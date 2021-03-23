De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

Renault, sahip olduğu markalar ve araç şirketlerini yeniden yapılandırırken, 2021 sezonu öncesinde fabrika takımını Alpine olarak yeniden adlandırdı.

Alpine takımı ilk resmi F1 yarışına, önümüzdeki hafta sonu Fernando Alonso ve Esteban Ocon’la birlikte Bahreyn Grand Prix’sinde çıkacak.

Yeniden adlandırma, yıllar boyunca Renault'nun F1 fabrika takımı olarak görev yapan Enstone merkezli kadro için son büyük değişiklik oldu. Üreticinin son müşterisi McLaren, geçen sezondan sonra Mercedes motorlarına geçtikten sonra artık Renault güç üniteleriyle yarışan tek takım da Alpine F1 takımı oldu.

Fakat geçtiğimiz Temmuz ayında Renault CEO’su olan ve hemen ardından grup içindeki yeniden yapılandırmayı başlatan de Meo, maliyetlerini kısmak için yaptıkları çalışmalara rağmen F1’in, markanın "imajını oluşturma" yolunda temel ögelerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com’un da aralarında bulunduğu seçili basın kuruluşlarına konuşan de Meo şunları söyledi: “Renault’nun spora bağlılığı konusunda şunu söyleyebiliriz ki, evet spora bir girip bir çıktık fakat 44 yıldır markamızla hep orada olduk: ya bir motor üreticisi olarak, ya da hem motor hem de şasi üreticisi olarak.”

“Ben araçlarla ilgili her şeyi seven birisiyim, dolayısıyla Renault’ya liderlik etmeye geldiğimde kendi kendime şunu söyledim: ‘Renault’nun 44 yıllık tarihini sonlandıracak birisi olamam. O kişi ben olmayacağım.’”

“Yani burada olduğum sürece Formula 1 ekibindekilerin endişelenmesine gerek yok. Onların sadece gelir elde edebilen bir iş modeli oluşturması için çalışması gerek, yarışlar vs. Kazanıp şirkete iyi bir imaj oluşturmak adına.”

“Fakat şu çok açık ki, benim tarafımdan verilen mesaj şu: sonsuza kadar Alpine’le Formula 1’E bağlı kalacağız, çünkü Formula 1 Alpine’in omurgasını oluşturuyor, şirketin temeli.”

Alpine gelecekte tamamen elektrikli bir performans aracını yollara getirmek için bir plan oluşturmuş durumda. Grup CEO’su de Meo, şirketi “mini Ferrari” ve “mini Tesla” karışımı olarak gördüğünü söyledi.

De Meo, yol araçları departmanında tamamen elektrikli araçlara geçmeye çalışıyor olsalar da F1’in, Ferrari için olduğu kadar Alpine için de önemli olmasını istiyor.

De Meo, “Ferrari’den Gestione Sportiva’yı (Scuderia Ferrari'nin bağlı olduğu departman) çıkardığınızda çok farklı bir Ferrari elde edersiniz - aynısı Alpine için de geçerli.”

“Tüm alçakgönüllülüğümüzle şunu söyleyebiliriz ki Alpine mini Ferrari gibi, ama müşterilerimize elektrikli araçlar sunacağımızdan ben daha çok mini Ferrari ve mini Tesla’nın karışımı olarak görüyorum.”

“Tamamen yeni bir müşteri deneyimi yaratmaya çalışıyoruz: ağımızla, servislerimizle vs., yani deneylerde bulunmak için iyi bir fırsat.” diyerek sözlerini tamamladı.