bir alakası vardı."

"Sanırım en kötü salgın sorunu, gittiğimiz ülkelerin birinde bir çevirmenin virüse yakalanması oldu, çünkü bir grup insan adına çalışıyordu ve onlara çeviri yapıyordu."

"Daha sonra tabii ki de onlarla bir temas içerisine girdi ve bir anda küçük bir salgın kümesi oluştu, ancak anında bunun önüne geçtik."

"Şunu söylemeliyim ki takım içerisinde çok az salgınla karşılaştık. Takımlar içerisindeki mekanikerlerin, mühendislerin sayısı oldukça azdı. Verileri çalışmak için ilginç bir yöntemdi ve F1'de tanıdığım en çalışkan insanlardan birkaçı bu virüse maruz kaldı. Nereden geldi bilmiyorum."

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Brawn, sporun pandemi üzerine verdiği mücadeleyi tamamıyla övdü. 

F1 motor sporları direktörü şunları söyledi: "Bence F1'in bir aile olarak krizin içerisinden çıkması inanılmaz bir örnek. Hayatımızın çoğunu, en azından ben mücadele içerisinde olduğum sırada, birbirimizi yok etmeye çalışarak geçirdik."

"Ve daha sonrasında böyle bir durumla yüzleşiyoruz ve F1 bir araya gelip iyi bir iş çıkarıyor. Herkesin bu sene yaptıklarıyla oldukça gurur duyuyorum, çünkü çoktan imkansız bir görevmiş gibi duruyordu. Bu maceraya başladığımızda işlerin ne durumda olduğunu düşününce gerçekten kendimizle gurur duyuyorum."

Brawn, yeni COVID protokolleri altında 2020 sezonu üzerinde düzenlemeler yapılırken bir takım bilinmeyenlerin olduğunu kabul etti. 

"Sanırım hiç kimsenin anlamadığı şey bir salgın olup olduğunda neler olacağıydı, bunu nasıl yöneteceğimiz ve nasıl sınırlayacağımızdı."

"Ve hiçbirimiz bu hastalığın dinamikleri hakkında ve nasıl yayıldığı konusunda yeterince bilgiye sahip değil. Temel bilgilere sahibiz, ancak ince detaylarına sahip değiliz. Mesela yakınında hastalığı geçiren birinin ne kadar süre yanında olman gerekiyor ve korunman için neler yapman gerekiyor?"

"Tüm bunlar kesin değildi, hastalığın nasıl gelişeceği belirli değildi. Ve sanırım ilk pozitif vakayı gördükten sonra, ortaya koyduğumuz sistemlerin ve önlemlerin salgını kontrol altında tutmakta yeteri kadar iyi bir iş gösterip göstermediği konusunda gergin bir bekleyiş başladı, ki sonrasında işimizi doğru yaptığımızı gördük." 

"Bence F1'deki herkes oldukça gayretliydi. Bence hepimiz zaman geçtikçe kendimizi korumayı öğrendik, çünkü rahatlamak ve gardını düşürmek oldukça kolaydı."

F1, koronavirüs durumunun şu anda çok daha iyi olduğunu anlasa da Brawn, COVID protokollerinin 2021'de yeniden uygulanacağını açıkladı. 

"Gelecek seneye bir değişiklik yaparak gitmeyeceğiz. Böyle devam etmek zorundayız ve bu sene öğrendiklerimizden dersler çıkarmamız lazım, oldukça dikkatli de olmamız gerekiyor çünkü aşılar 2021 senesinin belirli dönemine kadar etkisini göstermeyecek."

"Bu yüzden testlere devam edeceğiz. Test durumu değişebilir, metodu değişebilir, ancak gelecek sene de kesin bir şekilde, oldukça dikkatli olmamız gereken ve aldığımız önlemleri uygulamaya devam etmemiz gereken bir sene olacak."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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