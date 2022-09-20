Will Stevens, Spa 4 Saat yarışınde Racing Team Turkey ile yarışacak

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31 yaşındaki Stevens, 2014-15 yılında Formula 1’de yarıştıktan, sonra FIA WEC, ELMS ve Blancpain GT serilerinde mücadele etti.

Halen McLaren Formula 1 takımının test sürücüsü görevini de sürdüren Will Stevens, aynı zamanda bu yıl LeMans 24 saat yarışını LMP2 kategorisinde kazanan sürücülerden biri.

Racing Team Turkey ile ELMS serisinin ilk dört yarışını tamamlayan Jack Aitken’in 25 Eylül’de gerçekleşecek olan serinin beşinci ayağı 4hrs of Spa yarışının tarihi aynı zamanda yarıştığı bir diğer seri olan ADAC GT Masters yarışına denk geldiği için takımla birlikte olamayacak.

Takım 25 Eylül’de gerçekleşecek olan 4Hrs of Spa yarışında Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Will Stevens üçlüsüyle piste çıkacak.

Takım yöneticisi Umut Aydın, "ELMS Sezonunun beşinci yarışında aynı anda farklı bir seride yarışacağı için maalesef Jack bizimle olamayacak. Kendisine yarışında başarılar diliyoruz."

"Öte yandan William Stevens gibi bir sürücüyle çalışmak bizim için heyecan verici. Kendisinin Formula 1 gibi sporun en üst seviyelerinden, bizim de mücadele ettiğimiz LMP2 klasmanına kadar uzanan tecrübeleri çok kıymetli. "

"Umarım birlikte başarılı bir hafta sonu geçiririz." dedi.