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European Le Mans Haberler

Aydın: "Racing Team Turkey olarak daha büyük başarılar hedefliyoruz"

Racing Team Turkey takım yöneticisi Umut Aydın, Avrupa Le Mans Serisi'nde yakaladıkları şampiyonluğun ardından daha nice başarılar yakalamak istediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Aydın: "Racing Team Turkey olarak daha büyük başarılar hedefliyoruz"
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TF Sport tarafından desteklenen ve Türkiye bayrağı altında Avrupa Le Mans Serisi'nde yarışan Racing Team Turkey takımı, bu yıl LMP2 Pro-Am sınıfında şampiyon olmayı başardı.

Serideki henüz ikinci yılında bu başarıyı yakalayan Racing Team Turkey, yıl boyunca dikkatleri üzerine çeken bir performans sergiledi.

Bu yıl Salih Yoluç ve Charlie Eastwood ikilisine Williams'ın yedek pilotu Jack Aitken katılmıştı. Spa'da yerini eski F1 pilotu Will Stevens aldı ve oradaki son viraj atağıyla takımın şampiyonluğunda pay sahibi oldu.

Bu büyük başarının ardından Racing Team Turkey, daha da büyük başarılar hedefliyor.

Takım yöneticisi Umut Aydın, Motorsport.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Sezon başında çok güçlü olacağımıza emindik, hatta ilk yarış öncesi sizinle yaptığımız söyleşide de belirtmiştik."

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Jack Aitken, Charlie Eastwood, Salih Yoluc

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Jack Aitken, Charlie Eastwood, Salih Yoluc

Fotoğraf: Eric Le Galliot

"Motor sporlarında olabilecek en minimum hata oranıyla mükemmele yakın bir sezon geçirdik."

"Salih, Charlie ve Jack çok kuvvetli bir kombinasyondu. Bunun üzerine teknik ekibin kusursuz çıkardığı iş ELMS şampiyonluğunu, önemli bir puan farkıyla getirdi. Türkiye motor sporları tarihindeki bu önemli mihenk noktasına birinci gözden şahit olduğum için şanslı hissediyorum."

"Tabii ki bu senenin başındaki planımız olan; gelecek sezon WEC’te olma ihtimalimizi görmek isterdik. Fakat organizatör tarafında değişen koşullar ne yazık ki buna müsaade etmiyor. " 

"Yine de odağımı Racing Team Turkey isminin daha çok duyulması ve potansiyel iş ortaklıklarıyla daha da büyümesi konusunda tutuyorum. Her iş gibi takımın da bu alanda güçlenmesi hem kendisinin sürdürebilirliği hem Türk otomobil sporları için kıymetli."

"Neticede ülkemizde otomobil sporlarının bilinirliği herkesin önemli çabalarına rağmen halen istediğimiz seviyelerde değil. Daha fazla kuruma ve kitleye ulaşmaya ulaşmamız şart."

 

"Bilhassa Formula 1 harici serilerde konuşurken gaz ve toz bulutundan başlamamız gerekiyor."

"Bu sezon geleneksel ve sosyal medya kanalları dışında kendi uygulamalarımızı geliştirmeye kadar giden farklı erişim kanalları da geliştirdik. Bu gibi alternatiflerin erişilebilirliği kolaylaştırmak adına kıymetli olduğunu düşünüyorum."

"Ben normalde teknoloji alanında çalışıyorum. Her ne kadar hepimiz birer profesyonel olsak da Racing Team Turkey’i aynı zamanda hepimizin sosyal görevi olarak görüyorum. Ben de kendi adıma takım için elimden gelen tüm katkıyı sağlamaya devam edeceğim."

"Eminim ki Racing Team Turkey de gelecekte de ismini tüm dünyada başarılarla duyurmaya devam edecek." dedi.

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