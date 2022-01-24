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Bottas, 2021 sonrası için Mercedes'ten iki yıllık kontrat istemiş

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, Şef Editör

Valtteri Bottas, 2021 sonrası için Mercedes'le yaptığı görüşmelerde, takımdan iki yıllık kontrat istediğini fakat Toto Wolff'un buna yanaşmadığını belirtti.

Bottas, 2021 sonrası için Mercedes'ten iki yıllık kontrat istemiş

Aylar süren spekülasyonların ardından Bottas, 2021'in eylül ayında Mercedes'ten ayrılacağını ve yeni sezonda Alfa Romeo'ya katılacağını açıkladı.

Fin pilotun Mercedes'teki koltuğunu, Alman üreticinin genç yeteneği George Russell alırken, Bottas da Alfa Romeo ile kariyerinde ilk kez çok yıllık bir anlaşma yaptı.

Bottas, Mercedes'le 2022 için görüşmelerde bulunduğunu fakat Alman üreticinin kendisine birden fazla yılı kapsayan bir kontrat önermeye yanaşmadığını söyledi.

Fin pilot, tek yıllık bir anlaşmanın performansını olumsuz etkilediğini düşündüğü için de, takımda kalmayacağının kendisi için netleştiğini belirtti.

Bottas, Beyond The Grid podcast'ine "Doğrusu bu, [ayrılığı] birlikte kabul etmek gibiydi."

"Bana, artık birlikte çalışmayacağımızı söyledikleri gibi durum değildi. Bir noktada karar vermemiz gerektiğinin farkındaydı. Şahsen, eğer Mercedes'le iki yıl ya da daha uzun vadeli çalışmayacaksam, kesinlikle yeni bir şey için ayrılmaya karar vermiştim."

"Yani soru basitti: bana iki yıl veya daha uzun vadeli bir anlaşma edebilirler miydi? O da bana 'hayır, şu anda bunu yapamayız' dedi. Haliyle durum benim için oldukça basitleşti." dedi.

Bottas, kendisinden boşalan koltuğa Russell'ın geçmesine şaşırmadığını çünkü İngiliz pilotun Mercedes sürücü akademisinde yer aldığını söyledi.

Bottas, "Açıkçası araca George'u geçirmeleri çok doğal bir şey çünkü uzun zamandır takımın bir parçasıydı."

"Yeni bir nesli temsil ediyor ve spor da bu yönde gelişiyor. Mercedes'in bir genç sürücü programı var ve George da uzun zamandır bu programın içerisindeydi."

"Elbette hâlâ gelişiyor ve deneyimi artıyor, daha da hızlanması durumunda bu fırsatı kaçırmak ve onu kaybetmek istemediler."

"Kısacası benim için her şey yolunda. Şahsen mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Bottas, 2022'de Alfa Romeo'ya katılacak ve burada çaylak Guanyu Zhou ile takım arkadaşı olacak. Fin pilotun rolü de, önceki takımına göre farklı olacak.

George Russell, Williams FW43B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

George Russell, Williams FW43B, Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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