Singapur'da Cuma günkü antrenmanlardan neler öğrendik?

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Carlos Sainz ve Ferrari, 2019'dan sonra Formula 1'e dönen Singapur'da önemli olan ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlarken, Red Bull hem performans hem de tur sayısı açısından geride kaldı.

Ancak bu içerikte açıklayacağımız üzere, Marina Bay pistinin doğası, Max Verstappen'in takımı için bu sorunları hafifletiyor ve Hollandalı'nın kendisi de endişeli değil.

Günün hikayesi

Birinci antrenman seansında Mercedes pilotu Lewis Hamilton zaman tablosunun zirvesinde yer aldı. 1:43.033'lük derecesiyle Hamilton, gündüz başlayan ve sıralamalarla yarışın gerçekleştirileceği şartlara daha benzer olan 2. antrenman seansına göre daha sıcak olan ilk antrenmanda en hızlı isimdi.

Verstappen, 2022'de çoğu zaman olduğu gibi hafta sonundaki ilk turunda hızlı tur attı ve ilk seans sonunda ikinci sıraya geriledi.

Hamilton, Lance Stroll'ün 5. virajda duvara sürterek lastik patlatmasının ardından kırmızı bayraklarla durdurulan seansın devamında yumuşak lastiklerle en hızlı turu attı. Charles Leclerc ilk seansı 3. sırada tamamladı ancak fren sorunu nedeniyle seansın neredeyse yarısını kaçırdı.

2. seansta Leclerc, yine zaman kaybetti. Ferrari, Leclerc'in tabanı üzerinde çalıştı ve ayarlarda değişiklik yaptı. Leclerc bu yüzden seansın ilk yarısını garajda geçirdi. Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez de, seansın başında piste çıkmadılar. Verstappen'in aracında ayar değişikliği yapılırken, Perez'in aracında çözülmesi gereken motor sorunu bulunuyordu.

Bu açıdan 2. antrenman seansında normal bir sürüş yapan tek ön sıra pilotu Sainz'dı. İlk önce orta lastiklerle sürüşler yapan Sainz, ardından yumuşak lastiklerle yaptı ve son olarak uzun sürüşle seansı kapattı. Mercedes de benzer sürüşler yaptılar ancak 13 ve 14. virajlarda, ikinci sektördeki arka düzlüğün sonunda Ferrari'ye göre zaman kaybettiler.

Red Bull, Perez'le 3 kez sıralama simülasyonu yaptı ancak Perez o turların hiçbirisinde Sainz'ın derecesine ulaşamadı. Verstappen ise seansın sonundaki hızlı turuyla 3. sırayı ele geçirdi. Red Bull pilotlarının sürüş planları farklıydı. Verstappen, 2. antrenman seansının orta bölümündeki ikinci büyük ayar değişikliği nedeniyle daha fazla zaman kaybetti. Bu yüzden Red Bull'un en güçlü pilotu, yarış için uzun sürüş yapamadı.

Perez suffered an engine issue that disrupted his running Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

2. seanstaki en hızlı turlar

1 Sainz Ferrari 1m42.587s 2 Russell Mercedes 1m42.911s +0.324s 3 Verstappen Red Bull 1m42.926s +0.339s 4 Ocon Alpine 1m43.412s +0.825s 5 Bottas Alfa Romeo 1m43.431s +0.844s 6 Stroll Aston Martin 1m43.982s +1.395s 7 Norris McLaren 1m44.013 +1.426s 8 Magnussen Haas 1m44.422s +1.835s 9 Gasly AlphaTauri 1m44.469s +1.882s 10 Albon Williams 1m45.144s +2.557s Sainz nasıl ilk günün lideri oldu?

Sainz'ın ilk günü zirvede tamamlamasında, temiz bir gün, normal bir seans geçirmesi etkili oldu. Leclerc için aynısı söz konusu değildi. Ancak her pilot mevcut koşullarda en iyisini yapmak zorundadır ve Sainz da etkileyici bir şekilde tam olarak bunu yaptı.

Birinci antrenman seansında aracın dengesinden memnun olmayan Sainz, Leclerc'in 0.7 sn gerisinde kalmıştı. Ferrari, 2. antrenman öncesinde Sainz'ın aracında daha mutlu olacağı önemli değişiklikler yaptı. Bu sayede Sainz, lider grup içerisinde sıralama simülasyonunda üçüncü sektörde güçlü zaman elde eden tek isimdi.

Ferrari taraftarları için umut verici olabilecek bir diğer şey ise Ferrari'nin düşük motor moduyla sürüş yapmış olması. Autosport'un kaynakları, Ferrari F1-75'in Cuma günkü antrenmanlarda rakiplerine kıyasla daha düşük motor modu kullandığını ifade ettiler.

