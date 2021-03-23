De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
25 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
99 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
190 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
200 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
215 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
256 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
263 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

Ekleyen:
, Editör

Renault grubu CEO’su Luca De Meo’ya göre Renault, Alpine markasının ‘omurgasını’ oluşturacak olan Formula 1’e “sonsuza kadar bağlı” kalacak.

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

Renault, sahip olduğu markalar ve araç şirketlerini yeniden yapılandırırken, 2021 sezonu öncesinde fabrika takımını Alpine olarak yeniden adlandırdı.

Alpine takımı ilk resmi F1 yarışına, önümüzdeki hafta sonu Fernando Alonso ve Esteban Ocon’la birlikte Bahreyn Grand Prix’sinde çıkacak.

Yeniden adlandırma, yıllar boyunca Renault'nun F1 fabrika takımı olarak görev yapan Enstone merkezli kadro için son büyük değişiklik oldu. Üreticinin son müşterisi McLaren, geçen sezondan sonra Mercedes motorlarına geçtikten sonra artık Renault güç üniteleriyle yarışan tek takım da Alpine F1 takımı oldu.

Fakat geçtiğimiz Temmuz ayında Renault CEO’su olan ve hemen ardından grup içindeki yeniden yapılandırmayı başlatan de Meo, maliyetlerini kısmak için yaptıkları çalışmalara rağmen F1’in, markanın "imajını oluşturma" yolunda temel ögelerden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com’un da aralarında bulunduğu seçili basın kuruluşlarına konuşan de Meo şunları söyledi: “Renault’nun spora bağlılığı konusunda şunu söyleyebiliriz ki, evet spora bir girip bir çıktık fakat 44 yıldır markamızla hep orada olduk: ya bir motor üreticisi olarak, ya da hem motor hem de şasi üreticisi olarak.”

“Ben araçlarla ilgili her şeyi seven birisiyim, dolayısıyla Renault’ya liderlik etmeye geldiğimde kendi kendime şunu söyledim: ‘Renault’nun 44 yıllık tarihini sonlandıracak birisi olamam. O kişi ben olmayacağım.’”

“Yani burada olduğum sürece Formula 1 ekibindekilerin endişelenmesine gerek yok. Onların sadece gelir elde edebilen bir iş modeli oluşturması için çalışması gerek, yarışlar vs. Kazanıp şirkete iyi bir imaj oluşturmak adına.”

“Fakat şu çok açık ki, benim tarafımdan verilen mesaj şu: sonsuza kadar Alpine’le Formula 1’E bağlı kalacağız, çünkü Formula 1 Alpine’in omurgasını oluşturuyor, şirketin temeli.”

Alpine gelecekte tamamen elektrikli bir performans aracını yollara getirmek için bir plan oluşturmuş durumda. Grup CEO’su de Meo, şirketi “mini Ferrari” ve “mini Tesla” karışımı olarak gördüğünü söyledi.

De Meo, yol araçları departmanında tamamen elektrikli araçlara geçmeye çalışıyor olsalar da F1’in, Ferrari için olduğu kadar Alpine için de önemli olmasını istiyor.

De Meo, “Ferrari’den Gestione Sportiva’yı (Scuderia Ferrari'nin bağlı olduğu departman) çıkardığınızda çok farklı bir Ferrari elde edersiniz - aynısı Alpine için de geçerli.”

“Tüm alçakgönüllülüğümüzle şunu söyleyebiliriz ki Alpine mini Ferrari gibi, ama müşterilerimize elektrikli araçlar sunacağımızdan ben daha çok mini Ferrari ve mini Tesla’nın karışımı olarak görüyorum.”

“Tamamen yeni bir müşteri deneyimi yaratmaya çalışıyoruz: ağımızla, servislerimizle vs., yani deneylerde bulunmak için iyi bir fırsat.” diyerek sözlerini tamamladı.

paylaşım
yorumlar
Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

Önceki haber

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team , Alpine
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

1s
2
Formula 1

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

38 dk
3
Formula 1

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"

3s
4
Formula 1

Alonso ve Ocon'un Bahreyn hedefi "güçlü bir yarış çıkarmak"

2s
5
Formula 1

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

8s
Son Haberler
De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"
F1

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

3dk
Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
F1

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

38dk
F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak
F1

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

1s
Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş
F1

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

1s
Alonso ve Ocon'un Bahreyn hedefi "güçlü bir yarış çıkarmak"
F1

Alonso ve Ocon'un Bahreyn hedefi "güçlü bir yarış çıkarmak"

2s
Son Videolar
Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı 02:20
Formula 1
9s

Charles Leclerc ve Carlos Sainz, Imola'da Ferrari yol araçlarıyla yarıştı

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu) 01:51
Formula 1
9s

Araç İçi Kamerasından Bahreyn GP Pisti (F1 2020 oyunu)

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur 01:51
Formula 1
22 Mar 2021

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur

Arnoux: 26:43
Formula 1
22 Mar 2021

Arnoux: "Schumacher harika biri, ama övülmesi gereken kişi Todt"

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor 03:04
Formula 1
21 Mar 2021

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor

More from
Memet Kağan Bilgili
Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"
Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor
Formula 1 / Son dakika

Russell artık Hamilton, Verstappen ve Leclerc'le mücadele etmek istiyor

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo'ya Renault'dan ayrılma kararını aldıran soru

More from
Renault F1 Team
Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"
Formula 1 / Son dakika

Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"

Brivio: "Yol haritamız ve başarmak istediklerimiz çok açık"
Formula 1 / Son dakika

Brivio: "Yol haritamız ve başarmak istediklerimiz çok açık"

Laurent Rossi: "Alpine F1'e kalıcı olmak için geldi"
Formula 1 / Son dakika

Laurent Rossi: "Alpine F1'e kalıcı olmak için geldi"

Çok Okunanlar Bugün

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Black Lives Matter, Hamilton'ı parası için kullanıyor"

Alonso ve Ocon'un Bahreyn hedefi "güçlü bir yarış çıkarmak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso ve Ocon'un Bahreyn hedefi "güçlü bir yarış çıkarmak"

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

McLaren'ın küçük adımları, 2021'de nasıl meyvesini verebilir?

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

Vettel, Bahreyn'de "heyecanlı" bir yarış bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Bahreyn'de "heyecanlı" bir yarış bekliyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Son Haberler

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

De Meo: "Renault, Alpine aracılığıyla sonsuza kadar F1'e bağlı kalacak"

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 pilotları, 2021 sezonunda start öncesinde diz çökme konusunda özgür olacak

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motor tedariği için Renault ile görüşmüş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.