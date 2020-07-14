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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Steiermark GP / Analiz

F1 teknik güncellemeleri: Ferrari, Red Bull Racing, McLaren ve Williams

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F1 teknik güncellemeleri: Ferrari, Red Bull Racing, McLaren ve Williams
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matthew Somerfield
Çeviren: Abdullah Çelik
14 Tem 2020 15:15

Formula 1 takımları arasındaki gelişim mücadelesi devam ederken, biz de pit alanındaki bu güncellemeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Bu içeriğimizde Ferrari, Red Bull Racing, McLaren ve Williams takımlarının Steiermark GP'ye getirdikleri güncellemeleri inceleyeceğiz.

Takımlar koronavirüs tatili döneminde kaybettikleri zamanı telafi etmek için tam gaz çalışmaya devam ediyorlar. Avusturya'daki ikinci yarışta birçok takımda yeni güncellemeler vardı. Takımlar Macaristan GP öncesinde yeni parçalarını anlamaya çalıştılar.

Ferrari

Ana rakiplerinin gerisine düşen Ferrari için geçen sene Belçika, İtalya ve Singapur yarışlarında aldığı zafer serisi artık çok uzak bir anı gibi görünüyor. Takım hem güç ünitesi ile alakalı gelen teknik direktiflerden olumsuz etkilenmiş, hem de araç tasarımı konusunda yanlış yöne sapmış gibi görünüyor.

Avustrya'daki ilk hafta sonunda Ferrari, Macaristan GP'de aracın tasarım felsefesini değiştirecek büyük bir güncellemenin olacağını açıklamıştı. Performans olarak ilk yarışta çok geride kalmasının ardından Ferrari, Macaristan güncellemelerinden büyük bir bölümünü ikinci yarışa yetiştirmeye çalışacağını açıkladı. Bu kapsamda aracın üzerindeki aerodinamik hava akışını değiştirmeye yardımcı olacak yeni ön kanat ve taban Steiermark GP'ye getirildi.

Ferrari SF1000 ön kanadı, Steiermark GP

Ferrari SF1000 ön kanadı, Steiermark GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Ferrari'nin ön kanadın dış tarafında yaptığı güncellemeyi üstte yer alan resmin iç kısmında görebilirsiniz. Kanadın en dış kısmında yer alan plakanın ucu ovalleştirildi, arkasındaki üçgen şeklindeki parça büyütüldü ve üst flap parçasının şekli değiştirildi ve ön kanat kenarına daha alt bir noktadan bağlandı.

Ferrari SF1000 taban kıyaslaması, Steiermark GP

Ferrari SF1000 taban kıyaslaması, Steiermark GP

Fotoğraf: Giorgio Piola

Takımlar ön tekerleklerin oluşturduğu türbülanslı havayı yumuşatmak için tabanın kenar bölümündeki kanalları kullanıyorlar. Ferrari bir süredir tabanın kenar bölümünde üç uzun kanal ve ardından arka tekerleklerin önünde 4 çapraz yarık kullanıyordu.

Steiermark GP için getirilen tabanda, yandaki uzun kanallar kısaltıldı ve arka tekerlek önündeki 45 derecelik çapraz yarık sayısı 4'ten 9'a çıkarıldı. Bu yarıklar, önden gelen havayı difüzör bölgesine yönlendirdiği için arka tekerleklerdeki bozulma minimuma indiriliyor.

Arka tekerleğin önünde yer alan yatay yarığın şekli de yeni güncelleme de biraz değiştirildi. Eskiden daha düz bir şekle sahip olan bu parça, daha kıvrımlı hale getirildi.

Bu değişiklikler, Ferrari'nin ön tekerlek bölgesindeki kötü hava akımını kontrol etmek için aşırıya gittiğini, bu yüzden arka tarafta performans ve stabiliteyi kaybettiğini işaret ediyor.

Red Bull

Red Bull Racing RB16 arka kanat kıyaslaması

Red Bull Racing RB16 arka kanat kıyaslaması

Fotoğraf: Giorgio Piola

Red Bull, sezonun ikinci yarışına yeni bir arka kanat getirdi. Normalde oldukça sade bir arka kanat tasarımına sahip olan Red Bull, ilk defa bu kadar karmaşık bir tasarıma sahip oldu. Yeni arka kanatta gridde birçok takımda gördüğümüze benzer güncellemeler vardı.

