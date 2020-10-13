Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"

Stroll, sağlık sorunları nedeniyle Nürburgring'de 3. antrenman seansına katılamadı. Bunun üzerine takım, Köln'de bulunan Hulkenberg'i piste çağırdı.

3. antrenman seansı gerçekleştirilirken piste gelen Hulkenberg, doğrudan sıralamalara katıldı ve son sırada kaldı.

Buna karşı Alman pilot, yarışı 8. sırada tamamlayarak takıma önemli puanlar kazandırdı. Hulkenberg böylece bu sene başladığı ikinci yarıştan da puanla ayrıldı.

Green, "Nico'nun Cumartesi öğleden sonra gelmesine ve piste çıkmasına bakarsak, muhteşem bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Başardıkları nedeniyle büyük övgüyü hak ediyor."

"Mevcut zaman aralığına, onun en son sürmesinden bu yana araçta yapılan değişikliklere bakarsak, gerçekten olağanüstü bir iş başardı."

"Bunu yapabileceğini biliyorduk. Bu yüzden bu tür durumlar için her zaman telefonda hazır oluyor."

"Onu çok iyi tanıyoruz, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini biliyoruz. Aracı hemen onun seveceği şekilde ayarlamaya başladık. Ancak araçta, pist üstünde zaman geçirmesi gerekiyordu ve bunu yapamadı." dedi.

Green, Hulkenberg'in piste ve aracın son haline alışkın olmaması nedeniyle sıralamalarda dezavantajlı olduğunu kabul etti. Hulkenberg, Racing Point aracını en son Ağustos ayındaki Silverstone yarışında kullanmıştı ancak o dönemden beri araçta önemli değişiklikler oldu.

Hulkenberg bu yüzden sıralamalarda daha rekabetçi tur zamanı elde edebilmek için risk alamadı.

Green, "Daha fazla sürüş yapsa Q2'ye geçebilir miydi? Tabii ki."

"O, her zaman Pazar gününe odaklandığını belirtti. Öncelikle Cumartesi günü %107 içerisinde yer almalıydı. Bu sayede Pazar günü fırsatları değerlendirebilirdi."

"Cumartesi öğleden sonraki ilk turunda iyi bir zaman turu için zorlamasının anlamı yoktu. Bunu yapmaya çalışsaydı, o zaman Pazar günü için dezavantajlı olurdu."

"Cumartesi sabahki antrenman seansına katılabilseydi, o zaman tabii ki Checo ile aynı seviyede olabilirdi."

"Ancak ondan çok şey istedik. Cumartesi günü diğerlerinin iyi bir tur zamanı için zorladığı anlarda, o olması gerektiği şekilde tur zamanlarını iyileştirmeye çalıştı."

"İki tur hakkı daha olsaydı, Q1'i geçebilirdi. 4 turu daha olsaydı, Q3'e kalabilirdi. Ancak attığı tur zamanı ve verilen zaman aralığında attığı tur sayısı için onun hakkını vermemiz lazım." dedi.