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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Alonso: "Kaotik bir yarış olmadığı takdirde bu yıl podyuma çıkmam zor"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Fernando Alonso, 2021 sezonunun geri kalanında "çok kaotik bir yarış" olmadığı sürece podyuma çıkmasının mümkün olacağını düşünmüyor.

Alonso: "Kaotik bir yarış olmadığı takdirde bu yıl podyuma çıkmam zor"

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Alonso, Le Mans 24 Saat, Dakar ve Indianapolis 500 gibi yarışlara katıldığı iki yıllık dönemin ardından, bu yıl Alpine ile Formula 1 dünyasına geri döndü.

Alonso, başlatılamayan Belçika hariç son dokuz yarışın sekizinde puan aldı ve şampiyonada Alpine'den takım arkadaşı Esteban Ocon'un beş puan önünde yer alıyor.

Fakat Daniel Ricciardo'nun Monza'daki galibiyetinden sonra Alonso, bu yıl şampiyonada henüz podyuma çıkamamış en iyi sürücü pozisyonunda yer alıyor. Şimdiye kadarki en iyi sonucu, takım arkadaşının kazandığı ve kendisinin Lewis Hamilton'ı uzun süre arkasında tuttuğu Macaristan'daki dördüncülüğü oldu.

Alonso, 2014 Macaristan'dan bu yana F1'de podyuma çıkamadı ve kalan sekiz yarışta bu durumun değişmesini de beklemiyor.

Alonso, "Bana göre griddeki en hızlı beşinci veya altıncı takımız."

"Bu yüzden podyuma çıkabilmek adına gerçek anlamda kaotik bir yarışa ihtiyacımız var. Bu olmadan, saf performans yardımıyla en fazla altıncı veya yedinci olabilecek konumdayız."

"Bu yıl birkaç yarışta bunu başardık ve yakaladığımız tutarlılık seviyesinden memnunum. Bir podyum için çok şanslı olmanız gerekiyor ve şahsen o kadar da şanslı değildim."

"Kalan yarışlarda şanslı olmayı beklemiyorum. Böyle bir fırsat gelirse tabii ki memnuniyetle karşılarım ama bence gerçekçi beklentiler üzerinde çalışmak gerekiyor." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Öte yandan Alonso ve Ocon arasında kıyasıya bir rekabet var. İkili bu yıl şimdiye kadar yapılan 14 yarışın ardından sıralama turlarında 7-7 eşit durumdalar.

Geçmişte Alonso'nun takım arkadaşlarına büyük üstünlük kurduğu göz önüne alındığında bu durum, Ocon için iyi pozitif görünüyor.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Alonso, "Evet, bu yıl çok yakın görünüyor. Aslında yılın başında yakın bile değildik, kesinlikle çok hızlandım."

"Esteban'ın üstünlük kurması çok faydalıydı ve çok iyi bir referans noktasının olması, hızlanabilmem için kendi adıma iyi oldu. Esteban gibi bir referans sayesinde de adaptasyon sürecimi hızlandırabildim."

"Şimdi takımda gerçekten iyi bir ortam ve atmosfer var. Şu anda bundan daha fazlasını isteyemem."

"Alpine'e, takımlar şampiyonasında yardımcı olmak için çabalamalıyız, çünkü Aston Martin ve AlphaTauri ile olan mücadele çok sıkı olacak. Bu yüzden her hafta sonu her ikimiz de en iyisini yapmalıyız." dedi.

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