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Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

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Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, Eifel GP'de motor sorunuyla yarışa vade etmeden önce ilk virajda yaptığı hatayla liderliği takım arkadaşı Lewis Hamilton'a kaptırsa da, onu geçerek kazanabileceğini söyledi.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, ilk virajda baskı altında kalsa da yerini korumayı başardı ve 13. tura kadar lider gitti. Ancak Bottas, 13. turun ilk virajında hafif çise altında frenlemede lastiklerini kilitledi ve genişe açıldı. Bunun sonucunda Hamilton öne geçti.

Bottas, ikinci sıraya düştükten sonra lastiklerini yaktığı için pite gelmek zorunda kaldı.

Sanal Güvenlik Aracı periyodu ile Bottas, Hamilton ve Max Verstappen'in daha da gerisine düştü ancak sonrasında MGU-h sorunuyla yarışa veda etti.

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Bottas, "Yarışı kazanmak için her türlü şansa sahiptim çünkü çok erken iki pit stop kararı vermiştik. Günün sonunda iki pit stop en iyi stratejiydi."

"Çisedeki kilitlemeye rağmen mücadelenin açık olduğunu biliyordum. Ancak motor sorunu çıktı. Buna inanamıyorum." dedi.

Bottas, yarışın ardından yaptığı açıklamada çise nedeniyle lastiklerini kilitlediğini düşündüğünü söyledi.

Bottas, "Lastikleri büyük ölçüde çise nedeniyle kilitlediğimi düşünüyorum."

"Frenlemede yol tutuşum gerçekten azdı ve bir anda lastikler kilitlendi. Tabii ki o viraja yaklaşan ilk isim ben olduğum için, Lewis lastikleri kilitlediğimi gördü ve eminim ki ona tepki verme fırsatı buldu."

"Bir hataydı ancak koşullar zordu. Pit stoptan sonra lastiklerin çalışmaya başladığını hissettim. Ricciardo'yu geçtiğimde hâlâ gerçekten iyi olabileceğini biliyordum. En azından iki pit stop yapacağımdan emindim."

"Sanal güvenlik aracı benim için biraz şanssızlık oldu çünkü diğerleri bu sayede serbest bir pit stop yaptılar. Ancak her ne olursa olsun fırsatlar çıkabilirdi." dedi.

 

Mercedes henüz tam olarak sorunun ne kaynaklı olduğunu bilmese de Toto Wolff sorunun MGU-H ile alakalı olabileceğini söyledi.

Wolff, "MGU-H ile alakalı bir sorun gibi görünüyor ancak henüz tam olarak nedenini bulamadık."

"Aracı yarış dışı bıraktık. Zaten puan kazanamayacaktı, bu yüzden güç ünitesine zarar vermek istemedik."

"Bu sayede yeniden kullanabiliriz. Artık ne olduğunu anlamamız önemli."

"Bu hafta sonu yeni güç ünitesini kullanmaya başladık ve daha 6 yarış daha var. Bu yüzden bu sorunu aşmamız lazım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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