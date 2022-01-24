Yeni lastikler, sürücülerin istekleri doğrultusunda hazırlanmış

18 inç lastiklere geçiş, yeni sezonda başlı başına köklü bir değişiklik olacak. Fakat aynı zamanda lastik yapısı da büyük bir değişime uğruyor.

2011'de spora girişinden bu yana hep daha çok aşınan ve kısa sürede performans kaybı yaşayan lastikler üreten Pirelli, talepler doğrultusunda yaklaşımında değişikliğe gitti.

Artık lastikler daha az aşırı ısınacak ve sürücülerin daha fazla zorlamasına izin verecek.

Isola, bunun sürücülerden gelen talep üzerine yapıldığını fakat FIM, FOM ve takımların ortak kararı olduğunu söyledi.

Isola, "Bütün bu kısıtlamalar ve 22 yarışın yapıldığı yoğun sezonda, 18 inç lastikleri geliştirmek büyük bir başarıydı."

"Yeni lastiklerde farklı hedeflere sahiptik ve bu açıdan farklı şekilde tasarladık. Burada yarışan pilotlar aşırı ısınmanın azalmasını ve daha az aşınma olmasını istiyor."

"Lastikleri daha fazla zorlamak, pistte tekerlek tekerleğe savaşabilmek istiyorlar."

"Biz de FIA, FOM ve takımlarla birlikte görüşüp, bu yönü takip etme konusunda anlaştık."

"Bu sebeple yeni bir lastik profili oluşturmamız, yeni bir yapı tasarlamamız, onları en iyi hale getirmemiz ve yeni hamurları tasarlamamız gerekiyordu."

"Yeni yaklaşımla geliştirilen tamamen yeni bu ürünün, şirketteki tüm faaliyetler için oldukça faydalı olacağı görüşündeyim."

"Bu lastikle yaptığımız testler gayet iyi geçti. Bahsettiğimiz tüm özelliklere sahipler. Örneğin aşırı ısınma daha az, sürücüler daha fazla zorlayabiliyorlar."

"Aşınma durumunun nasıl olacağını göreceğiz. Bu açıdan bir tahminde bulunmak zor çünkü test araçlarını kullanıyordu. Bu yüzden 2022 araçlarının gerçek performansını ve bunların lastikler üzerindeki etkisini görmeliyiz." dedi.

Öte yandan yeni dönemde F1'in jant tedarikçisi BBS olacak.

Isola, "BBS, Pirelli, sensör tedarikçisi ve FIA'nın bulunduğu bir çalışma grubumuz var."

"BBS ile çalışmalara 2020'de başladık. BBS jantlarına takılan 18 inç lastiklerle de bazı testler yaptık. Gelişimin takibi için her hafta bir araya gelen bu çalışman grubun varlığı, oldukça faydalıydı." dedi.

Pirelli tyre on the car George Russell, Mercedes W10 Mule Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images