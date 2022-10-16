ELMS Portimao: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, 2022 Pro-Am şampiyonu oldu!
2022 Avrupa Le Mans Serisi'nin Portimao'da gerçekleştirilen son yarışı 9 numaralı Prema Racing kazanıp şampiyon olurken, Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi ise LMP2'nin Pro-Am sınıfında şampiyonluğa ulaştı.
Yağmurda başlayan ancak sonradan kuru zeminde gerçekleşen dört saatlik yarışta zafer 9 numaralı Prema Racing sürücüleri Juan Correa, Louis Deletraz ve Ferdinand Habsburg'un oldu.
Yarışa ikinci sıradan başlayan 9 numaralı Prema ekibi, 4 saatlik yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören ekip olurken ayrıca 2022 Avrupa Le Mans LMP2 sınıfı şampiyonu oldu.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi, genel klasmanda 6. olurken Pro-Am sınıfında yarışı kazandılar. Bu sonuçla Salih, Charlie Eastwood ve Jack Aitken 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am sınıfı şampiyonu oldular. Ekibimizi tebrik ediyoruz.
LMP3 sınıfında zafer, yarışa pole pozisyonundan başlayan 17 numaralı Cool Racing'in olurken bu takım aynı zamanda LMP3 şampiyonu oldu.
GTE sınıfında ise zafer tamamen kadınlardan oluşan 83 numaralı Iron Lynx ekibinin olurken şampiyon 77 numaralı Proton ekibinin oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Puan
|1
| Juan Correa
Louis Deletraz
Ferdinand Habsburg
|126
|-
|2
| Nico Jamin
Job Uitert
Julien Canal
|126
|49.262
|49.262
|49.262
|3
| Ye Yifei
Niklas Krütten
Nicolas Lapierre
|126
|51.296
|51.296
|2.034
|4
| David Heinemeier Hansson
Fabio Scherer
Pietro Fittipaldi
|125
|1 lap
|5
| Bent Viscaal
Filip Ugran
|125
|1 lap
|6
| Jack Aitken
Charlie Eastwood
Salih Yoluç
|125
|1 lap
|7
| Paul Lafargue
Paul-Loup Chatin
Patrick Pilet
|124
|2 laps
|8
| François Perrodo
Alessio Rovera
Nicklas Nielsen
|124
|2 laps
|9
| Memo Rojas
Richard Bradley
Rui Andrade
|124
|2 laps
|10
| Rodrigo Sales
Matthew Bell
Ben Hanley
|122
|4 laps
|Tüm sonuçları görüntüle
ELMS Portekiz: Racing Team Turkey, sezonun son yarışında bu sezonki ilk pole pozisyonunu kazandı
Son Haberler
Jos: "Max, Ricciardo'dan çok şey öğrendi"
Jos Verstappen, oğlunun şimdiye kadar çalıştığı isimler arasında en çok Daniel Ricciardo'dan bir şeyler öğrendiğini düşünüyor.
Gene Haas: "Schumacher bize servete mâl oldu"
Haas F1'in sahibi Amerikalı işadamı Gene Haas, Mick Schumacher'in gelecek vaat eden bir pilot olduğunu ancak sık sık kaza yapıp araçları hurdaya çıkardığını ve takıma çok pahalıya mal olduğunu kabul etmeye hazır.
Steiner: "Geçen yıl olduğumuz yerden bir anda yükselemezdik"
Haas takım patronu Gunther Steiner, son sıradan bir anda orta sıraya dönmenin kendilerini afallattığını düşünüyor.
Miller, kendi evindeki yarışı bitiremediği için hayal kırıklığı yaşamakta
Jack Miller, Phillip Island'da, kendi evinde yarışı bitirememiş olduğu için hayal kırıklığına uğramış durumda. Miller'ı düşüren Alex Marquez ise özür diliyor.