Avrupa Le Mans Monza: Panis Racing kazandı, Racing Team Turkey sınıfında 2. oldu

Avrupa Le Mans serisinin Monza 4 Saat yarışına 26 numaralı G-Drive pole pozisyonundan başlarken Racing Team Turkey genelde 5., kendi sınıfında ise 2. sıradan yarışa başladı.

4 saat süren dramatik yarışın sonunda kazanan takım, bu sene ilk defa ELMS serisinde LMP2 sınıfında yarışmaya başlayan Panis Racing'in oldu.

65 numaralı Oreca Gibson aracıyla mücadele eden Will Stevens, Julien Canal ve James Allen ekibi, sadece 5 sn farkla yarışı kazanmış oldu.

22 numaralı United Autosports 2. olurken 82 numaralı Jota ekibi 3. olarak podyumu tamamladı.

LMP2 sınıfında Pro Am klasmanında 25 numaralı G-Drive ekibi kazanırken Salih Yoluç'un yer aldığı Racing Team Turkey genel klasmanda 7., Pro Am sınıfında ise 2. oldu.

Yarışın ardından konuşan Salih, "Pro/Am’de 2., genel sıralamada ise 7. sırada bitirdik. Hızımızın hak ettiği bu değildi ama benim yaptığım küçük bir hatanın sonucu büyük oldu. Genel klasman podyumu için savaşabilecek hızımız vardı. Daha güçlü geri geleceğiz." dedi.