Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
European Le Mans / Spa Haberler

Will Stevens, Spa 4 Saat yarışınde Racing Team Turkey ile yarışacak

Bu yıl motor sporlarının en prestijli serilerinden olan Avrupa LeMans Serisi’ndeki (ELMS) dört yarışın ardından mücadelesine kategori lideri olarak devam eden Racing Team Turkey’in, 25 Eylül’de Belçika’nın tarihi Spa pistinde gerçekleşecek olan “4hrs of Spa” yarışı için direksiyona İngiliz sürücü William Stevens geçecek. 

Ekleyen:
, Editör
Will Stevens, Spa 4 Saat yarışınde Racing Team Turkey ile yarışacak
Haberi dinle

31 yaşındaki Stevens, 2014-15 yılında Formula 1’de yarıştıktan, sonra FIA WEC, ELMS ve Blancpain GT serilerinde mücadele etti. 

Halen McLaren Formula 1 takımının test sürücüsü görevini de sürdüren Will Stevens, aynı zamanda bu yıl LeMans 24 saat yarışını LMP2 kategorisinde kazanan sürücülerden biri. 

Racing Team Turkey ile ELMS serisinin ilk dört yarışını tamamlayan Jack Aitken’in 25 Eylül’de gerçekleşecek olan serinin beşinci ayağı 4hrs of Spa yarışının tarihi aynı zamanda yarıştığı bir diğer seri olan ADAC GT Masters yarışına denk geldiği için takımla birlikte olamayacak. 

Takım 25 Eylül’de gerçekleşecek olan 4Hrs of Spa yarışında Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Will Stevens üçlüsüyle piste çıkacak. 

Takım yöneticisi Umut Aydın, "ELMS Sezonunun beşinci yarışında aynı anda farklı bir seride yarışacağı için maalesef Jack bizimle olamayacak. Kendisine yarışında başarılar diliyoruz."

"Öte yandan William Stevens gibi bir sürücüyle çalışmak bizim için heyecan verici. Kendisinin Formula 1 gibi sporun en üst seviyelerinden, bizim de mücadele ettiğimiz LMP2 klasmanına kadar uzanan tecrübeleri çok kıymetli. "

"Umarım birlikte başarılı bir hafta sonu geçiririz." dedi.

paylaşım
yorumlar
ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
Önceki haber

ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
Daha fazlası
Ezel Tan
Krack: "Eğer iyi bir araç üretemezsek, Fernando ile çalışmak kolay olmayacak"
Formula 1

Krack: "Eğer iyi bir araç üretemezsek, Fernando ile çalışmak kolay olmayacak"

Steiner: "Birkaç yıl içerisinde zirvede mücadele edebiliriz"
Formula 1

Steiner: "Birkaç yıl içerisinde zirvede mücadele edebiliriz"

De Vries, Singapur GP için hazırlanıyor Rusya GP
Formula 1

De Vries, Singapur GP için hazırlanıyor

Son Haberler

Will Stevens, Spa 4 Saat yarışınde Racing Team Turkey ile yarışacak
European Le Mans European Le Mans

Will Stevens, Spa 4 Saat yarışınde Racing Team Turkey ile yarışacak

Bu yıl motor sporlarının en prestijli serilerinden olan Avrupa LeMans Serisi’ndeki (ELMS) dört yarışın ardından mücadelesine kategori lideri olarak devam eden Racing Team Turkey’in, 25 Eylül’de Belçika’nın tarihi Spa pistinde gerçekleşecek olan “4hrs of Spa” yarışı için direksiyona İngiliz sürücü William Stevens geçecek. 

ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
European Le Mans European Le Mans

ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti

Avrupa Le Mans Serisi'nin İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştirilen 4. yarışında zafer 9 numaralı Prema Racing'in olurken Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi klasmanında 4. oldu.

Avrupa Le Mans Monza: Racing Team Turkey kendi sınıfında podyumda!
European Le Mans European Le Mans

Avrupa Le Mans Monza: Racing Team Turkey kendi sınıfında podyumda!

Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Monza 4 Saat yarışında, temsilcimiz Salih Yoluç ve #34 Racing Team Turkey ekibi kendi sınıfında 2. olarak podyuma çıktı.

Avrupa Le Mans Monza: TDS Racing bu sezon ikinci kez pole'de, Racing Team Turkey 10. oldu
European Le Mans European Le Mans

Avrupa Le Mans Monza: TDS Racing bu sezon ikinci kez pole'de, Racing Team Turkey 10. oldu

Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın Monza yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mathias beche ile TDS Racing'e giderken; Racing Team Turkey 10. oldu.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.