Will Stevens, Spa 4 Saat yarışınde Racing Team Turkey ile yarışacak
Bu yıl motor sporlarının en prestijli serilerinden olan Avrupa LeMans Serisi’ndeki (ELMS) dört yarışın ardından mücadelesine kategori lideri olarak devam eden Racing Team Turkey’in, 25 Eylül’de Belçika’nın tarihi Spa pistinde gerçekleşecek olan “4hrs of Spa” yarışı için direksiyona İngiliz sürücü William Stevens geçecek.
31 yaşındaki Stevens, 2014-15 yılında Formula 1’de yarıştıktan, sonra FIA WEC, ELMS ve Blancpain GT serilerinde mücadele etti.
Halen McLaren Formula 1 takımının test sürücüsü görevini de sürdüren Will Stevens, aynı zamanda bu yıl LeMans 24 saat yarışını LMP2 kategorisinde kazanan sürücülerden biri.
Racing Team Turkey ile ELMS serisinin ilk dört yarışını tamamlayan Jack Aitken’in 25 Eylül’de gerçekleşecek olan serinin beşinci ayağı 4hrs of Spa yarışının tarihi aynı zamanda yarıştığı bir diğer seri olan ADAC GT Masters yarışına denk geldiği için takımla birlikte olamayacak.
Takım 25 Eylül’de gerçekleşecek olan 4Hrs of Spa yarışında Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Will Stevens üçlüsüyle piste çıkacak.
Takım yöneticisi Umut Aydın, "ELMS Sezonunun beşinci yarışında aynı anda farklı bir seride yarışacağı için maalesef Jack bizimle olamayacak. Kendisine yarışında başarılar diliyoruz."
"Öte yandan William Stevens gibi bir sürücüyle çalışmak bizim için heyecan verici. Kendisinin Formula 1 gibi sporun en üst seviyelerinden, bizim de mücadele ettiğimiz LMP2 klasmanına kadar uzanan tecrübeleri çok kıymetli. "
"Umarım birlikte başarılı bir hafta sonu geçiririz." dedi.
ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
Son Haberler
Will Stevens, Spa 4 Saat yarışınde Racing Team Turkey ile yarışacak
Bu yıl motor sporlarının en prestijli serilerinden olan Avrupa LeMans Serisi’ndeki (ELMS) dört yarışın ardından mücadelesine kategori lideri olarak devam eden Racing Team Turkey’in, 25 Eylül’de Belçika’nın tarihi Spa pistinde gerçekleşecek olan “4hrs of Spa” yarışı için direksiyona İngiliz sürücü William Stevens geçecek.
ELMS Barselona: Prema Racing kazandı, Racing Team Turkey'in klasman liderliği devam etti
Avrupa Le Mans Serisi'nin İspanya'nın Barselona pistinde gerçekleştirilen 4. yarışında zafer 9 numaralı Prema Racing'in olurken Salih Yoluç ve Racing Team Turkey ekibi klasmanında 4. oldu.
Avrupa Le Mans Monza: Racing Team Turkey kendi sınıfında podyumda!
Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın 3. ayağı olan Monza 4 Saat yarışında, temsilcimiz Salih Yoluç ve #34 Racing Team Turkey ekibi kendi sınıfında 2. olarak podyuma çıktı.
Avrupa Le Mans Monza: TDS Racing bu sezon ikinci kez pole'de, Racing Team Turkey 10. oldu
Avrupa Le Mans Şampiyonası'nın Monza yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu Mathias beche ile TDS Racing'e giderken; Racing Team Turkey 10. oldu.