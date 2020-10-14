Stewart: "Hamiltonın başarılarını baltalamıyorum"

Stewart, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamilton'ın Fangio ve Clark gibi efsaneler arasında yer alamayacağını söylemişti.

Eifel GP'de 91. yarış zaferini kazanarak Michael Schumacher'in rekorunu egale etmesinin ardından Hamilton, bazı eski pilotların sürekli olarak yeni pilotlar hakkında kötü konuşmasına anlam veremediğini söylemişti.

PA Haber Ajansı'na konuşan Stewart, yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Stewart, "Lewis Hamilton'ı baltalamaya çalışmıyorum. Onun gösterdiği performansa inanılmaz saygı duyuyorum. O, döneminin en iyi pilotu."

"Ona vurmuyorum. Bu şekilde düşünmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadım. Bundan ne kazanabilirim ki? Ben 81 yaşındayım."

"Lewis'in tüm zamanların en çok kazanan pilotu olması konusu ve bunun kendisini en büyük pilot yapıp yapmayacağı bana soruldu."

"Ben de bunun üzerine bunu söylemenin çok zor olacağını söyledim. Bana göre en büyük pilot Juan Manuel Fangio'dur ve onu Jim Clark takip eder. Onların ardından en iyisini söylemek doğru olur mu?"

"Lionel Messi, Pele ya da ben çocukken tüm zamanların en iyisi olan Sir Stanley Matthews'den daha mı iyi? Roger Federer, Rod Laver'dan daha mı iyi?"

"Farklı dönemde mücadele ettiler. Lewis'in döneminin en iyisi olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu onun değerini düşürmez. O, inanılmaz bir iş başarıyor ve kendine has birisi. Niki Lauda'dan, Jackie Stewart'tan, Jim Clark ya da Graham Hill'den farklı birisi."

"Lewis'in başarıları harika ancak o dünyadaki en iyi yarış araçlarından birisini sürüyor ve çok uzun zamandır durum böyle."

"Fangio ya da Jim Clark'a karşı bir şeyim yok ancak ben onların rekorlarını kırdığımda, bundan çok memnun olmuştum. Onlar hâlâ benim kahramanlarım ve onları kendimden yukarıda görüyorum."

"Lewis, McLaren'dan Mercedes'e geçerken süper bir karar verdi. Ona şapka çıkarıyorum. Doğru şeyi yaptı."

"Ancak 4 farklı takımla 5 şampiyonluk kazanan Fangio'dan daha mı iyi? Jim Clark ve hatta Michael Schumacher'den daha mı iyi? Bunu söyleyemezsiniz." dedi.