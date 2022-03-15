Red Bull, bütçe sınırının gözden geçirilmesini istiyor
Red Bull takım patronu Christian Horner, bütçe sınırının dünyada yaşananlar ve enflasyon nedeniyle tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyor.
Geçen sezon itibariyle Formula 1'e bütçe sınırı getirilmiş ve artık takımların en fazla 145 milyon dolar harcamasına izin verilmişti.
Bu ücret, 2022 yılında 140 milyon dolara indi ve gelecek yıl 135 milyon dolar seviyesine inecek. Bu ücret pilot maaşlarını, en yüksek ücretli üç çalışanı ve pazarlama maliyetlerini içermiyor.
Yine de geçmişte yaklaşık 500 milyon dolar harcayan takımlar, şimdi bu ücretlere uymakta zorluk çekiyorlar.
Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, bu ücretleri belirlerken dünyanın mevcut durumunda olmadığını, enflasyon göz önüne alındığında Formula 1'in bütçe sınırını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.
Horner, “Bu, bana göre gerçek bir sorun çünkü daha şimdiden çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız."
"Unutmayalım ki bütçelerin belirlendiği 2020 yılının ortalarında şu anki olayların yaşanmasını kimse tahmin edemezdi."
"Şu anda dünyada olup bitenler fiyatları sadece yukarı yönde götürüyor. Görünüşe bakılırsa enflasyon rekor seviyelere ulaşabilir ve bunun hava yoluyla yapılan kargolar üzerindeki etkisini henüz Bahreyn'de olmamıza rağmen görmeye başladık. Bunun insanların işleri ve geçim kaynakları üzerinde doğrudan etkisi var."
"Bu, analiz edilmesi ve çözülmesi gereken çok ciddi bir sorun."
"Dünyada olup bitenler ve artan yaşam maliyeti göz önüne alındığında, kural koyucuların bütçelere acilen bakması ve kısıtlamaları hafifletmenin bir yolunu bulması gerekiyor." dedi.
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner talks in the Team Principals Press Conference
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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