Haas F1 Team VF-19 rear wing detail

Haas F1 Team VF-19 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail

Mercedes AMG F1 W10 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Haas ve Mercedes takımları, geçen seneki Almanya GP'ye farklı fikirler getirdiler. Haas'ın arka kanadının kenar kısmında kıvrımlı kanallar yer alırken, Mercedes'in kanadının dış kısmında çıkıntı şeklinde kanatçıklar yer aldı ve aynı zamanda kanat kenarının üst kısmı basamak şeklinde kesilmişti. Yukarıda yer alan Red Bull'un arka kanadında da benzer şekiller olduğunu görebilirsiniz.

Toro Rosso STR14 rear wing detail

Toro Rosso STR14 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

Alfa Romeo Racing C38 rear wing detail

Alfa Romeo Racing C38 rear wing detail

Photo by: Giorgio Piola

 

Yukarıdaki resimlerde ise ilk olarak Toro Rosso'nun, ardından Alfa Romeo'nun kullanmaya başladığı, içe doğru kıvrılmış kenar plakası uçlarını görüyorsunuz. Tasarımcılar bu tasarımı, kanadın o bölgesindeki hava akımını farklı bir noktaya yönlendirmek için kullanıyorlar. Tüm bu değişiklikler, aracın genel sürüklenme ve yere basma gücü oranını değiştirmek için kullanılıyor.

Red Bull RB16 arka kanat detay

Red Bull RB16 arka kanat detay

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ancak Red Bull'un kanat kenarında yer alan kıvrımlı parçanın bağlantı şekli üzerinde çalışması gerekiyor gibi görünüyor çünkü her iki araçta yarış sonunda, arka kanat kenarında yer alan o kıvrımlı bölüm düşmüştü. 

Bu arada takım sezonun ilk yarışına getirdiği burun ve taban güncellemesinden tam olarak memnun kalmamış olacak ki, her iki araçta da bu güncellemeler yer almadı.

Red Bull Racing RB16 front wing Austrian GP

Red Bull Racing RB16 front wing Austrian GP

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull Racing RB16 floor

Red Bull Racing RB16 floor

Photo by: Giorgio Piola

McLaren

McLaren MCL35 şasi detay

McLaren MCL35 şasi detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

McLaren takımı etkilemeye devam ediyor. MCL35, rakiplerine göre takımın umduğundan muhtemelen çok daha iyi durumda. Yukarıdaki resimde, McLaren aracına has gibi görünen şasi altındaki üçgen kanat parçası yer alıyor. Bu parça çok büyük ihtimalle şasi altından geçen hava akımının istenen yerlere yönlendirilmesini sağlıyor.

McLaren MCL35 floor detail

McLaren MCL35 floor detail

Photo by: Giorgio Piola

McLaren MCL35 engine cover detail

McLaren MCL35 engine cover detail

Photo by: Mark Sutton

Takım ayrıca antrenmanlarda Macaristan'da kullanmayı planladığı bazı soğutma çözümlerini denedi. Sol üst resimde, takımın Ferrari'ye benzer yeni bir taban denediği görülüyor. Bu tabanın en arka kısmında, aynı Ferrari aracında olduğu gibi yandaki kesiğe bağlanan ve tekerleğe paralel bir şekilde ortaya doğru uzayan parça yer alıyor.

Macaristan'da sıcak havanın performansları etkilemesi bekleniyor. Takım bu yüzden ona hazırlık çalışması yaptı.

Williams

Williams, performans eksikliğini giderebilmek için aracına yeni küçük parçalar ekledi. Takım yarışta gerilese de, sıralamalarda George Russell ile etkilemeyi başardı. Takımın bu sene genel olarak gösterdiği performans, geçen senelere kıyasla daha umut verici.

Williams FW43 detay

Williams FW43 detay

Fotoğraf: Giorgio Piola

Avusturya'daki ilk yarış hafta sonunda daha ince üst süspansiyon kolu bağlantısını test eden Williams, ikinci yarışta da aynı şekilde yeni parçayı test yaptı. Takım yapısal ödün vermeden, aerodinamik kazanç sağlamanın yollarını arıyor.

George Russell, Williams FW43 detay

George Russell, Williams FW43 detay

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Her iki pilotun aracında yeni T kanat vardı. Mavi ok ile gösterilen çift katlı T kanadın dış bölümü aşağı doğru sarkıtılmıştı.

Bunun dışında Russell'ın aracının sadece şasisinin sağ yanında kırmızı ok ile gösterilen kanat yer aldı. Bu, bir tarafında normal motor soğutucu radyatörü, diğer tarafta ise intercooler bulunan araçta bulunan ilginç bir asimetrik özellik oldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Steiermark GP
Takımlar Ferrari Şimdi al , McLaren Şimdi al , Red Bull Racing Şimdi al , Williams
Editör Giorgi Piola

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