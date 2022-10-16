ELMS Portimao: Salih Yoluç ve Racing Team Turkey, 2022 Pro-Am şampiyonu oldu!

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Yağmurda başlayan ancak sonradan kuru zeminde gerçekleşen dört saatlik yarışta zafer 9 numaralı Prema Racing sürücüleri Juan Correa, Louis Deletraz ve Ferdinand Habsburg'un oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan 9 numaralı Prema ekibi, 4 saatlik yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören ekip olurken ayrıca 2022 Avrupa Le Mans LMP2 sınıfı şampiyonu oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi, genel klasmanda 6. olurken Pro-Am sınıfında yarışı kazandılar. Bu sonuçla Salih, Charlie Eastwood ve Jack Aitken 2022 Avrupa Le Mans Serisi Pro-Am sınıfı şampiyonu oldular. Ekibimizi tebrik ediyoruz.

LMP3 sınıfında zafer, yarışa pole pozisyonundan başlayan 17 numaralı Cool Racing'in olurken bu takım aynı zamanda LMP3 şampiyonu oldu.

GTE sınıfında ise zafer tamamen kadınlardan oluşan 83 numaralı Iron Lynx ekibinin olurken şampiyon 77 numaralı Proton ekibinin oldu.