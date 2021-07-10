United Autosports, ELMS'nin Monza ayağına tek LMP2 aracıyla katılacak

Uitert, Nico Jamin ve Manuel Maldonado'nun paylaştığı #32 Oreca 07, bu hafta Monza'daki yarışa katılamayacak ve United Autosports'un griddeki tek LMP2, Jonathan Aberdein, Tom Gamble ve Phil Hanson'ın #22 aracı olacak.

Takımın aynı zamanda LMP3 kategorisinde de iki aracı yarışacak.

Unites, perşembe günü iki yarış öncesi test seansına da katılan Uitert'in COVID-19 testinin cuma günü pozitif çıktığını açıklamıştı.

Hollandalı sürücünün takım arkadaşları Jamin ve Maldonado'nun testleri negatif çıktı ve ikisi de ''fit ve sağlıklı'' hissettiğini belirtti.

#32 aracın yarışa katılamayacak olmasıyla ve geçtiğimiz yarışta FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'dan bu seriye tek seferlik katılan araçların da çıkmasıyla, Monza'daki LMP2 gridi 18 araca düştü.

Hafta sonunun ilk seansını takımımız Racing Team Turkey birinci sırada tamamlarken, ikinci seansını WRT aracındaki Louis Deletraz lider götürdü.

United, bu yıl ELMS şampiyonluk savaşına çok iyi başlamadı ve henüz bir yarış kazanamadı.

Aberdein, Gamble ve Hanson'un paylaştığı araç, LMP2 takımlar sıralamasında üçüncü sırada ve bu sezonki en iyi sonuçlarını Paul Ricard'da ikinci olarak aldılar. Bu sırada Uitert, Jamin ve Maldonado'nun aracı ise Fransa'da dokuzuncu sıradaydı.

Monza yarışı için başka bir değişiklik ise, #55 Spirit of Race Ferrari 488 GTE'nin sürücü kadrosundaki son dakika değişimi oldu.

Matt Griffin, babasının vefatı ardından yarıştan çekildi. Bu nedenle Ferrari WEC sürücüsü Alessandro Pier Guidi; David Perel ve Duncan Cameron'ın olduğu sürücü kadrosuna katılacak.