Sainz was the only one of the frontrunners to enjoy a 'normal' day Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

Uzun tur ortalamaları

Poz. Takım Süre Tur Lastik 1 Mercedes 1m48.297s 9 tur Yumuşak 2 Red Bull 1m48.948s 5 tur Yumuşak 3 Ferrari 1m49.023s 9 tur Orta 4 Aston Martin 1m49.188s 10 tur Orta 5 Alpine 1m49.207s 11 tur Orta 6 Alfa Romeo 1m49.785s 10 tur Orta 7 McLaren 1m49.786s 4 tur Yumuşak 8 AlphaTauri 1m50.264s 8 tur Orta 9 Williams 1m50.356s 12 tur Orta 10 Haas 1m50.777s 11 tur Orta 2. antrenmandan çıkarılan dersler ne manaya geliyor? Ön sıralar için mücadele eden pilotlar için olağandışı bir seans olmasına rağmen, 2. antrenmana ait uzun sürüş tablosu, yakıt yükleri ve motor modları ile ilgili tüm olağan uyarıları içeriyor. Takımların uzun sürüş ortalamasını hesaplama şekli dikkate alındığında; trafik, pist gelişimi ve lastik aşınması gibi etmenlerin birleşik etkisi sayesinde Hamilton'ın yumuşak lastiklerle ortalamasının normalde olduğundan daha iyi göründüğü düşünülüyor. Mercedes yarış performansı açısından Red Bull ve Ferrari ile mücadele edebileceği düşünüyor olsa da, W13'ün tümseklerde aşırı zıplaması, pilotlarının güvenini kırıyor ve bu yüzden tek tur performansı, yarış performansı kadar güçlü olmuyor. Autosport'un gördüğü veriler, Mercedes pilotlarının 4 turun ardından Sainz'dan daha hızlı olabileceğini gösterdi. Ferrari ve Red Bull, uzun sürüşler konusunda yakınlar ancak lastik seçimleri, Red Bull'un 2. antrenmanda olağandışı strateji uygulamasıyla ve Leclerc'in yaşadığı sorun nedeniyle zaman kaybetmesiyle ayrıştı.

Mercedes appear to be in the hunt but its charge could be undone by its qualifying weakness Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Ancak Verstappen'in aşağıda açıkladığı üzere, bu yarışı olağan yarış performansı ve lastik yönetimi belirlemeyebilir. Red Bull ve Ferrari, Singapur caddelerinde geçiş yapmanın oldukça zorlu olacağını düşünüyorlar. Bu yüzden pole pozisyonunun önemi, 2021'in sonuna kadar olduğu gibi çok yüksek olabilir. Yüksek yere basma gücünün çok önemli olduğu eski dönemde, öndeki araç arkasına çok fazla kirli hava yönlendirdiği için, özellikle cadde pistlerinde geçiş yapmak çok zorlaşıyordu ve bunun üzerine erken pit ya da geç pitle avantaj kazanmaya çalışılıyordu. 2022'de hayata geçen zemin etkili araçlarla mücadele seviyesi iyileşti ancak Singapur pistinin yapısı ve koşullar, eski alışkanlıkların geri dönmesini sağlayabilir. Öyle olursa ve yağmur gelip de kaos yaratmazsa, bu durumda maraton tarzı bir yarış izleyebiliriz. Bu durumda Mercedes'in W13'e daha uygun görülen bu pistte iyi bir sonuç elde etme şansı zedelenirken, Ferrari'nin 2022'deki mükemmel sıralama sonucunu bir yarış zaferine dönüştürme umutları güçlenir. Görünüşe göre Red Bull'un şu anda kaçınmaya çalıştığı şey bu. Ne dediler? Carlos Sainz: Yoğun bir ilk gündü. Çalışma planını tam olarak tamamlamayı başardık ancak özellikle ayarlar ve araç dengesi ile ilgili bazı zorluklarla da karşılaştık. 1. antrenmanda doğru aralığı bulamadık ama 2. antrenmanda araçla ilgili hissi iyileştirmeyi başardık. Özellikle uzun sürüşler için hâlâ biraz çalışmamız ve biraz tur zamanı bulmamız gerekiyor. Görünüşe göre zirvede sıkı bir savaşa hazırız, bu yüzden hafta sonunun her anından maksimumu almaya çalışmamız gerekiyor. Max Verstappen: Çok iyi başladığımızı düşünüyorum. 1. antrenman seansında araç iyi çalışıyordu. İkinci antrenman seansında bir şeyler denemek istedik ancak onları değiştirmek biraz uzun sürdü ve bir şeyleri değiştirince, yeniden değiştirmek çok zaman aldı. Bu yüzden gerçek manada çok fazla sürüş yapamadık. Ancak ikinci antrenmanda gösterdiğimiz performans temsili değildi. Gelişebileceğimiz çok fazla alan var. Uzun sürüş yapamamış olmamız çok önemli değil. En önemlisi, tek turda hızlı olmamız. Çok fazla şeyi analiz edeceğiz. İlk antrenmanda biraz uzun sürüş yapmıştık, bu açıdan ikinci seansta bunu yapamamanın dünyanın sonu olduğunu düşünmüyorum.

Verstappen remains optimistic ahead of the Singapore race Photo by: Erik Junius