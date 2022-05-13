Alpine, Alonso'ya verilen "tamamen haksız" ceza hakkında FIA ile görüşmek istiyor

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Alonso, Miami'de yarışın sonlarına doğru kazara şikanı kestikten sonra kalıcı bir avantaj elde ettiği için beş saniye zaman cezası aldı ve dokuzunculuğu kaybetti.

Mick Schumacher ve Sebastian Vettel'in dahil olduğu araç trafiğinin önünde yer alan Alonso, şikanda hata yaptı ve kestirme giderek zaman avantajı elde etti.

Alonso, sonraki düzlükte kazandığı zaman avantajını geri vermek için iki kez yavaşlasa da, hakemler bu durumdan memnun olmadı ve "kalıcı avantaj" kazandığını söyleyerek ceza verdi.

Alonso, aldığı cezanın ardından 11. sıraya geriledi ve puan alamadı.

Alpine patronları ise bu durumdan hoşnut değiller çünkü FIA tarafından, zamanı vermesi için bir seçenek sunulmadığını ve sürücüye kendisini açıklama fırsatı verilmediğini açıkladılar.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, bu durumun haksızlık olduğunu çünkü sürücünün ve takımın, ne kadar avantaj kazandığını tam olarak bilmenin imkansız olduğunu söyledi.

Szafnauer, "FIA ile bir sonraki grand prix'de konuşmalıyız."

"Bu konuda netliğe ihtiyacımız var. 'Bak, daha fazla zaman vermen gerekiyor.' denmesi için bir yola ihtiyacımız var." dedi.

F1'in kuralları, sürücülerin pistin dışına çıktıkları durumda kazanç sağlamamaları gerektiği konusunda net.

F1 yarış direktörü Niels Wittich tarafından verilen sezon öncesi kılavuzunda şunlar yer alıyor: "Araç pistten çıkarsa, tekrar piste katılabilir ancak bu sadece güvenli olduğunda ve kalıcı bir avantaj elde etmeden yapılabilir. Yarış Direktörünün takdirine bağlı olarak, bir sürücüye pistin dışına çıkarak elde ettiği avantajın tamamını geri verme fırsatı verilebilir."

Örneğin, bir sürücü şikanı veya virajı keserse, kazandığı avantajı geri vermek sürücünün sorumluluğunda. Bu, ilgili sürücüye karşı zaman avantajını vermek için pozisyon vermeyi kapsayabilir.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer, sürücülerin pistin dışına çıktığında kazandığı pozisyonu geri vermesi kolayken, pozisyon değişmediği durumda kazandıkları zaman avantajını anlamanın çok daha zor olduğunu söyledi.

Bu nedenle Alonso'nun yaptıklarının yeterli olduğunu düşündüğünü ve FIA'nın, Alonso'nun daha fazla yavaşlaması için takıma mesaj vermesi gerektiğini söyledi.

Verilere bakılırsa Alonso, yaklaşık 0.2 veya 0.3 saniye kazanç sağladı ve bu kolayca geri verilebilirdi.

Szafnauer, "Pistin dışına çıkar ve avantaj sağlarsanız, yani önünüzdekini geçerseniz, o zaman karar vermek kolay: pozisyonu geri vermeniz gerekir."

"Fakat bu tür bir durumda, herkes arkanızdayken nasıl bilebilirsiniz? Bu yüzden bir geri bildirime ihtiyacınız var. Bence sonrasında Alonso'yu cezalandırmak tamamen haksızlıktı."

"Diğerleri arkasındaydı ve arkada kalmaya devam ettiler. Yani onu ne için cezalandırıyorsunuz? Çünkü öndeydi."

"Eğer öndeyse, ona bu küçük farkı geri vermesini sağlayın. Fakat beş saniye zaman cezası vermeyin çünkü 0.2, 0.3 veya 0.4 saniye öndeydi." dedi.

FIA, kazanılan zamanı geri vermenin sürücülerin ve takımın sorumluluğu olduğunu savunsa da Szafnauer, daha net mesajların verilmesi gerektiği zamanlar olduğunu düşünüyor.

Takım patronu, "Yeterli zamanın verilmediğini söylemek için yarışta geri bildirim almak güzel olurdu."

"Fernando, ana düzlüğü geldiğinde iki kez yavaşladı. Tüm zamanı veya çoğunu geri verdi mi bilmiyorum ama çok zaman verdi. Ayrıca, aracı sürerken bir yandan 'Tüm zamanı geri verdim mi? Yoksa birazını mı verdim? Yeterli oldu mu?' diye düşünmesi gerekiyor." dedi.

Szafnauer ayrıca, Alonso'ya verilen cezanın büyüklüğünü de sorguladı.

"Sürücülerin şikana girerken hata yaptığı birçok sefer oldu."

"Monako bunlardan biri. Sürücüler kaç kez tünelden çıktıklarında oradaki şikanı kestiler?"

"Bunu bilerek yapmıyorlar. Eğer çok zorluyorsan, lastikler ve frenler performans kaybediyor."

"İki kez dünya şampiyonu olan Fernando bile hata yapabiliyor. Zamanı geri vermek için elinden geleni yaptı ve bu tür bir ceza aldı. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Mick Schumacher, Vettel'e çarpmadı mı? Çarptı. Vettel veya Mick ne tür bir ceza aldı? Hiçbir şey..."