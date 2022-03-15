Red Bull, bütçe sınırının gözden geçirilmesini istiyor

Horner, “Bu, bana göre gerçek bir sorun çünkü daha şimdiden çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız."

"Unutmayalım ki bütçelerin belirlendiği 2020 yılının ortalarında şu anki olayların yaşanmasını kimse tahmin edemezdi."

"Şu anda dünyada olup bitenler fiyatları sadece yukarı yönde götürüyor. Görünüşe bakılırsa enflasyon rekor seviyelere ulaşabilir ve bunun hava yoluyla yapılan kargolar üzerindeki etkisini henüz Bahreyn'de olmamıza rağmen görmeye başladık. Bunun insanların işleri ve geçim kaynakları üzerinde doğrudan etkisi var."

"Bu, analiz edilmesi ve çözülmesi gereken çok ciddi bir sorun."

"Dünyada olup bitenler ve artan yaşam maliyeti göz önüne alındığında, kural koyucuların bütçelere acilen bakması ve kısıtlamaları hafifletmenin bir yolunu bulması gerekiyor." dedi.