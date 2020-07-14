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Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Vettel'in kazada hiç suçu yok"

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Leclerc: "Vettel'in kazada hiç suçu yok"
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 15:00

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Sebastian Vettel'le yaşadığı temasta suçlu olan tarafın kendisi olduğunu belirtti.

Ferrari, Avusturya'da gerçekleştirilen ikinci yarışta henüz ilk turda iki aracını birden kaybetti.

Takımın genç yeteneği Charles Leclerc, frenlemede aracının kontrolünü kaybetti ve önündeki Sebastian Vettel'e çarptı.

Leclerc, olayda Vettel'in hiçbir suçu olmadığını yineledi.

Monakolu pilot, "Açıkçası bu, benim hatam ve bunu tartışmıyorum bile. Aptalca bir şey yaptım, yaptığım şey için başka kelime bulamıyorum."

"Böyle bir olay için yanlış zaman. Çünkü geçen hafta da söylediğim gibi, her şansı kullanmamız gereken bir dönemdeyiz ve yarışta böyle bir fırsatımız vardı. Yüksek bir sonuç elde etmek için hızımızın yeterli olup olmadığını bilmiyorum, ancak her puan önemli."

"İlk onda bitirme şansımız olduğunu düşündüm, ama her şeyi mahvettim. Her iki araç da benim yüzümden yarış dışı kaldı. Olayla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyorum. Orada geçiş yapacak yer yoktu. Bu şekilde üç veya dört sıra kazanabileceğimi düşündüm, ama işe yaramadı. Aptalca davrandım." dedi.

Vettel'in özrünü kabul edip etmediği sorusuna, "Evet, etti. Sebastian durumu anladı. Zor bir mücadelede olduğunu ve beni görmediğini, sonra da gidecek hiçbir yeri olmadığını söyledi. Sonunda, her şeyi anlıyor. Takım için hiç de kolay bir durum değil. Değerli puanları kaybettik ve hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Bir dahaki sefere bunları geri kazanmaya çalışacağım."

"Basit şekilde çok iyimserdim ve gerçekten birkaç sıra kazanmak istedim. Geçen hafta olduğu gibi, takım için puanlar kazanmak istedim. Yine de bu, bir bahane değil. Bundan sonuçlar çıkarmalıyım."

"Sebastian'ın hiç suçu yok. Olanlardan ötürü üzgünüm ve kendimden memnun değilim. Yüksek bir sonuç elde etmek için risk almam gerektiğini biliyordum, ama aşırıya kaçtım. Bundan dersler çıkaracağım.

Kaza olmasaydı nerede bitirebileceği sorusuna, "Güçlü bir sonuç alabilmek için ilk turda bir şeyler yapılması gerektiğini bilerek risk aldım. Ancak bu, bir mazeret olamaz. Yarışta pek çok şey olabilirdi ve ikimiz de ilk turda yarış dışı kaldık. Bu benim hatam." yanıtını verdi.

 

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Editör Kemal Şengül

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