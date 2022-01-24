Verstappen: "Yedi veya sekiz şampiyonluk kazanmak için şansa ihtiyacım var"

Max Verstappen, Lewis Hamilton'la tekerlek tekerleğe savaştığı zorlu 2021 sezonunun ardından kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başarmıştı.

Bu, 2014 yılında başlayan turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez Mercedes pilotları dışında birinin şampiyonluk kazandığı anlamına geliyordu.

F1'de şampiyon olmuş az sayıda sürücü arasına katılan Verstappen, ilk şampiyonluğunu genç yaşta kazandığı için, gelecekte şampiyonluk sayısını daha da artırabilir.

Fakat Verstappen, bundan sonra kazanacağı her şeyin kendisi için bir tür "bonus" olacağını ve daha fazla şampiyonluk için şansa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Carnext'e verdiği röportajda Verstappen, "Bu şampiyonluğun ardından gelen her şey sadece bir bonus olacak ve bundan keyif alacağım."

"Yedi ya da sekiz şampiyonluk elde edebilmek için biraz şansa ihtiyacınız var."

"Bunu yapmak için de çok baskın bir takıma sahip olmalısınız. Haliyle her zaman bu şansa sahip olmuyorsunuz ya da o dönemde yarışmıyorsunuz. Bazen bu olmayabiliyor."

"Şahsen her zaman bir şampiyonluk kazanmak istedim. Bundan sonra tam olarak hangi yöne gideceğimizi göreceğiz."

"Bundan sonra alacağım her şey benim için bir bonus olacak. Bu, bir yarışı kaybedersem üzülmeyeceğim anlamına gelmez. Yine üzüleceğim ama belki birkaç dakika sonra 'problem değil' diyebileceğim." dedi.

Verstappen, en çok Hollanda GP'de baskı hissettiğini söyledi.

"Oradaki baskı, Abu Dhabi GP'den bile fazlaydı. Tüm hafta sonunun mükemmel olmasını istedim ve bundan daha iyisi olamazdı. Beni durdurmak için her şeyi denediler fakat sonunda kazandım. Bitiş çizgisini geçince epey rahatladım."

Max Verstappen claims 2021 F1 World Champion Fotoğraf: ExxonMobil