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Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"

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Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Racing Point Formula 1 teknik patronu Andrew Green, Nico Hulkenberg'in Eifel GP'de Lance Stroll'un aracına sıralamalarda oturmasının ardından olağanüstü bir iş başardığını söyledi.

Stroll, sağlık sorunları nedeniyle Nürburgring'de 3. antrenman seansına katılamadı. Bunun üzerine takım, Köln'de bulunan Hulkenberg'i piste çağırdı.

3. antrenman seansı gerçekleştirilirken piste gelen Hulkenberg, doğrudan sıralamalara katıldı ve son sırada kaldı.

Buna karşı Alman pilot, yarışı 8. sırada tamamlayarak takıma önemli puanlar kazandırdı. Hulkenberg böylece bu sene başladığı ikinci yarıştan da puanla ayrıldı.

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Green, "Nico'nun Cumartesi öğleden sonra gelmesine ve piste çıkmasına bakarsak, muhteşem bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Başardıkları nedeniyle büyük övgüyü hak ediyor."

"Mevcut zaman aralığına, onun en son sürmesinden bu yana araçta yapılan değişikliklere bakarsak, gerçekten olağanüstü bir iş başardı."

"Bunu yapabileceğini biliyorduk. Bu yüzden bu tür durumlar için her zaman telefonda hazır oluyor."

"Onu çok iyi tanıyoruz, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini biliyoruz. Aracı hemen onun seveceği şekilde ayarlamaya başladık. Ancak araçta, pist üstünde zaman geçirmesi gerekiyordu ve bunu yapamadı." dedi.

 

Green, Hulkenberg'in piste ve aracın son haline alışkın olmaması nedeniyle sıralamalarda dezavantajlı olduğunu kabul etti. Hulkenberg, Racing Point aracını en son Ağustos ayındaki Silverstone yarışında kullanmıştı ancak o dönemden beri araçta önemli değişiklikler oldu.

Hulkenberg bu yüzden sıralamalarda daha rekabetçi tur zamanı elde edebilmek için risk alamadı.

Green, "Daha fazla sürüş yapsa Q2'ye geçebilir miydi? Tabii ki."

"O, her zaman Pazar gününe odaklandığını belirtti. Öncelikle Cumartesi günü %107 içerisinde yer almalıydı. Bu sayede Pazar günü fırsatları değerlendirebilirdi."

"Cumartesi öğleden sonraki ilk turunda iyi bir zaman turu için zorlamasının anlamı yoktu. Bunu yapmaya çalışsaydı, o zaman Pazar günü için dezavantajlı olurdu."

"Cumartesi sabahki antrenman seansına katılabilseydi, o zaman tabii ki Checo ile aynı seviyede olabilirdi."

"Ancak ondan çok şey istedik. Cumartesi günü diğerlerinin iyi bir tur zamanı için zorladığı anlarda, o olması gerektiği şekilde tur zamanlarını iyileştirmeye çalıştı."

"İki tur hakkı daha olsaydı, Q1'i geçebilirdi. 4 turu daha olsaydı, Q3'e kalabilirdi. Ancak attığı tur zamanı ve verilen zaman aralığında attığı tur sayısı için onun hakkını vermemiz lazım." dedi.

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Sergio Perez, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point

Sergio Perez, Racing Point and Nico Hulkenberg, Racing Point
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point, on the grid

Nico Hulkenberg, Racing Point, on the grid
3/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point, on the grid

Nico Hulkenberg, Racing Point, on the grid
4/18

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point speaks to the media

Nico Hulkenberg, Racing Point speaks to the media
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, leaves the garage

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, leaves the garage
6/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Romain Grosjean, Haas VF-20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39, and Romain Grosjean, Haas VF-20
7/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, heads to the grid

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, heads to the grid
8/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point

Nico Hulkenberg, Racing Point
9/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point

Nico Hulkenberg, Racing Point
10/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

George Russell, Williams FW43, Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
11/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43
12/18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, in the pits

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, in the pits
13/18

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
14/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20
15/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43
16/18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Nicholas Latifi, Williams FW43, and Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39
17/18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Sebastian Vettel, Ferrari SF1000
18/18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg
Takımlar Racing Point
Editör Adam Cooper

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