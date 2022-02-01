Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Alonso'nun yarıştığı Renault R24 açık artırmaya çıkarılıyor Sonraki / Vettel, bu yıl ilk kez Aston Martin fabrikasına geldi
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ricciardo, yenilenen Albert Park hakkında olumlu: "Yarışları çok daha iyi hale getiriyor"

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Daniel Ricciardo, Albert Park pistindeki değişikliklere oldukça güveniyor. Değişiklikler sayesinde Melbourne pisti önemli ölçüde hızlanacak ve McLaren sürücüsü de geçişlerin artmasını bekliyor.

Ricciardo, yenilenen Albert Park hakkında olumlu: "Yarışları çok daha iyi hale getiriyor"
Haberi dinle

Formula 1, 2020 yılında Avustralya Grand Prix'sini iptal etmek zorunda kalmış ve 2021 yılında ise yarış düzenlenmemişti.

Albert Park pisti bu yıl F1 takvimine dönüyor ve yarış için 10 Nisan tarihi belirlendi. Melbourne, son aylarda boş durmadı ve pisti geliştirebilmek adına yoğun çaba harcadı. Çünkü son yıllarda Formula 1 pisti, sık sık geçiş eksikliği nedeniyle eleştiriliyordu.

Bu, 1996'da F1'e ev sahipliği yapmaya başladıklarından bu yana ilk kez bu kadar büyük değişiklikler yaptıkları anlamına geliyor. Pistin 1., 3., 6. ve 14. virajları genişletilirken, 11. viraj kaydırıldı ve genişletildi.

Daniel Ricciardo, yeni değişiklikler konusunda epey iyimser görünüyor.

"Her cadde pisti kendi içerisinde zordur çünkü bunlar sizin için özel olarak yapılan pistler değildir. En düzgün asfalt yoktur, tümsekler ve yağ lekeleri gibi bazı zorluklar vardır."

"Albert Park her zaman geçiş yapmanın zor olduğu bir pistti çünkü oldukça dar ve çok hızlıydı. Formula 1'de, genel anlamda ne kadar hızlı gidersek, viraj kombinasyonlarında diğer araçları takip etmek o kadar zor hale geliyor."

"Bazı virajların apeksini genişletmek, bazı önemli geçişlere veya kirli havadan kurtulmak için farklı bir çizgi seçmeye yardımcı yardımcı olacak."

"Albert Park'taki yeni tasarımla, gerçekten pazar günkü gösteriyi geliştirmeye odaklandığını düşünüyorum, bu da geçiş için daha fazla fırsat sağlayacak."

"Bu kez farklı bir gösteri olacağını düşünüyorum. Sürücülere bu konuda kendi fikirleri danışıldı. Düşüncelerimizi ve geri bildiriler vermemize izin verildi. Hepimiz aynı çizgide olmayabiliriz ama bunun amacının, pazar günü mücadeleyi daha iyi hale getirmek olduğunu düşünüyorum. Kendi geri bildirimlerimi verirken, aklımda bu vardı."

Albert Park pist düzenindeki en büyük değişiklik, daha önce 9. ve 10. virajlarda yer alan şikanın kaldırılması oldu. 6. viraj ile yeni 9. viraj (eski 11. viraj ) arasındaki tüm bölüm artık tam gaz olacak ve Ricciardo'ya göre bu da yarışı daha iyi hale getirmeye yardımcı olacak.

"Bu bölüm artık tam gaz geçilen bir yer haline geldi. 6. virajdan, iyi bir hızlanma ile çıkacağız, iyi bir hava koridoru yakalayacağız ve bu da iyi olacak. Bu değişikliklerin meyvesini vereceğini öngörüyorum. Fren yaparken de eğleneceğiz. Fazladan bir DRS bölgesi daha olacağına inanıyorum, bu yüzden de yarışları çok daha iyi hale getirecek."

"Tüm bunların olumlu sonuç vereceğine eminim. Bu değişiklikler sayesinde, öndeki aracın  arkasında kalmak oldukça mümkün olacak."

Avustralya'daki Formula 1 taraftarları da Melbourne cadde pistinde yapılan değişikliklerin faydasına inanıyor gibi görünüyorlar. Avustralya GP için bilet satışları o kadar iyi gidiyor ki yarış organizatörleri Nisan ayındaki yarış için fazladan beş tribün daha inşa etmeye karar verdiler.

paylaşım
yorumlar
Alonso'nun yarıştığı Renault R24 açık artırmaya çıkarılıyor
Önceki haber

Alonso'nun yarıştığı Renault R24 açık artırmaya çıkarılıyor
Sonraki haber

Vettel, bu yıl ilk kez Aston Martin fabrikasına geldi

Vettel, bu yıl ilk kez Aston Martin fabrikasına geldi
Yorumları görüntüle
Bjorn Smit Daha fazlası
Bjorn Smit
Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı
MXGP

Güncel 2022 MXGP takvimi açıklandı, Türkiye takvimde yer aldı

Pirelli'nin yeni F1 lastikleri, 2022'de pit stop sayısını azaltacak mı?
Formula 1

Pirelli'nin yeni F1 lastikleri, 2022'de pit stop sayısını azaltacak mı?

Sam Bird, Jaguar Formula E takımıyla çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı
Formula E

Sam Bird, Jaguar Formula E takımıyla çok yıllık yeni bir anlaşma imzaladı

Son Haberler

Alpine: "Renault'nun yapay zeka çalışmaları, F1 gridinde yükselmemize yardımcı olabilir"
Formula 1 Formula 1

Alpine: "Renault'nun yapay zeka çalışmaları, F1 gridinde yükselmemize yardımcı olabilir"

F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?
Formula 1 Formula 1

F1 yarış direktörü 2022'de kim olacak?

McLaren, 2022'nin başlangıcında büyük takımların daha avantajlı olacağından emin
Formula 1 Formula 1

McLaren, 2022'nin başlangıcında büyük takımların daha avantajlı olacağından emin

Mercedes, 2022 çözümlerinin "etkili olmasını" umuyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022 çözümlerinin "etkili olmasını" umuyor

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.