Seidl: "Yeni yarış direktörlük yapısı çok iyi bir başlangıç yaptı"

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FIA, geçtiğimiz yıl Abu Dabi'de yarış direktörü Michael Masi'nin kuralları uygulayamamasının ve sezonun tartışmalı bir şekilde bitmesinin ardından bu yıl F1 yönetiminde yapılandırmaya gitti.

Bu kapsamda Masi, iki yeni yarış direktörü Niels Wittich ve Eduardo Freitas ile değiştirildi ve görevlerine destek olması adına büyük yenilikler getirildi. Eski yarış direktörü Charlie Whiting'in yardımcısı Herbie Blash danışman olarak görevlendirildi ve yeni sanal bir yarış kontrol odası kurudu.

Wittich, ilk beş yarışta direktörlük görevini üstlendi fakat İspanya'da görevi Freitas devralacak.

Wittich'in yaklaşımı şimdiye kadar Masi'den oldukça farklı oldu, pist sınırları gibi alanlara kısıtlamalar getirdi ve pozisyonların geri verilmesini takımların kararına bıraktı. İç çamaşırı ve aksesuar yasağı da dahil olmak üzere doğru ekipmanın giyilmesi gibi diğer kurallar da önceki yıllara göre daha katı bir şekilde uygulandı.

McLaren takım patronu Seidl, FIA ile "şeffaf ve yapıcı" diyaloglar gerçekleştirdiklerini söyledi ve Wittich ile ekibini övdü.

Seidl, "Geçmiş ile kıyaslamak istemiyorum çünkü FIA'nın önceki düzeninden de çok memnunduk."

"Fakat Niels ve Eduardo ile kurulan bu yeni yapının, Formula 1'in bu yeni döneminde çok iyi bir başlangıç yaptığını düşünüyorum."

"Niels, kuralların uygulandığından emin olmak açısından çok düz bir yaklaşıma sahip. Ayrıca ne beklediğini açıklamak konusunda da çok düz ve bunu şahsen seviyorum."

"Aynı zamanda, bir şeylerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız, her zaman bir diyaloğa ve yapıcı bir geri bildirime açık."

"Bu açıdan ilk yarışlara baktığımda, iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren Photo by: Alexander Trienitz

Lewis Hamilton dahil olmak üzere birkaç sürücü, araçta aksesuar takmak üzerine getirilen kısıtlamaya tepki gösterdiler ve Hamilton, kolayca çıkaramayacağı aksesuarları çıkarttırması için Monako'ya kadar muafiyet aldı.

Hamilton, FIA'nın kurallarına uymayı planlamadığını ve yılın sonuna kadar muafiyeti olmasını beklediğini söyledi.

FIA, 2020 Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'ınki gibi kazalara neden olabileceğine dair endişeleri olduğu için, Uluslararası Spor Kuralları'nın aksesuar takılmasına ilişkin kurallarını uygulamak istiyor.

Siedl, bu meselenin padokta hem sürücüler hem de medya tarafından "biraz fazla gündeme geldiğini" düşünüyor.

Seidl, "Sonuçta bu yıllardır var olan bir kural."

"Diğer kategorilerde bu bir tartışma konusu bile değil. Aksesuarını çıkarmak istemiyorsan veya ateşe dayanıklı iç çamaşırı giymek istemiyorsan, sürmezsin. Bu oldukça düz ve basit bir şey."

"FIA, aksesuarları çıkarmanın biraz daha zor olabileceği tüm durumları tekrar konuşmak için bir diyalog teklif etti. Biz de tam olarak bunu istiyoruz ve çözüm bulmak için bu açık diyaloğun mümkün olduğunu görmekten mutluyuz." dedi.