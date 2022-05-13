Ferrari, Leclerc ile Monza'da piste çıktı

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Monza pisti Ferrari'nin çekim günü için tamamen kapatıldı. Pistteki tüm girişlere bariyer eklendi ve daha önce hiç görülmemiş şekilde, sıkı kontroller uygulandı. Bu açıdan kimsenin görüntü almasına izin verilmiyor.

Charles Leclerc tarafından sürülen F1-75'in sabah için çekilen tek görüntüsü bulunurken, testin Ferrari için değeri büyük görünüyor. Bunun temel sebebi Ferrari'nin sürüklenmeyi azaltmak istemesi ve bunun için yüksek hızlara çıkılan Monza'dan daha faydalı bir pist bulunması mümkün değil.

Takım, bu yılki ilk güncelleme paketini Barselona'ya getirecek ve Imola ve Miami'de ortaya çıkan 0.2 saniyelik farkı kapatmayı hedefliyorlar.

Çekim günlerinde Pirelli'nin demo lastikleriyle en fazla 100 km, yani Monza'da 17 tur tamamlanabiliyor.

Gli accessi alla pista di Monza sono stati blindati per il filming day della Ferrari