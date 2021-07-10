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European Le Mans / Monza Sıralama turları raporu

Avrupa Le Mans Monza: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 5. oldu

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Monza 4 Saat yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu G-Drive pilotu Franco Colaptino'ya giderken; seanstaki en hızlı turu silinen Racing Team Turkey, yarın yarışa 5. sırada başlayacak.

Avrupa Le Mans Monza: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 5. oldu

10 dakikalık sıralama seansının ilk bölümlerinde #41 Orlen Team WRT Oreca pilotu Louis Deletraz tempoyu belirledi. Uzun süredir uyguladıkları stratejiye devam eden #26 Aurus-Gibson aracı ise seansın ilk bölümlerini pitte geçirdi. Fakat takım, piste çıkar çıkmaz rekabetçi gözüktü.

Franco Colaptino, 1:37.645 saniyelik derecesiyle Aurus-Gibson'ı ilk sıraya taşıdı. Arjantinli pilot, seansın sonunda derecesini daha da geliştirdi ve 1:37.469 saniyelik turuyla pole pozisyonunu G-Drive Aurus-Gibson'a getirdi. G-Drive Monza'da gerçekleştirilen son 4 yarıştan 3'ünü kazanmıştı. 

#22 United Autosports Oreca pilotu Jonathan Aberdein, liderin 0.4sn arkasında 2. oldu. #41 Oreca aracı ise 3. oldu. 

Ben Hanley, en hızlı Pro-Am pilotu oldu ve #21 Dragonspeed USA Oreca aracını genel klasmanda 4. sıraya taşıdı. 

Beşinci sıra Racing Team Turkey'e gitti. Takımımızın pilotu Logan Sargeant'ın en hızlı turu 3. sıra için yeterliydi ancak Amerikalı genç pilotun turu pist limitlerini aştığı gerekçesiyle silindi. Sargeant, böylelikle seansı 5. sırada noktalamış oldu. 

LMP3 sınıfında #4 DKR Engineering Duqueine-Nissan pilotu Laurents Hörr, üst üste 3. kez pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hörr, #13 Inter Europol Competition Ligier pilotu Ugo De Wilde'nin sadece 0.092 sn önünde pole pozisyonuna uzandı. 

LMGTE'de ise Matt Griffin'in yerine bu hafta sonu direksiyonun başına geçen Alessandro Pier Guidi pole pozisyonunun sahibi oldu.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Logan Sargeant

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Logan Sargeant

Fotoğraf: Paolo Belletti

 

 

 

 

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