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Önceki / Avrupa Le Mans Monza: G-Drive pole pozisyonunda, Racing Team Turkey 5. oldu
European Le Mans / Monza Yarış raporu

Avrupa Le Mans Monza: Panis Racing kazandı, Racing Team Turkey sınıfında 2. oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 Avrupa Le Mans serisinin İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilen 4. ayağını Panis Racing kazanırken Racing Team Turkey genel klasmanda 7., Pro - Am sınıfında ise 2. oldu.

Avrupa Le Mans Monza: Panis Racing kazandı, Racing Team Turkey sınıfında 2. oldu

Avrupa Le Mans serisinin Monza 4 Saat yarışına 26 numaralı G-Drive pole pozisyonundan başlarken Racing Team Turkey genelde 5., kendi sınıfında ise 2. sıradan yarışa başladı.

4 saat süren dramatik yarışın sonunda kazanan takım, bu sene ilk defa ELMS serisinde LMP2 sınıfında yarışmaya başlayan Panis Racing'in oldu.

65 numaralı Oreca Gibson aracıyla mücadele eden Will Stevens, Julien Canal ve James Allen ekibi, sadece 5 sn farkla yarışı kazanmış oldu.

22 numaralı United Autosports 2. olurken 82 numaralı Jota ekibi 3. olarak podyumu tamamladı.

LMP2 sınıfında Pro Am klasmanında 25 numaralı G-Drive ekibi kazanırken Salih Yoluç'un yer aldığı Racing Team Turkey genel klasmanda 7., Pro Am sınıfında ise 2. oldu.

Yarışın ardından konuşan Salih, "Pro/Am’de 2., genel sıralamada ise 7. sırada bitirdik. Hızımızın hak ettiği bu değildi ama benim yaptığım küçük bir hatanın sonucu büyük oldu. Genel klasman podyumu için savaşabilecek hızımız vardı. Daha güçlü geri geleceğiz." dedi.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 France Julien Canal
United Kingdom Will Stevens
Australia James Allen 		125 -      
2 United Kingdom Philip Hanson
South Africa Jonathan Aberdein
United Kingdom Tom Gamble 		125 5.131 5.131 5.131  
3 Malaysia Jazeman Jaafar
Indonesia Sean Gelael 		125 34.420 34.420 29.289  
4 Poland Robert Kubica
Switzerland Louis Deletraz
China Ye Yifei 		125 41.783 41.783 7.363  
5 France Tristan Gommendy
Austria Rene Binder
Mexico Memo Rojas 		124 1 lap      
6 United States John Falb
Portugal Rui Andrade
Spain Roberto Merhi 		124 17.687 1 Lap 17.687  
7 Turkey Salih Yoluç
Ireland Charlie Eastwood
United States Logan Sargeant 		124 19.820 1 Lap 2.133  
8 Russian Federation Roman Rusinov
Argentina Franco Colapinto
Denmark Mikkel Jensen 		124 27.210 1 Lap 7.390  
9 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		124 28.457 1 Lap 1.247  
10 Mexico Diego Menchaca
Austria Ferdinand Habsburg
United Kingdom Richard Bradley 		124 34.443 1 Lap 5.986  
11 France Matthieu Lahaye
France Jean Lahaye
France François Heriau 		124 1'06.438 1 Lap 31.995  
12 Switzerland Alexandre Coigny
France Nicolas Lapierre
Switzerland Antonin Borga 		123 2 laps      
13 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde 		123 16.530 2 Laps 16.530  
14 Switzerland Esteban Garcia
France Loic Duval 		123 57.683 2 Laps 41.153  
15 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel 		122 3 laps      
16 France Vincent Capillaire
France Maxime Robin
Arnold Robin		 122 27.721 3 Laps 27.721  
17 Sweden Henrik Hedman
Ben Hayley
Colombia Juan Pablo Montoya 		122 28.475 3 Laps 0.754  
18 Italy Francesco Dracone
Italy Sergio Campana
Germany Markus Pommer 		122 1'15.407 3 Laps 46.932  
19 Germany Laurents Hörr
Mathieu de		 119 6 laps      
20 United Kingdom Wayne Boyd
Robert Wheldon
Edouard Cauhaupe		 119 21.318 6 Laps 21.318  
21 Germany Martin Hippe
Italy Mattia Pasini
Ugo De		 119 47.342 6 Laps 26.024  
22 Nicolas Maulini
United Kingdom Matthew Bell
Niklas Kruetten		 119 49.519 6 Laps 2.177  
23 United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Charles Crews		 118 7 laps      
24 Cresp Christophe
France Fabien Lavergne
Adrien Chila		 118 40.552 7 Laps 40.552  
25 France Erwin Creed
Marius Zug
Mateusz Kaprzyk		 118 59.033 7 Laps 18.481  
26 Alessandro Bressan
Greece Andreas Laskaratos
Italy Damiano Fioravanti 		118 1'09.283 7 Laps 10.250  
27 Mike Benham
United Kingdom Alex Kapadia
Malthe Jakobsen		 117 8 laps      
28 James McGuire
Duncan Tappy
Andrew Bentley		 117 4.642 8 Laps 4.642  
29 United Kingdom Duncan Cameron
Italy Alessandro PierGuidi
South Africa David Perel 		117 15.260 8 Laps 10.618  
30 Italy Matteo Cressoni
Italy Rino Mastronardi
Spain Miguel Molina 		117 18.122 8 Laps 2.862  
31 France François Perrodo
France Emmanuel Collard
Italy Alessio Rovera 		117 23.653 8 Laps 5.531  
32 David Hauser
Gary Hauser
Tom Cloet 		117 45.406 8 Laps 21.753  
33 United Kingdom Jody Fannin
Italy Andrea Fontana
United States Rodrigo Sales 		117 55.182 8 Laps 9.776  
34 Italy Claudio Schiavoni
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Paolo Ruberti 		117 1'15.880 8 Laps 20.698  
35 Switzerland Rahel Frey
Denmark Michelle Gatting
Italy Manuela Gostner 		117 1'30.514 8 Laps 14.634  
36 Nick Adcock
United States Austin McCusker
Netherlands Max Koebolt 		117 1'30.767 8 Laps 0.253  
37 Germany Michael Fassbender
Germany Felipe Fernández Laser
Austria Richard Lietz 		116 9 laps      
38 United Kingdom John Hartshorne
United Kingdom Ross Gunn
Ollie Hancock 		115 10 laps      
39 Germany Christian Ried
United States Cooper MacNeil
Italy Gianmaria Bruni 		115 11.046 10 Laps 11.046  
40 France Eric Trouillet
Switzerland Sébastien Page
Switzerland David Droux 		111 14 laps      
41 Switzerland Matthias Kaiser
Finland Rory Penttinen 		99 26 laps      
42 United Kingdom Tony Wells
United Kingdom Colin NobleJr. 		79 45 laps      
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