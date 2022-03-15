Alonso: "Verstappen artık daha az baskı hissedecek"

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Fernando Alonso, Formula 1'deki ilk şampiyonluğunu 2005 yılında aldı. Bir yıl sonra Michael Schumacher'le kıyasıya bir rekabete giren İspanyol pilot, arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Alonso, alınan ilk şampiyonluktan sonra baskının büyük oranda azaldığını kabul ediyor. Fakat kurallar bu yıl büyük oranda değiştiği için Verstappen'in arka arkaya ikinci şampiyonluğunu kazanıp kazanamayacağı hâlâ belirsiz.

40 yaşındaki Alpine sürücüsü, dünya şampiyonluğunu korumaya çalışmanın ilk şampiyonluğunun peşinde koşmaktan farklı hissettirip hissettirmediği sorulduğunda, "Sanmıyorum."

"Fakat bir farklılıktan bahsedecek olursak, artık daha az baskı hissediyorsunuz . Çünkü zaten hayalinizi gerçeğe dönüştürmüş oluyorsunuz."

"O andan itibaren yarışlara gitmek aslında çok daha eğlenceli, bunun nedeni zaten dünya şampiyonu olduğunuzu biliyor olmak." cevabını verdi.

Fakat bu, mücadele ruhunun azalacağı anlamına gelmiyor. Verstappen, artık daha az baskı hissetse bile daha fazla başarı istiyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin and Fernando Alonso, Alpine F1 Team Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu, Alonso'nun da geçmişte yaşadığı bir his.

"Açıkçası böyle bir başarıdan sonra daha fazla şampiyonluk için savaşmak ve başarılarınıza ikinci şampiyonluğunuzu eklemek istiyorsunuz ancak bunu yaparken eskisine oranla artık daha az baskı hissediyorsunuz."

Alonso, Formula 1'e üçüncü şampiyonluğunu kazanma hedefiyle döndü. Martin Brundle geçtiğimiz günlerde Alonso'nun bir Mercedes'te hâlâ şampiyon olabilecek seviyede olduğunu söylerken, Alonso konuya biraz farklı bakıyor.

"Umarım Alpine ile şampiyonluk için gereken malzemelere sahip olabilirim. Yeni düzenlemeler sayesinde iyi bir şansımız olduğunu düşünüyoruz. Bence Alpine, kısa veya orta vadede şampiyonluk için savaşmalı. Bu yüzden buradayız ve bu yüzden çok çalışıyoruz."

"Formula 1'in getirdiği bütçe sınırı ve diğer her türlü önlem, Alpine ve genel olarak Renault Grubu'na yeni fırsatlar sunacak."