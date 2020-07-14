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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Podyum robotları bana çok garip geldi"

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Hamilton: "Podyum robotları bana çok garip geldi"
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
14 Tem 2020 16:47

Mercedes Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton, uzaktan kumandalar ile kontrol edilen robotların podyumda kupaları teslim etmesini "garip" ve "abartılı" bulduğunu söyledi.

Sosyal mesafe kuralları gereğince podyumlarda kupaları teslim etmek için herhangi bir VIP isim bulunmamakta ve Steiermark GP'de F1, uzaktan kumandalar ile kontrol edilen büyük kutular kullanarak ilk üç sıradaki pilotlara ve yarışı kazanan markanın temsilcisine kupaları teslim etti.

Cumartesi günü yapılan F2 yarışında ilk kez denenen sistem, sonrasında Pazar günü yapılan Grand Prix'de uygulandı ve kupalar, yarışın galibi Hamilton'a, ikinci olan Bottas'a ve üçüncü olan Verstappen'e bu sistem ile teslim edildi. 

Sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'de podyuma çıkamayan 6 kez Dünya Şampiyonu Hamilton, taraftarların olmamasının ve atmosferin sadeliğinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

"Bence çok garipti. Kesinlikle çok garip hissettirdi. Açıkçası kupayı direkt bana fırlatmalarını falan tercih ederdim. Dürüst olmak gerekirse, çok ama çok garip bir zamandayız."

"İş alanında olduğunuzda her şey gayet normal hissettiriyor ve yarıştığınız sırada - özellikle bu pistte - tribünler ve pist birbirine biraz uzak. Bu yüzden taraftarları, özellikle pistin iç kısmında görmek pek de kolay değil. Ana düzlükte bu mümkün."

 

"Araçtan indiğimde, pistin üzerine çıktığımda beni gerçekten çok ama çok büyük bir şekilde etkiledi, atmosfer yoktu. Taraftarları özlüyorsunuz. Taraftarların ne kadar büyük bir fark yarattığını görebiliyorsunuz. O anı çok ama çok özledim."

"O an, sizi takip eden ve etmeyen insanlarla paylaştığınız bir an oluyor, bugün ise buna sahip değiliz. Kupalar, kutular ile size teslim ediliyor, çok garip hissettiriyor."

"Bana göre kesinlikle biraz abartılmıştı, çünkü buradaki herkese test yapıldı, herkes eldiven takıyor ve bunun gibi tüm önlemler alınmıştı."

Bottas ise tam tersine, yeni sistem hakkında daha az eleştirel bir yaklaşıma sahipti: "Bence gayet iyiydi. Onları zaten F3 ve F2 yarışında, sürücülerin kupalarını robotlardan aldığını görmüştüm. Normal bir podyumdu, kupa sizin elinize geldi, bu yüzden gayet güzel."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Editör Adam Cooper

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