Singapur'da Cuma günkü antrenmanlardan neler öğrendik?

Carlos Sainz ve Ferrari, 2019'dan sonra Formula 1'e dönen Singapur'da önemli olan ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlarken, Red Bull hem performans hem de tur sayısı açısından geride kaldı.

Ancak bu içerikte açıklayacağımız üzere, Marina Bay pistinin doğası, Max Verstappen'in takımı için bu sorunları hafifletiyor ve Hollandalı'nın kendisi de endişeli değil.

Birinci antrenman seansında Mercedes pilotu Lewis Hamilton zaman tablosunun zirvesinde yer aldı. 1:43.033'lük derecesiyle Hamilton, gündüz başlayan ve sıralamalarla yarışın gerçekleştirileceği şartlara daha benzer olan 2. antrenman seansına göre daha sıcak olan ilk antrenmanda en hızlı isimdi.

Verstappen, 2022'de çoğu zaman olduğu gibi hafta sonundaki ilk turunda hızlı tur attı ve ilk seans sonunda ikinci sıraya geriledi.

Hamilton, Lance Stroll'ün 5. virajda duvara sürterek lastik patlatmasının ardından kırmızı bayraklarla durdurulan seansın devamında yumuşak lastiklerle en hızlı turu attı. Charles Leclerc ilk seansı 3. sırada tamamladı ancak fren sorunu nedeniyle seansın neredeyse yarısını kaçırdı.

2. seansta Leclerc, yine zaman kaybetti. Ferrari, Leclerc'in tabanı üzerinde çalıştı ve ayarlarda değişiklik yaptı. Leclerc bu yüzden seansın ilk yarısını garajda geçirdi. Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez de, seansın başında piste çıkmadılar. Verstappen'in aracında ayar değişikliği yapılırken, Perez'in aracında çözülmesi gereken motor sorunu bulunuyordu.

Bu açıdan 2. antrenman seansında normal bir sürüş yapan tek ön sıra pilotu Sainz'dı. İlk önce orta lastiklerle sürüşler yapan Sainz, ardından yumuşak lastiklerle yaptı ve son olarak uzun sürüşle seansı kapattı. Mercedes de benzer sürüşler yaptılar ancak 13 ve 14. virajlarda, ikinci sektördeki arka düzlüğün sonunda Ferrari'ye göre zaman kaybettiler.

Red Bull, Perez'le 3 kez sıralama simülasyonu yaptı ancak Perez o turların hiçbirisinde Sainz'ın derecesine ulaşamadı. Verstappen ise seansın sonundaki hızlı turuyla 3. sırayı ele geçirdi. Red Bull pilotlarının sürüş planları farklıydı. Verstappen, 2. antrenman seansının orta bölümündeki ikinci büyük ayar değişikliği nedeniyle daha fazla zaman kaybetti. Bu yüzden Red Bull'un en güçlü pilotu, yarış için uzun sürüş yapamadı.

Sainz'ın ilk günü zirvede tamamlamasında, temiz bir gün, normal bir seans geçirmesi etkili oldu. Leclerc için aynısı söz konusu değildi. Ancak her pilot mevcut koşullarda en iyisini yapmak zorundadır ve Sainz da etkileyici bir şekilde tam olarak bunu yaptı.

Birinci antrenman seansında aracın dengesinden memnun olmayan Sainz, Leclerc'in 0.7 sn gerisinde kalmıştı. Ferrari, 2. antrenman öncesinde Sainz'ın aracında daha mutlu olacağı önemli değişiklikler yaptı. Bu sayede Sainz, lider grup içerisinde sıralama simülasyonunda üçüncü sektörde güçlü zaman elde eden tek isimdi.

Ferrari taraftarları için umut verici olabilecek bir diğer şey ise Ferrari'nin düşük motor moduyla sürüş yapmış olması. Autosport'un kaynakları, Ferrari F1-75'in Cuma günkü antrenmanlarda rakiplerine kıyasla daha düşük motor modu kullandığını ifade ettiler.

Sainz was the only one of the frontrunners to enjoy a 'normal' day

Mercedes appear to be in the hunt but its charge could be undone by its qualifying weakness

