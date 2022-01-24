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Formula 1 Haberler

Brown: "Ricciardo'nun Renault'ya alışmak için de zamana ihtiyacı vardı"

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, Şef Editör

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Daniel Ricciardo'nun Renault'ya alışmak için zaman duyduğuna dikkat çekti ve bu yüzden McLaren'la ilk yılında geride kalmasına şaşırmadığını belirtti.

Brown: "Ricciardo'nun Renault'ya alışmak için de zamana ihtiyacı vardı"

Daniel Ricciardo, Red Bull'daki harika performansıyla öne çıktı ve 2018 sezonunun ardından sürpriz şekilde Renault'ya geçti.

İlk yılında zorlanan Avustralyalı pilot, ilk yılını podyumsuz tamamladı. Fakat geçen yıl takımla ikinci yılında çıkışa geçti ve iki podyum aldı.

Ricciardo, bu yıl McLaren'a geçti ve kariyerinde hiç Mercedes motoru kullanmamıştı. Bu açıdan hem MCL35M'e hem de Mercedes motoruna uyum sağlamaya çalıştı.

Yıl boyunca genel olarak Lando Norris'in seviyesinde olmaması nedeniyle eleştirilse de, Monza'da galibiyete ulaştı ve takımın 9 yıllık hasretine son verdi.

Ricciardo sezonun ikinci yarısında daha rekabetçiydi ancak Norris, yılı takım arkadaşının 45 puan önünde tamamladı.

Fakat Zak Brown, Ricciardo'nun 2019'da Red Bull'dan Renault'ya geçtiğinde de bu adaptasyon döneminden geçtiğini savunuyor.

Daniel Ricciardo, McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Brown, GPFans'e verdiği demeçte, ”Geriye bakarsak, Renault'da yarışırken de hızlanması için biraz zamana ihtiyacı olduğunu gördük."

“Ayrıca Ricciardo'nun performansı, takım arkadaşının güçlü performansıyla da gölgede kalıyor."

“Bence Formula 1'deki en iyi isimler kadar hızlı olan Norris'e karşı yarışmak zorundaysanız, o zaman kendinizi limitlere kadar zorlamanız gerekiyor.” dedi.

Brown, Ricciardo'nun sezonun ikinci yarısında zaten ileriye doğru önemli bir adım attığını söyledi.

Brown, ”Yılın ikinci yarısında farklı bir Ricciardo gördük. Hızlıydı ve araca daha fazla güven duyuyordu."

“Monza'da neler yapabileceğini gördük. Bu, gerçekten önemli bir başarıydı."

"Ayrıca Daniel'in en büyük özelliği sadece Lando için değil, garajdaki herkes için harika bir takım arkadaşı olması." diyerek, Avustralyalı pilotu övdü.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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