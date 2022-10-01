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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Albon, Singapur'daki ilk günün ardından kendisini iyi hissediyor

Alexander Albon, sakatlıktan sonra katıldığı ilk antrenman seanslarının kendisi için kolay geçmediğini ancak iyi hissettiğini söyledi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Albon, Singapur'daki ilk günün ardından kendisini iyi hissediyor
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Alex Albon, Williams F1 aracının direksiyonuna son kez Monza'daki cuma günü geçmiş ve ertesi gün apandisit rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı için yerini Nyck de Vries almıştı.

Bu ameliyat sonrası ortaya çıkan komplikasyonların ardından solunum durması yaşayan ve yoğun bakıma alan Albon, neyse ki durumunun iyiye gitmesiyle taburcu edildi.

İki haftalık arada dinlendi ve bu hafta sonu yapılacak Singapur GP için aracın direksiyonuna geri döndü.

Albon eğer durumu kötüye giderse cuma gününün ardından çekilecekti ancak görünüşe bakılırsa beklediğinden iyi durumda.

Her iki seansı da katılan ve günü 16. bitiren Albon, "Cuma gününü geride bıraktık ve bence fena değildi."

"Araca geri dönmek güzeldi. Hava çok sıcak ama kendimi iyi hissediyorum."

"Adım adım ilerledik, bazı uzun sürüşler yaptım ve diğer sürücülerin çoğundan daha fazla tur attım. Kolay olduğunu söylersem yalan söylemiş olurum ama burada herkes zorlanıyor."

"Cumartesi günü çok fazla sürüş yapmamamız muhtemelen iyi olacak, böylece Pazar gününden önce biraz nefes alabileceğim."

Williams'ın hızı sorulduğunda ise Albon, yeterince hızlı olmadıklarını kabul etti ancak buna şaşırmadığını belirtti.

"Burada biraz tempo eksikliğimiz var fakat bunu bekliyorduk."

"Aracımız bu piste pek uygun değil. Cuma gününden çıkaracağımız en önemli şey, kendimi iyi hissettiğim ve aracın da iyi hissettiği."

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