Ricciardo, yenilenen Albert Park hakkında olumlu: "Yarışları çok daha iyi hale getiriyor"

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Formula 1, 2020 yılında Avustralya Grand Prix'sini iptal etmek zorunda kalmış ve 2021 yılında ise yarış düzenlenmemişti.

Albert Park pisti bu yıl F1 takvimine dönüyor ve yarış için 10 Nisan tarihi belirlendi. Melbourne, son aylarda boş durmadı ve pisti geliştirebilmek adına yoğun çaba harcadı. Çünkü son yıllarda Formula 1 pisti, sık sık geçiş eksikliği nedeniyle eleştiriliyordu.

Bu, 1996'da F1'e ev sahipliği yapmaya başladıklarından bu yana ilk kez bu kadar büyük değişiklikler yaptıkları anlamına geliyor. Pistin 1., 3., 6. ve 14. virajları genişletilirken, 11. viraj kaydırıldı ve genişletildi.

Daniel Ricciardo, yeni değişiklikler konusunda epey iyimser görünüyor.

"Her cadde pisti kendi içerisinde zordur çünkü bunlar sizin için özel olarak yapılan pistler değildir. En düzgün asfalt yoktur, tümsekler ve yağ lekeleri gibi bazı zorluklar vardır."

"Albert Park her zaman geçiş yapmanın zor olduğu bir pistti çünkü oldukça dar ve çok hızlıydı. Formula 1'de, genel anlamda ne kadar hızlı gidersek, viraj kombinasyonlarında diğer araçları takip etmek o kadar zor hale geliyor."

"Bazı virajların apeksini genişletmek, bazı önemli geçişlere veya kirli havadan kurtulmak için farklı bir çizgi seçmeye yardımcı yardımcı olacak."

"Albert Park'taki yeni tasarımla, gerçekten pazar günkü gösteriyi geliştirmeye odaklandığını düşünüyorum, bu da geçiş için daha fazla fırsat sağlayacak."

"Bu kez farklı bir gösteri olacağını düşünüyorum. Sürücülere bu konuda kendi fikirleri danışıldı. Düşüncelerimizi ve geri bildiriler vermemize izin verildi. Hepimiz aynı çizgide olmayabiliriz ama bunun amacının, pazar günü mücadeleyi daha iyi hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Kendi geri bildirimlerimi verirken, aklımda bu vardı."

Albert Park pist düzenindeki en büyük değişiklik, daha önce 9. ve 10. virajlarda yer alan şikanın kaldırılması oldu. 6. viraj ile yeni 9. viraj (eski 11. viraj ) arasındaki tüm bölüm artık tam gaz olacak ve Ricciardo'ya göre bu da yarışı daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak.

"Bu bölüm artık tam gaz geçilen bir yer haline geldi. 6. virajdan, iyi bir hızlanma ile çıkacağız, iyi bir hava koridoru yakalayacağız ve bu da iyi olacak. Bu değişikliklerin meyvesini vereceğini öngörüyorum. Fren yaparken de eğleneceğiz. Fazladan bir DRS bölgesi daha olacağına inanıyorum, bu yüzden de yarışları çok daha iyi hale getirecek."

"Tüm bunların olumlu sonuç vereceğine eminim. Bu değişiklikler sayesinde, öndeki aracın arkasında kalmak oldukça mümkün olacak."

Avustralya'daki Formula 1 taraftarları da Melbourne cadde pistinde yapılan değişikliklerin faydasına inanıyor gibi görünüyorlar. Avustralya GP için bilet satışları o kadar iyi gidiyor ki yarış organizatörleri Nisan ayındaki yarış için fazladan beş tribün daha inşa etmeye karar verdiler.