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Formula 1 Haberler

Nielsen: "Son iki yıldır planlama konusunda çok zorlandık"

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F1 sportif direktörü Steve Nielsen, sporun operasyonel planlamasıyla ilgili yapılan ayrıntılı çalışmalarda, son iki yıldır ciddi bir şekilde zorlandıklarından bahsetti.

Nielsen: "Son iki yıldır planlama konusunda çok zorlandık"
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Son iki yıldır takvimdeki değişiklikler ve ertelemeler nedeniyle ortaya çıkan lojistik sıkıntılar, Formula 1 ve ortakları DHL'in sınırlarını zorladı.

GPFans'den alıntılanan haberde Nielsen, "Planlamalar artık tamamen farklı."

"Formula 1'de her şeyi sonuna kadar planlıyoruz çünkü plan yaparsanız başarılı olma şansınız daha yüksek oluyor. Bu nedenle her şeyi detaylıca aylar önceden planlıyoruz."

"Bu dönemde ise aynı şekilde çalışamıyoruz. Zaman çok daha kısa."

"Bu nedenle, ortaklara güvenmek çok önemli oluyor çünkü normal bir dönemdeki gibi tüm detayları inceleme zamanımız olmuyor."

"Bir şeye bakıp, tecrübelerimize güveniyoruz ve ortaklarınızın tavsiyelerini dinleyerek, bunların doğru olduğunu umuyoruz. Şimdiye kadar da doğru oldu."

"Bu, planlama şeklimizi değiştiriyor çünkü daha fazla zamanımız yok." dedi.

F1 son 17.5 ayda, COVİD-19'a rağmen 39 yarış gerçekleştirmeyi başardı.

Her yarış için, her biri 100.000 kilo taşıma kapasitesine sahip 7 uçakta yaklaşık 120 konteyner bulunuyor. Bazı durumlarda deniz taşımacılığı da gerekli olabiliyor.

Nielsen, "Geçtiğimiz sezon, bir önceki sezonun devamı gibi oldu çünkü pandemi, özellikle lojistik anlamda planlarımızı çok etkiledi."

"Daha kısa zaman aralıklarında çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi öncesi normal bir yılda, bir etkinliği planlamak 12-18 ay sürerdi. Bu yıl bazı zamanlarda sadece bir kaç hafta içerisinde yapmak zorunda kaldık çünkü takvim bunu gerektirdi."

"Planlanan etkinliklere gidemediğimiz için kısa zamanda çok fazla değişiklik gerekti."

"Sezonu tamamlayacağımıza ancak geçtiğimiz yılın ortalarına geldiğimizde emin olabildik."

"Pandeminin etkisinin azalacağı ve daha normal bir çalışma şekline geri dönebileceğimiz konusunda iyimseriz."

"Bu yıl böyle olmadı ve katılan herkes için oldukça zorlu oldu." dedi.

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