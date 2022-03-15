Horner: "Perez güncellenmiş RB18'i sevdi"

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Red Bull Racing, kartlarını mümkün olduğunca uzun süre saklamak ve elini sadece cumartesi günü açmak istedi. Nihayet testin son günü geldiğinde Red Bull, yeni güncellemelerini ortaya çıkardı.

Sergio Perez, güncellenmiş sidepod tasarımını da içeren yeni güncelleme paketini deneyen ilk isimdi ve piste çıkar çıkmaz hızlı turlar ortaya koydu. Hatta Perez'in attığı turların ardından Helmut Marko ekranlara gelmiş ve Red Bull'un danışmanı gülümsemesini gizleyememişti.

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Perez, yeni güncellemelerden epey memnun kaldı.

Horner, "Sergio aracın karakteristiğinden memnundu ve günün o saatindeki tur zamanı gayet makuldü."

"Yine de gerçek sonuçlar çıkarmak çok zor. Yapabileceğimiz tek şey kendi programımıza odaklanmaktı."

"Sürücülerden gelen geri bildirimler üzerinde çalıştık ve veri topladık. Her şey umduğumuz gibiydi." dedi.

Red Bull Racing RB18 sidepod comparison

Horner daha sonra Red Bull'un genel form durumunu değerlendirdi.

"Geçen yıl bu zamanlar oldukça mutluyduk fakat sonra Mercedes geri döndü ve ilk yarışı kazandı. Sonrasında da çok rekabetçiydiler. Yani testin sadece bir test olduğunu tekrar görüyorsunuz."

"Testlerde puan almıyorsunuz, bunu bir hafta sonra alacağız. Özellikle yeni düzenlemelerle tahminde bulunmak çok zor. Çok uzun sürüşler ya da Grand Prix mesafeleri tamamlanmadı. Ayrıca frenlerle boğuşan bazı takımlar olduğunu da görüyorsunuz. Bunların hepsi bu yeni araçlarda rol oynayacak şeyler."

Horner, Ferrari ve McLaren'ın kışın büyük şeyler yaptığına inanıyor.

"Ferrari'nin piste çıktıkları her an, sürekli olarak rekabetçi göründüğünü söyleyebilirim. Sürüş yaptıklarında, McLaren da rekabetçi görünüyor."

"Ayrıca yarış temposunda rekabetçi görünen Williams gibi sürprizler de var. Dolayısıyla güç düzenini tahmin etmek imkansız.”

Formula 1'de yeni sezon bu hafta sonu yapılacak Bahreyn GP ile başlayacak.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Motorsport Images