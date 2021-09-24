Rusya GP 1. antrenman: Bottas hızlı başladı, Mercedes 1-2

Formula 1'de, oldukça heyecanlı geçen 2022 sezonu bir haftalık aranın ardından bu hafta sonu yapılacak Rusya Grand Prix'siyle devam edecek.

İlk antrenman seansı bugün TSi 11:30'da başladı ve her zaman olduğu gibi bir saat üzerinden gerçekleştirildi. Hava beklendiği üzere iyiydi ve seans tamamen kuru şartlarda yapıldı. Fakat rüzgar, zaman zaman sürücülerin işlerini zorlaştırdı.

Geçmişte antrenman seanslarında bazı kazalar görülse de, 60 dakikalık ilk seans birkaç pist dışı olayı hariç tamamen temizdi. Antonio Giovinazzi, ikinci virajda lastiklerini kilitleyip pist dışına taşarken, Pierre Gasly de aynı virajda pist dışına çıktı.

Son yarışta podyuma çıkan McLaren pilotu Lando Norris, yaşadığı arkadan kayma sonrası pist dışı ziyareti yapan isimlerden biri oldu.

Zaman tablosunda ise genel olarak Mercedes ve Red Bull pilotlarının üstünlüğü vardı. Seansı ilk dakikalarında dereceler 1:36'lardaydı ve Valtteri Bottas, 1:36.412 yaparak ilk bölümü lider geçti.

Sonrasında bu derece, yumuşak lastikle 1:36.055 yapan Red Bull pilotu Max Verstappen tarafından geride bırakıldı.

Ancak Bottas, yumuşak lastiğe geçmesinin ardından 1.7 saniye daha iyi bir tur çıkardı ve 1:34.427 ile liderliği aldı.

Bu tur, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve Fin pilot, seansı ilk sırada tamamladı. Bottas, Monza'da da yine oldukça iyi bir performans ortaya koymuştu ve Rusya'ya da güçlü başlamış oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton, hem sert hem de yumuşak lastikle atılan turlarda Bottas'ın gerisinde kaldı. Buna karşılık İngiliz pilot, seansı takım arkadaşının 0.2 saniye ardında ikinci bitirdi ve Mercedes böylelikle 1-2 oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk antrenman seansında Mercedes pilotlarının en yakın takipçisiydi. Hollandalı pilot, ikinci sektörün en iyi zamanını yapsa da ilk ve son sektörde geride kalınca seansı 0.227 saniye geride üçüncü bitirdi.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, beklendiği üzere cuma günü Ferrari'nin güncellenmiş güç ünitesine geçiş yaptı. Yarışa en geriden başlayacak olan Leclerc, 1:35.117'lik zaman turuyla, lider Bottas'ın 0.690 saniye gerisinde kaldı ve dördüncü oldu.

Diğer isimler ise epey geride kaldılar. Seansı beşinci sırada tamamlayan Sebastian Vettel, Leclerc'in turundan 0.6 saniye yavaş kalırken, Bottas'tan da 1.354 saniye yavaş kaldı. Buna rağmen arkasındaki yakın grup içerisinde en hızlı isim oldu.

AlphaTauri pilotu ve Monza'nın şanssız ismi Gasly, Vettel'in 0.013 saniye gerisinde kaldığı seansı altıncı sırada bitirirken, onu da 0.017 saniye geriden Ferrari'nin diğer pilotu Carlos Sainz takip etti. Bu hafta sonu eski motoru kullanan Sainz, Leclerc'ten 0.694 saniye yavaştı.

McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo, Sochi'deki ilk seansı gerilerde tamamladılar. Norris araçta pek rahat hissetmediği seansı 1:35.959'la 1.532 saniye geride sekizinci bitirdi. Ricciardo ise 2.450 saniye geride kalmasının ardından 14. oldu.

İlk onu Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez ve Alpine'in İspanyol pilotu Fernando Alonso tamamladı. Perez, Bottas'tan 1.761 saniye yavaş kalırken, Alonso da Red Bull pilotundan 0.037 saniye yavaş kaldı.

Alpine, geçen yıl Renault adı altında Sochi'de epey iyi görünmüştü ve hatta iki araçla da ilk yediye girmişti. Ancak cuma günkü ilk seansta Alonso 10. olurken, Esteban Ocon 11. en iyi zamanı yaptı. Fransız pilotun turu, Alonso'dan sadece 0.011 saniye yavaştı.

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