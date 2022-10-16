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European Le Mans / Portimao Yarış raporu

ELMS Portimao: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, 2022 Pro-Am şampiyonu oldu!

2022 Avrupa Le Mans Serisi'nin Portimao'da gerçekleştirilen son yarışı 9 numaralı Prema Racing kazanıp şampiyon olurken, Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi ise LMP2'nin Pro-Am sınıfında şampiyonluğa ulaştı.

Abdullah Çelik
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ELMS Portimao: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, 2022 Pro-Am şampiyonu oldu!
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Yağmurda başlayan ancak sonradan kuru zeminde gerçekleşen dört saatlik yarışta zafer 9 numaralı Prema Racing sürücüleri Juan Correa, Louis Deletraz ve Ferdinand Habsburg'un oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan 9 numaralı Prema ekibi, 4 saatlik yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören ekip olurken ayrıca 2022 Avrupa Le Mans LMP2 sınıfı şampiyonu oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi, genel klasmanda 6. olurken Pro-Am sınıfında yarışı kazandılar. Bu sonuçla Salih, Charlie Eastwood ve Jack Aitken 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am sınıfı şampiyonu oldular. Ekibimizi tebrik ediyoruz.

LMP3 sınıfında zafer, yarışa pole pozisyonundan başlayan 17 numaralı Cool Racing'in olurken bu takım aynı zamanda LMP3 şampiyonu oldu.

GTE sınıfında ise zafer tamamen kadınlardan oluşan 83 numaralı Iron Lynx ekibinin olurken şampiyon 77 numaralı Proton ekibinin oldu.

 
Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara Puan
1 United States Juan Correa
Switzerland Louis Deletraz
Austria Ferdinand Habsburg 		126 -      
2 France Nico Jamin
Netherlands Job Uitert
France Julien Canal 		126 49.262 49.262 49.262  
3 China Ye Yifei
Germany Niklas Krütten
France Nicolas Lapierre 		126 51.296 51.296 2.034  
4 Denmark David Heinemeier Hansson
Switzerland Fabio Scherer
Brazil Pietro Fittipaldi 		125 1 lap      
5 Netherlands Bent Viscaal
Filip Ugran		 125 1 lap      
6 United Kingdom Jack Aitken
Ireland Charlie Eastwood
Turkey Salih Yoluç 		125 1 lap      
7 France Paul Lafargue
France Paul-Loup Chatin
France Patrick Pilet 		124 2 laps      
8 France François Perrodo
Italy Alessio Rovera
Denmark Nicklas Nielsen 		124 2 laps      
9 Mexico Memo Rojas
United Kingdom Richard Bradley
Portugal Rui Andrade 		124 2 laps      
10 United States Rodrigo Sales
United Kingdom Matthew Bell
United Kingdom Ben Hanley 		122 4 laps      
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