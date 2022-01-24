Alpine, 2021'in başında "kaybolmuş"

Alpine'in 2021 sezonu Fernando Alonso ve Esteban Ocon'un sıralamaları ve yarış sonuçlarındaki düzensizlikler nedeniyle inişli çıkışlı geçti.

Takım, yaz arasından önce gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'de Ocon ile zafere ulaşırken, o yarışta Alonso dördüncü oldu.

Sezonun ikinci yarısında ise özellikle Zandvoort, Rusya ve Katar'da güçlü sonuçlar elde ettiler. Ancak Monza, Austin ve Meksika'da yeterli performansı gösteremediler.

Takım CEO'su Rossi, Alpine'in 2021'in başlarında "kaybolduğunu" hatta takımın Monako hafta sonunda "nasıl puan aldıklarını bile bilmediklerini" söyledi.

Rossi, "Sezonun başında kaybolmuştuk."

"Monako bizim için çok zayıf bir hatıra. O sırada kayıptık ve ne yaptığımızı bilmiyorduk. Puan aldık ama nasıl aldığımız hakkında bir fikrimiz yoktu."

"Bu zordu çünkü aracı anlayamamıştık. Bu başlardaydı, sonrasında ne bekleyeceğimizi bilir duruma geldik." dedi.

Rossi, Motorsport.com tarafından sorulan Alpine'in hızının yarıştan yarışa neden değişkenlik gösterdiği sorusuna, aracın güçlü ve zayıf yönlerini anladıktan ve pist kenarındaki çalışmalarını geliştirdikten sonra, hızlarının dışarıdan göründüğü kadar inişli çıkışlı olmadığını söyledi.

Rossi, "Dışarıdan bunu takdir etmek büyük olasılıkla zor ama bizim için sanılandan çok daha istikrarlıydı."

"Sezon ilerledikçe aracı çok daha iyi anladık."

"En büyük gelişimimiz, çalışma şeklimizdi. Öncelikle sürücülerden en iyisini çıkarmaya çalıştık ve sonra takım olarak sınırları daha da zorlamaya çalıştık."

"Buraya gelmek dört ya da beş ayımızı aldı ama sürekli geliştik ve bence Macaristan, her şeyi bir araya getirdiğimizde ne olacağının bir göstergesiydi."

"Biraz dramatik oldu ama gelişme kaydettik. Daha sonra ne yapacağımız konusunda daha çok tahminde bulunabilir bir hale geldik. Her yarışta az çok ne sonuç elde edeceğimizi biliyorduk." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Alpine'in A521 aracı için, Austin gibi düşük yol tutuşlu asfaltların özellikle bir zayıf nokta olduğu görüldü.

Alpine'in Austin'deki zayıf performansını Meksika yarışı takip etti. AlphaTauri, takımlar şampiyonasında Alpine'i yakaladı.

Takım, daha sonra Katar'da 25 puan aldı ve şampiyonada önemli bir fark açtı

Rossi, takımın güvenini koruduğunu söyledi.

Rossi, "Austin'in son derece zor olacağını biliyorduk. Herkes, 'Belki de Alpine'in sonu bu olacak ve AlphaTauri yetişecek.' diyordu."

"AlphaTauri'ye direnip direnemeyeceğimiz konusunda emin değildik ama hangi yarışların bizim için faydalı olacağını biliyorduk."

"Yol tutuşun sorun olduğu asfaltlar bizim için bir problem, denge bulmakta zorlanıyoruz. Austin'de sürekli tümsekler vardı ve tutuş yoktu. Bunun üzerine çalışmak zorunda kaldık ve başka şeylerle ilgilenemedik."

"Dışarıdan düzensiz durdu ama biz aracın nerede iyi çalıştığını biliyorduk." dedi.